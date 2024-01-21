高雄最愛好玩的城堡！最新親子樂園✨爸爸媽媽千萬不能錯過

巴特里魔法城堡 全台首座烘焙沉浸體驗樂園，充滿驚奇的魔法世界，有專人導覽介紹館內設施及爆漿餐包的製程

整棟城堡每個角落充滿精緻又可愛生動有趣的動畫，還能手作DIY鳳梨酥體驗

每一層樓都好有趣，小朋友跟大人都玩得超開心！來高雄必玩的高雄景點～

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▲ 走進城堡的門口就有超大的爆漿餐包迎接我們

真的超級可愛又療癒～小朋友看到都超開心的說要合照😍







▲門口旁還有可愛的插圖可以拍照

▲ 一樓是售票處還有產品販賣部，有賣鳳梨酥跟冷凍的爆漿餐包 還有厚片！

可惜的是現場沒有賣烤好的～ 店員說未來會販售現烤的，好期待～





▲ 寒假FUN電龍來玩 *、優惠套票優惠期間：1/20（六）-2/5（一）

兒童寒假特惠票 NT$250 (12歲(含)以下兒童)

四口小家庭套票 NT$999​ (兩位成人+兩位兒童)

1+1 DIY 套票組 NT$479 (入館門票(不限票種)+ DIY六顆鳳梨酥)

寒假與過年的免費活動：

1/20（六）美人魚姊姊說故事

1/28（日）古早味紅龜吊飾DIY

寒假活動報名連結：https://forms.gle/f5Zvc65vgfQbnJ5v5

2/10（六）初一1畫糖老師DIY

2/11（日）初二|小丑哥哥氣球秀

2/12（一）初三|魔幻泡泡體驗秀

2/13（二）初四|捏一隻龍來了黏士DIY

2/14（三）初五|年獸初任務說故事大地遊戲

新春活動報名連結 ：https://forms.gle/phEDycuyiDvP9Rf99

▲購買完門票後 會有專人導覽，從一樓先看遊戲須知



▲ 1樓迎賓大廳 有販售多種產品及禮盒，都可以參觀選購～

▲樓層標示圖

▲ 準備開啟魔法之門，走進第一關，影音互動遊戲真的超有趣

重點是動畫做得超精緻 風格可愛又童趣！ 不只小朋友喜歡 連我跟老公都看得很驚艷！

動畫可愛到讓人目不轉睛的會想一直看下去

▲ 接著坐手扶梯上三樓的美味星球王國 手扶梯超漂亮

是一個閃閃發亮的鳳梨造型，手扶梯裡面是彩虹隧道的感覺！

▲接著到3樓 準備跟著主角巴特一起去冒險吧！







▲這層樓巴特里最熱賣的爆漿餐包，整個製程、食材、管理等等細節用動畫呈現整個好有趣

讓小朋友看得目不轉睛，完全不會覺得無趣，重點是動畫都超繽紛可愛又精緻！

▲ 接著是鳳梨酥的製程，整個動畫生動有趣，小朋友都會忍不住想要去摸摸動畫裡的人物

也可透過動畫影片讓小朋友了解鳳梨酥的整個製程！

▲ 接著到4樓 動動手王國 整體空間很寬敞，四周一樣有設置主題動畫

讓大家彷彿置身在動畫裡的烘培室一樣好玩！一定要加購製作鳳梨酥的體驗活動！

▲準備製作自己的鳳梨酥囉～

▲要先把手洗乾淨！看小咪超級開心～～

▲認真的聽烘培老師說如何製作鳳梨酥的步驟

▲我們一起搓揉麵團，可訓練小小孩的手部肌肉

小小朋友可以訓練手指的小肌肉 重點是可以自己製作鳳梨酥

鳳梨酥有台灣/元寶/鳳梨 三種不同造型都超可愛很具代表性







▲ 製作完成後 店員會協助我們拿去烤箱烤，就可以到樓上玩囉！

結束要回家的時候再到櫃檯去領取即可





▲5樓 是冒險森林王國 這區有設置5個互動遊戲，還有一區是寶寶遊戲區

▲適合0~5歲的寶寶小孩都能在這邊玩樂，這裡真的可以來玩一整天！！



▲互動遊戲區的部分 很適合大人小孩一起同樂

每一款都很可愛也很好玩～ 我們真的玩到不想回家 連大人都玩得很開心～





▲再往上走到6樓 奇幻冒險王國 映入眼簾是整片的森林、瀑布還有地板上的蓮花池

還有潺潺流水聲，真的做得好生動的影音互動牆！重點是這些動畫做得精緻又可以互動，真的超級好玩！

▲ 玩到準備閉館了才下樓，鳳梨酥也烤好了！

只需要到櫃檯領取即可！小咪也剛好玩到肚子餓，直接打開鳳梨酥開吃了～～～

鳳梨酥外皮酥脆內餡酸甜好好吃，好吃到小咪都不分我吃😂

▲女兒回家的路上就跟我說，媽媽下次還可以來這裡玩嗎～～～～～

這裡真的是高雄最棒的親子景點，希望樓下可以賣更多熱食，這樣我們就能玩一整天了😂

真心推薦爸媽都一定要帶小孩來這裡玩，絕對不會後悔的親子景點！

官網：https://www.butteraleemagiccastle.com/

IG：https://www.instagram.com/butteralee_magic_castle

FB：https://www.facebook.com/butteralee.magic.castle

🔍 巴特里魔法城堡｜高雄最新親子樂園

📍 高雄市三民區同協路199號

☎️ 073112277

🕒 09:00–17:00 🚫週二週三 公休

食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!! 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

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