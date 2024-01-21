千森製菓ちもり◆ 一期一會
-2024龍年風呂敷餅乾禮盒-
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最早知道【千森 制菓】
是還在三老爺宮的那個時候。
因為聽說為它們家的千層蛋糕超讚滴！
❰千層餅皮以及奶油做的相當有水準，
幾乎融為一體的柔軟滑嫩。❱
才跑去嚐鮮看看。結果一吃就愛上了❤
像這『芝麻鐵觀音千層』真的獨樹一格。
除了能感受醇厚的芝麻與茶奶香甜
伴隨柔嫩蛋皮在嘴裡化開的美好。
最後還有一股清雅茶韻返還舌尖。
果真是茶香回甘、滿口清涼（多汁❤）
母親節時也買了整顆的千層蛋糕回去
《柚香檸檬》大受長輩好評！
原本在舊店時生意就很好了，
現在搬到新美街上、來客是更加火熱啊！
然後、因為我每回去千森大都只吃千層，
是後來有次買了它們家的年節禮盒
才發現原來餅乾也做的相當不錯耶！
➖開箱文分享時間➖
◆龍年大吉、橘子大利◆
■千森製菓 ちもり■
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 【龍年風呂敷禮盒】
禮盒外頭用代表喜慶的
金紅色風呂敷（ふろしき）包裹，
拆開後露出印製斗大［千森］字樣
的紅底燙金龍型、還真有種霸氣浮現。
接著打開盒蓋、
各式各樣有著吉祥寓意的造型餅乾
伴隨四散的香甜味兒呈現眼前。
不只好看、還很好吃呢❤
裡頭有七、八樣不同口味的手工餅乾。
芝麻、紅茶、甘梅、巧克力、
爆米香、杏仁等等~
多重享受一次滿足。
(其中甘梅的鹹甜滋味超亮眼!)
無論送禮還自用都很不錯。
不過、如果沒準備自用的
就太可惜啦(ゝ∀･)!
在甜甜地香氣裡拿起一塊點心咬下，
就能享受到滿滿的幸福滋味ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ
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在展望未來同時、也需回顧過去。
『兔年風呂敷巾鐵盒餅乾』
(⁎˃ᆺ˂)
店名：千森製菓ちもり
地址：台南市中西區新美街90號
時間：上午11:30 - 下午7:00
（周三休息。）
電話：06 223 0801