中壢美食推薦「Q烏龍麵舖(中原分舖)」，位於中原大學附近，提供烏龍麵、餛飩麵、乾麵、滷肉飯等選擇，價格親民，最低55元起。雖然是新開不久，但用餐時段客人絡繹不絕，所有餐點均現點現做。為了節省等餐的時間，建議可事先致電訂購。此外，1公里內滿200元以上更可享免費外送服務，歡迎公司行號提前來電訂餐。

Q烏龍麵舖(中原分舖)怎麼去？

Q烏龍麵舖總店位於平鎮，僅提供外帶服務，而近期在中原商圈女柏德廣場周邊新開的中原分店則設有內用區域。

Q烏龍麵舖用餐環境

Q烏龍麵舖店門口的戶外區域鋪上了草皮，擺放了一張桌子和數張椅子，供客人在戶外用餐，同時也方便外帶的顧客坐著休息等候餐點。

Q烏龍麵舖店內空間較為狹小，左右兩邊靠著牆壁設有桌椅，中間區域還擺放了三張桌椅，總共可容納約18人。

Q烏龍麵舖的菜單放在櫃檯上，內用客人需要親自拿取菜單並點餐。此外，Q烏龍麵舖還提供每日限量的特餐，數量有限，賣完為止。

Q烏龍麵舖菜單

Q烏龍麵舖的菜單種類繁多，包括乾拌系列、原味湯底、肉片湯底、泡菜肉片湯底、海鮮湯底、泡菜海鮮湯底、餛飩湯底、功夫主食、湯品和小菜等豐富選擇。主食方面提供黃麵、白麵、烏龍、米粉、冬粉、粄條以及米飯，並有提供小份和大份的選擇，滿足不同食客的需求。

Q烏龍麵舖自助區

Q烏龍麵舖的餐具需要自行取用，並貼心地放有糖果供客人享用。

另外，對於喜愛辣味的朋友，可以嚐試一下Q烏龍麵舖的自製辣椒，味道真的是相當辣的唷！建議初次嘗試時輕輕放，慢慢調整辣度，享受美味的同時保持適中的辣味。

Q烏龍麵舖很貼心，用餐區域裡有插座，萬一手機沒電，真的方便極了！ 餐點

我們當天在Q烏龍麵舖點了好多道美味，包括乾拌烏龍、泡菜海鮮烏龍、銷魂滷肉飯、肉絲炒烏龍、乾手工餛飩、肉羹清湯和涼拌小菜。另外還點了當日特餐豆干豬蓉蓋飯，這些都是小份的唷！真的不誇張，小份就已經感覺相當飽足了，如果胃口大的話，還可以考慮選擇大份。

乾拌烏龍

乾拌烏龍包含滷蛋、肉燥、豆芽菜、蔥花和酸菜，全部拌勻後再食用。烏龍麵外層被肉燥和香濃湯汁包裹，每一口都充滿肉燥的鹹香。透過少量的辣椒和酸菜提味，使得整體味道更加豐富。滷蛋入味，口感保持著嫩滑，不乾硬。

泡菜海鮮烏龍

Q烏龍麵舖的高湯是精心熬煮而成，並加入了泡菜，喝起來泡菜的風味十分濃郁，酸酸辣辣的口感非常爽口。

食材包括豆皮、火鍋料（可換成青菜）、太陽蛋、青菜、白蝦、蛤蜊及蔥花。特別值得一提的是，白蝦一份有5尾，而蛤蜊更是多達6-7顆，份量真的相當澎湃。

我平常就很喜歡烏龍麵，那入口滑溜的感覺帶有Q勁，尤其是吸附了泡菜湯汁，真的讓人很滿足！

銷魂滷肉飯

Q烏龍麵舖的酸菜肉燥，不論是搭配飯還是拌麵都非常百搭！酸菜的香氣十分濃郁，炒得更是美味可口！而滷肉飯的滷汁則香醇濃厚，搭配肉鬆和滷蛋作為配菜，口感和層次都相當豐富。

肉絲炒烏龍

肉絲、紅蘿蔔、蔥花和洋蔥絲，再加上蛋香味，搭配上Q彈入味的烏龍麵，味道豐富，讓人不禁一口接一口。

乾手工餛飩

餛飩搭配酸菜肉燥、蔥花和豆芽菜，餛飩的肉餡新鮮而充滿濃郁的肉香，口感扎實。每一口都相當涮嘴且開胃！

肉羹清湯

Q烏龍麵舖的肉羹選用清湯，喝起來相當清爽，肉羹吃起來較紮實，讓口感保持著滑溜的感覺。

涼拌小菜(素雞)

素雞Q彈有嚼勁，微辣口感。

當日特餐豆干豬蓉蓋飯

這碗豆干豬蓉蓋飯真是太厲害了！搭配了荷包蛋和玉米筍，再加上那滷汁的皮Q肥、瘦肉香，還有豆干丁的味道，簡直是下飯神器啊！