以往樂高新年的活動都是闖關模式，這次很特別，是實境解謎的方式呦～～
當然難度不高，小小孩也是能輕鬆過關。
《龍躍拼新春》
✩台北場✩
日期：2024/1/19～2/14
時間：平日 13:00-21:00 / 假日 12:00-21:00（20:30為最後入場時間）/ 除夕當天12:00-17:00
地點：統一時代百貨台北店 2F 夢廣場
✩台中場✩
日期：2024/1/20～2/14
地點：台中新光三越 1樓水舞廣場|
體驗活動適合年齡：4-14歲小朋友
✿祥龍獻瑞
✿報到處
無須事先報名，只要現場掃Qrcode填資料，並給工作人員看過就OK囉！
這次是實境解謎活動，一次進場的人數大概就是4-5位左右，裡頭的空間也不大！
✿第一關．樂滿樓：
員工都打扮成店小二模樣，非常深入其境啊！
孩子們先聽樂滿樓「福老闆」說話～
從他的話中知道要參加「神龍秘境尋寶」的闖關卡就在字畫中，要孩子去找尋。
✿第二關．神秘龍窟：
在這裡能聽神龍對孩子們說話，要從寶藏箱中找到對應的積木，才能開啟門到下一關。
人家寶藏箱裡是放黃金，這裡寶藏箱裡都是裝積木XD
✿第三關．颶風峽谷：
颶風峽谷很多石板上的字都毀壞了，需要請孩子們幫忙修復石板上的數字～
每個人先抓一個字，抓出來之後就在石板上拼出對應的數字就行了。
一般人都是拼平面數字，我家小屁狐就堅持要拼個立體▔▽▔|||
回收就不好回收了吧！嘖嘖！
✿第四關．竹林幻境：
在上一關蓋章時會拿到七彩卡，每個顏色不同，找尋的積木也不同～
找到積木就能去開啟寶箱，拿到龍珠！
✿第五關．神龍殿：
來到神龍殿前，需要小勇士們將手放在勇氣能量球上，才會開啟大門。
到了神龍殿時，再把拿到的龍珠還給神龍就完成闖關。
狐狸家第一天就衝來這裡，剛好遇到有攝影機拍攝～
當時工作人員說打開門之後，要跟攝影機揮手喔！
結果一開門孩子們看到攝影機都呆住定格不動，實在好可愛XD
闖關完，憑闖關卡不限金額消費，才能到外面帳篷換取小龍積木包～
也喜歡樂高活動的大小朋友，趕緊來神龍秘境尋寶喔！
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以往樂高新年的活動都是闖關模式，這次很特別，是實境解謎的方式呦～～