酸菜魚正夯，您跟上了嗎？

叁加叁酸菜魚是這一鍋餐飲集團新品牌，全台第一家於12月6日在新竹插旗囉！

主打「新川台味，酸爽豐味」，打破川菜濃重色彩框架，

由傳統重口味的「油、麻、辣」加以改良，料理出最適合台灣人的酸菜魚口味～

招牌鴛鴦泡椒酸菜魚「壹鍋雙享，鴛鴦雙味」，一次即能品嚐到最濃郁醇厚的「泡椒酸菜魚」，以及鮮酸回甘的「老火酸白菜魚」。

另外還研發出多達20多項的特色手工餐點，滿足消費者多樣化的喜好，非常值得一試唷！

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚竹北光明店位於竹北市光明一路上，偌大的白色建築讓人很難不注意到它～

看到有路人經過還下來拍照一下 :lol:

光明一路是非常熱鬧的地段，可說是竹北美食一級戰區，美食餐廳還不少！

叁加叁酸菜魚餐廳門口有少許停車位，附近也不有少路邊停車格～

因為新開幕，已有不少客人慕名而來，目前只接受電話訂位，沒預約是吃不到的唷！

詳細訂位方式請關注 :arrow: 叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚

簡約中帶點活潑感，展現獨特風格，線條設計塑造幾何空間簡單俐落的美感，挑高的空間，讓人有舒適開闊的感覺～

入內用餐需先至一樓領檯報到，等候帶位～

目前已開放電話預約，新開幕期間人潮還不少，強烈建議一定要先訂位唷！

一旁也有設置現場候位區，坐著滑滑手機時間很快就過囉！

我們是預約下午1點，用餐的客人真的還不少，是客滿的狀態，門口還有不少現場等候的客人～

店內的迎賓語～「不吃苦、不吃虧、只吃魚！」

到餐點上桌的口號「不發限動，魚會難過」讓我噗哧一笑，幽默又有趣～

人生甘苦就是要多享受美食，

咱們不吃苦、不吃虧，多吃魚健康又聰明，是不是呀！

後來人潮散去，才能好好地拍空景，

靠窗位置，明亮自然採光，街邊綠意美景盡覽眼底～

叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚品牌型象表達鮮明～

選用代表台味的復古桃紅與摩登感的湖水綠激盪出火花！

雖是中式料理，但空間整體呈現活潑年輕有朝氣！

酸菜魚為特色川菜，酸爽夠勁又下飯，吸引不少偏好重口味的年輕族群，

叁加叁酸菜魚還結合了老火酸白菜魚，新川、台味顛覆味蕾，讓您一鍋雙享，2種口味一次滿足！

如果是不吃辣朋友也可以單點老火酸白菜魚～

除了酸菜魚，也有主食、開胃小菜、川味小菜、炸物、甜食、 冰飲，以及多人套餐！

低消每人300元，（12歲以下免低消），菜單金額需加收10% 服務費

:arrow: 完整菜單

叁加叁酸菜魚，嚴選來自雲林大埤的酸菜，高營養價值的烏禮魚，就連白飯都挑選有芋頭香氣的益全香米，

食材用料選用極為講究，高規格的要求，才能成就完美品質，創造出好口碑！

現泡茶喝到飽

叁加叁不只酸菜魚厲害，他們的茶也很厲害！

凡店內用餐，皆可以享現泡茶喝到飽～

有洛神花茶、紅烏龍茶、龍潭綠茶三種。

下方有提供馬克杯，可以自行取用，建議要大人來操作，熱水有100度高溫，以免小孩使用不當而燙傷唷！

馬克杯的把手還是辣椒造型，太可愛了！

雙人套餐

湯頭2選1-泡椒酸菜魚、老火酸白菜魚（可加價升級鴛鴦雙口味）

招牌推薦2選1-汁味唐揚雞、椒麻口水雞

精選小點4選1-麻辣雙蛋、五味小卷、咔咔蝦餅魚餅、川味熊貓涼粉

清爽冰飲4選2-解渴酸梅楊、話梅檸檬氣泡水、冬瓜檸檬冰沙、汽水系列（可樂、雪碧）

蜜製甜食3選1-香酥黑糖雲吞、麵茶麻糬、開心芋泥

鴛鴦泡椒酸菜魚超大一盆，很有視覺效果，料給的毫不手軟～

上桌前淋上高溫熱油，整個是香氣逼人！

一端上桌後，送餐人員會先鼓掌，

然後在場其他服務人員皆會齊聲大喊：「不發限動，魚會難過」，

讓整個用餐氣氛都跟著嗨起來 :lol:

喊到最後，連老公都背起來一起湊熱鬧，笑死我了！

招牌泡椒酸菜魚，介於小辣到中辣，適合嗜辣的朋友品嚐，

選用烏鱧魚肉，Q彈鮮滑，嫩口又富含膠質，

泡椒是經過30到40天左右長時間的自然發酵，讓它呈現天然的酵素跟酸氣，

再融合朝天椒、青花椒、秘製辣油等，三重辣味層層萃取，讓你一次體驗「麻、辣、酸、香」四種味蕾！

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