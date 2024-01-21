



千森製菓ちもり◆ 一期一會

-2024龍年風呂敷餅乾禮盒-

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最早知道【千森 制菓】

是還在三老爺宮的那個時候。





因為聽說為它們家的千層蛋糕超讚滴！

❰千層餅皮以及奶油做的相當有水準，

幾乎融為一體的柔軟滑嫩。❱

才跑去嚐鮮看看。結果一吃就愛上了❤





像這『芝麻鐵觀音千層』真的獨樹一格。

除了能感受醇厚的芝麻與茶奶香甜

伴隨柔嫩蛋皮在嘴裡化開的美好。

最後還有一股清雅茶韻返還舌尖。

果真是茶香回甘、滿口清涼（多汁❤）





母親節時也買了整顆的千層蛋糕回去

《柚香檸檬》大受長輩好評！





原本在舊店時生意就很好了，

現在搬到新美街上、來客是更加火熱啊！





然後、因為我每回去千森大都只吃千層，

是後來有次買了它們家的年節禮盒

才發現原來餅乾也做的相當不錯耶！





➖開箱文分享時間➖

◆龍年大吉、橘子大利◆

■千森製菓 ちもり■

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 【龍年風呂敷禮盒】





禮盒外頭用代表喜慶的

金紅色風呂敷（ふろしき）包裹，

拆開後露出印製斗大［千森］字樣

的紅底燙金龍型、還真有種霸氣浮現。





接著打開盒蓋、

各式各樣有著吉祥寓意的造型餅乾

伴隨四散的香甜味兒呈現眼前。

不只好看、還很好吃呢❤





裡頭有七、八樣不同口味的手工餅乾。

芝麻、紅茶、甘梅、巧克力、

爆米香、杏仁等等~

多重享受一次滿足。

(其中甘梅的鹹甜滋味超亮眼!)

無論送禮還自用都很不錯。

不過、如果沒準備自用的

就太可惜啦(ゝ∀･)!





在甜甜地香氣裡拿起一塊點心咬下，

就能享受到滿滿的幸福滋味ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ

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在展望未來同時、也需回顧過去。

『兔年風呂敷巾鐵盒餅乾』

(⁎˃ᆺ˂)

店名：千森製菓ちもり

地址：台南市中西區新美街90號

時間：上午11:30 - 下午7:00

（周三休息。）

電話：06 223 0801