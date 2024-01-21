馬柒韓式料理鄰近中壢元智大學隱藏版美食，最近狂追韓劇跟韓綜都會想吃韓式料理，上網找到這家中壢韓式料理小菜吃到飽CP值很高，還免費提供麥茶不收服務費，馬柒韓式料理菜單有銅盤烤肉、韓式炸雞、馬鈴薯排骨湯、石鍋拌飯、豆腐鍋、春川辣炒雞、炸醬麵等等，菜單選擇又價錢合理，趕緊來跟大家分享

馬柒韓式料理店家資訊

店家資訊：馬柒韓式料理

店家地址：桃園市中壢區興仁路二段67巷73號

店家電話：03 435 0580

營業時間：11:30–14:30,17:00–21:30

馬柒韓式料理交通停車

網路評價4.4顆星的馬柒韓式料理鄰近中壢元智大學，開車來到這裡可以停在力揚興仁停車場，騎車來則是店家前方就有停車位

馬柒韓式料理營業時間

樹小編選擇中午來吃馬柒韓式料理，他們家營業時間分為兩個時段11:30–14:30以及17:00–21:30，中午營業時間開門我就進去用餐

馬柒韓式料理用餐環境

從外觀看馬柒韓式料理感覺空間不大，實際走進裡面發現是狹長型用餐空間，座位數也比想像中來的多，用餐環境走灰色系工業風，木頭桌面加上綠色植栽牆，讓視覺上增添幾分溫暖舒適感

巧妙運用狹長型用餐空間，靠牆側是沙發座位，衛生紙設計在桌面側邊下方，另外在座位下有插座可以充電，如果手機也可以臨時充電，如果想要更明亮點的座位，也可以選擇坐在靠窗的座位區

馬柒韓式料理菜單價錢

來看看馬柒韓式料理菜單，每人低消一份餐點不收服務費，免費提供麥茶跟小菜，有海鮮煎餅、豆腐鍋、泡菜鍋、大醬鍋、石鍋拌飯、銅盤烤肉、韓式炸雞、馬鈴薯燉排骨、辣炒年糕等等，基本上韓式經典料理該有都有了

馬柒韓式料理飲料單

另外一張是馬柒韓式料理飲料菜單，飲料分為無酒精飲料以及韓國燒酒等等，在韓綜常常看到的原味馬格利酒這裡也有，之前看到韓綜裡面還會把原味馬格利酒加氣泡水，感覺好像也很好喝，可惜我這天開車來只能略過了 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

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