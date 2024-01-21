疫情前在林森路吃過仙香成都四川手作料理，就被老闆道地的口味吸引。疫情一陣子後，仙香成都四川手作料理悄悄的消失在林森路上...美味也慢慢只能回憶...

▼最近突然看到網友分享一間名字一模一樣，店址搬到東區崇善東路103號！這麼剛好我們也住在東區，週末午餐特地跟家人來探店！果然同一個老闆，一樣賣的是道地四川料理！

▼菜色感覺跟以前有所不同，全新的選擇，每道看起來都很想點，不管吃辣不吃辣，選擇性都很多！

這次我們點了：招牌四川麻辣鍋，白胡椒豬肚雞，芋頭鴨肉鍋三個鍋物！點完菜的話題是下次可以點什麼！感覺想要吃一輪，每樣都吃看看！

首先上菜的是四川麻辣鍋。

▼本身鍋底就非常豐富！鴨血、豆腐樣樣不缺！還附一盤可以自選豬肉或是牛肉的鍋底。鍋底算是一個小海陸！有肉有蛤蠣有蝦有菜！有種個人海陸麻辣火鍋的感覺！

▼我點的是牛肉，不管是牛豬肉價格都是一樣的！牛肉很新鮮，口感很不錯！

▼鴨血跟豆腐很入味，與湯汁結合也很完美！喜愛吃鍋底的一定會很愛！

▼一鍋光鍋底就這樣，滿滿的料好過癮！湯頭屬於辣度可調，標準版的我自己可以接受，是那種口裡辣一下，想再吃一口的來回接力賽！多層次湯頭，前中後味道都有不一樣的體驗，很推愛吃辣的來試試！心中幻想這湯底煮牛肉麵會是有多美味！

第二道白胡椒豬肚雞。

▼一樣附一個鍋底，但是只有豬肉選擇，口味比較搭！

▼白胡椒湯底帶來一種微辣而清香的滋味。豬肚帶有嚼勁，而雞肉則鮮嫩多汁，口感豐富多層次！

▼鍋底大蝦可真不是蓋的！蠻大一隻的！

接下來是芋頭鴨肉鍋！

這也是少見的功夫菜色，本身鍋底就有不少的鴨肉，再搭配海陸鍋底，堪稱今日CP值冠軍！將鴨肉和芋頭的特色完美結合，帶給人一種濃郁而美味的享受。

▼鴨肉經過燉煮後，質地鮮嫩，肉汁十足，入口即化。芋頭則賦予整道菜獨特的口感，帶有濃郁的香氣，口感鬆軟而爽滑。湯汁則充分融合了鴨肉和芋頭的風味，呈現出濃郁的肉香和芋頭的甜味。

▼等等忘了報告！還有附飯跟飲料！老闆真的不但要你吃得好還要吃得飽！

結果沒兩天我們又來了！上次看到招牌菜需要預訂，我們就先預訂香酥鴨跟麻婆石斑魚，就點這兩道菜，怕老闆又附上什麼配菜，上次真的吃好飽！

▼果然！香酥鴨附特製蔥油餅！

▼這個蔥油餅很脆，比外面賣的鹹一點，很夠味，很容易一口接一口！

▼香酥鴨的最大特點是其外酥內嫩的口感。外皮經過炸製，呈現金黃色澤，酥脆的外層讓人一咬即碎。而鴨肉則保持了內部的嫩滑質感，仙香成都的手藝完美呈現！

▼這道麻辣石斑魚特地端起來拍照！這樣你才知道有多大一份！

▼整尾大石斑鋪上類似麻婆豆腐的做法，呈現仙香成都的麻辣石斑魚！石斑魚屬於有嚼勁口感，搭配麻婆豆腐加乘，真的是奇特的體驗，一道會存在記憶很久的美味！

仙香成都四川手作料理專攻手作川菜，現在已經很少廚師願意花心力去製作費工菜色，大多都講求快速！而費工的美味，總是口感多層次，讓你體驗甚至於開了口齒還留香味！再加上百元起跳的消費，只能說好險開在我家附近！可以常吃！

仙香成都四川手作料理

地址：台南市東區崇善東路103號

營業時間：10:00-23:00

電話：06 267 8280



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