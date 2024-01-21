高雄最愛好玩的城堡！最新親子樂園✨爸爸媽媽千萬不能錯過
巴特里魔法城堡 全台首座烘焙沉浸體驗樂園，充滿驚奇的魔法世界，有專人導覽介紹館內設施及爆漿餐包的製程
整棟城堡每個角落充滿精緻又可愛生動有趣的動畫，還能手作DIY鳳梨酥體驗
每一層樓都好有趣，小朋友跟大人都玩得超開心！來高雄必玩的高雄景點～
最新消息 最新動態都在IG
▲ 走進城堡的門口就有超大的爆漿餐包迎接我們
真的超級可愛又療癒～小朋友看到都超開心的說要合照😍
▲門口旁還有可愛的插圖可以拍照
▲ 一樓是售票處還有產品販賣部，有賣鳳梨酥跟冷凍的爆漿餐包 還有厚片！
可惜的是現場沒有賣烤好的～ 店員說未來會販售現烤的，好期待～
▲ 寒假FUN電龍來玩 *、優惠套票優惠期間：1/20（六）-2/5（一）
兒童寒假特惠票 NT$250 (12歲(含)以下兒童)
四口小家庭套票 NT$999 (兩位成人+兩位兒童)
1+1 DIY 套票組 NT$479 (入館門票(不限票種)+ DIY六顆鳳梨酥)
寒假與過年的免費活動：
1/20（六）美人魚姊姊說故事
1/28（日）古早味紅龜吊飾DIY
寒假活動報名連結：https://forms.gle/f5Zvc65vgfQbnJ5v5
2/10（六）初一1畫糖老師DIY
2/11（日）初二|小丑哥哥氣球秀
2/12（一）初三|魔幻泡泡體驗秀
2/13（二）初四|捏一隻龍來了黏士DIY
2/14（三）初五|年獸初任務說故事大地遊戲
新春活動報名連結 ：https://forms.gle/phEDycuyiDvP9Rf99
▲購買完門票後 會有專人導覽，從一樓先看遊戲須知
▲ 1樓迎賓大廳 有販售多種產品及禮盒，都可以參觀選購～
▲樓層標示圖
▲ 準備開啟魔法之門，走進第一關，影音互動遊戲真的超有趣
重點是動畫做得超精緻 風格可愛又童趣！ 不只小朋友喜歡 連我跟老公都看得很驚艷！
動畫可愛到讓人目不轉睛的會想一直看下去
▲ 接著坐手扶梯上三樓的美味星球王國 手扶梯超漂亮
是一個閃閃發亮的鳳梨造型，手扶梯裡面是彩虹隧道的感覺！
▲接著到3樓 準備跟著主角巴特一起去冒險吧！
▲這層樓巴特里最熱賣的爆漿餐包，整個製程、食材、管理等等細節用動畫呈現整個好有趣
讓小朋友看得目不轉睛，完全不會覺得無趣，重點是動畫都超繽紛可愛又精緻！
▲ 接著是鳳梨酥的製程，整個動畫生動有趣，小朋友都會忍不住想要去摸摸動畫裡的人物
也可透過動畫影片讓小朋友了解鳳梨酥的整個製程！
▲ 接著到4樓 動動手王國 整體空間很寬敞，四周一樣有設置主題動畫
讓大家彷彿置身在動畫裡的烘培室一樣好玩！一定要加購製作鳳梨酥的體驗活動！
▲準備製作自己的鳳梨酥囉～
▲要先把手洗乾淨！看小咪超級開心～～
▲認真的聽烘培老師說如何製作鳳梨酥的步驟
▲我們一起搓揉麵團，可訓練小小孩的手部肌肉
小小朋友可以訓練手指的小肌肉 重點是可以自己製作鳳梨酥
鳳梨酥有台灣/元寶/鳳梨 三種不同造型都超可愛很具代表性
▲ 製作完成後 店員會協助我們拿去烤箱烤，就可以到樓上玩囉！
結束要回家的時候再到櫃檯去領取即可
▲5樓 是冒險森林王國 這區有設置5個互動遊戲，還有一區是寶寶遊戲區
▲適合0~5歲的寶寶小孩都能在這邊玩樂，這裡真的可以來玩一整天！！
▲互動遊戲區的部分 很適合大人小孩一起同樂
每一款都很可愛也很好玩～ 我們真的玩到不想回家 連大人都玩得很開心～
▲再往上走到6樓 奇幻冒險王國 映入眼簾是整片的森林、瀑布還有地板上的蓮花池
還有潺潺流水聲，真的做得好生動的影音互動牆！重點是這些動畫做得精緻又可以互動，真的超級好玩！
▲ 玩到準備閉館了才下樓，鳳梨酥也烤好了！
只需要到櫃檯領取即可！小咪也剛好玩到肚子餓，直接打開鳳梨酥開吃了～～～
鳳梨酥外皮酥脆內餡酸甜好好吃，好吃到小咪都不分我吃😂
▲女兒回家的路上就跟我說，媽媽下次還可以來這裡玩嗎～～～～～
這裡真的是高雄最棒的親子景點，希望樓下可以賣更多熱食，這樣我們就能玩一整天了😂
真心推薦爸媽都一定要帶小孩來這裡玩，絕對不會後悔的親子景點！
官網：https://www.butteraleemagiccastle.com/
IG：https://www.instagram.com/butteralee_magic_castle
FB：https://www.facebook.com/butteralee.magic.castle
🔍 巴特里魔法城堡｜高雄最新親子樂園
📍 高雄市三民區同協路199號
☎️ 073112277
🕒 09:00–17:00 🚫週二週三 公休
食記有時效性 依店家公告為主
[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]
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