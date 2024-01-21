為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 千森製菓ちもり◆ 一期一會 -2024龍年風呂敷餅乾禮盒-

千森製菓ちもり◆ 一期一會 -2024龍年風呂敷餅乾禮盒-

2024-01-21 00:56:58 沾墨點落 人氣：103
share
窩客好文

沾墨點落

發表篇數：654篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：千森製菓ちもり
phone06-2230801
place台南市中西區新美街90號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

/tmp/phpiyf1DG

千森製菓ちもり◆ 一期一會
-2024龍年風呂敷餅乾禮盒-
————————
最早知道【千森 制菓】

是還在三老爺宮的那個時候。

/tmp/phpJXPNRr

因為聽說為它們家的千層蛋糕超讚滴！
❰千層餅皮以及奶油做的相當有水準，
幾乎融為一體的柔軟滑嫩。❱
才跑去嚐鮮看看。結果一吃就愛上了

/tmp/phpCAQkFW

 

像這『芝麻鐵觀音千層』真的獨樹一格。

/tmp/phpzv6KIk  

除了能感受醇厚的芝麻與茶奶香甜
伴隨柔嫩蛋皮在嘴裡化開的美好。

最後還有一股清雅茶韻返還舌尖。
果真是茶香回甘、滿口清涼（多汁❤）

/tmp/phpt0EAGs

 

母親節時也買了整顆的千層蛋糕回去
《柚香檸檬》大受長輩好評！

/tmp/phpv3A9ZU

原本在舊店時生意就很好了，
現在搬到新美街上、來客是更加火熱啊！

/tmp/phporB5KH

然後、因為我每回去千森大都只吃千層，
是後來有次買了它們家的年節禮盒
才發現原來餅乾也做的相當不錯耶！

/tmp/phpn5TY4U

 

➖開箱文分享時間➖

◆龍年大吉、橘子大利◆
■千森製菓 ちもり■

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 【龍年風呂敷禮盒】

/tmp/phpJKMMg2

禮盒外頭用代表喜慶的
金紅色風呂敷（ふろしき）包裹，

拆開後露出印製斗大［千森］字樣
的紅底燙金龍型、還真有種霸氣浮現。

/tmp/phpYs2li8

接著打開盒蓋、
各式各樣有著吉祥寓意的造型餅乾
伴隨四散的香甜味兒呈現眼前。

不只好看、還很好吃呢

/tmp/phpU2eKe1

裡頭有七、八樣不同口味的手工餅乾
芝麻、紅茶、甘梅、巧克力、
爆米香、杏仁等等~
多重享受一次滿足。
(其中甘梅的鹹甜滋味超亮眼!)

無論送禮還自用都很不錯。

/tmp/phpkCrExk

不過、如果沒準備自用的
就太可惜啦(ゝ∀･)!

/tmp/php96Jbb8

 

在甜甜地香氣裡拿起一塊點心咬下，
就能享受到滿滿的幸福滋味ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ

/tmp/phptTO8pB

————————
在展望未來同時、也需回顧過去。

『兔年風呂敷巾鐵盒餅乾』
(⁎˃ᆺ˂)

/tmp/phpkl14Hi

店名：千森製菓ちもり

地址：台南市中西區新美街90號

時間：上午11:30 - 下午7:00
　　　（周三休息。）

電話：06 223 0801

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想




檢舉
share
chevron_left

｢麵屋壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。

｢歐野基老丼直製所｣◆赤崁東街上的美味丼飯.

chevron_right
延伸閱讀
｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。
 沾墨點落
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。
 沾墨點落
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up