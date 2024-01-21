又到了新年換個新形像的時間啦！

朋友推薦一間CP值超高的髮廊，位於板南線府中站一號口，過大馬路走路大約十分鐘！

Ilnsist’s Hair Salon

地址：新北市板橋區中山路一段50巷11號2樓

電話：02-2959-0801

時間：週一至週日 12：00-20：00

位於路口二樓三角窗的Ilnsist’s Hair Salon，從一樓就階梯就直白寫著洗髮加剪髮不論長短只要450元～超划算超棒的！

明亮乾淨的理髮空間，好清爽讓人看得好舒服！

Ilnsist’s Hair Salon最值得讚許的是，店內所有的消費都是公開透明，連產品也都是明價標示，進店超安心！

店內所販售的產品都要經過所有設計師使用無任何不適及無過敏反應才會上架，還有很多自主研發的美髮產品可以選擇喔！

來到我最興奮方環節啦！想要改變我的布丁頭，所以來個專業染髮及夢幻髮膜護髮，我要來個美麗大變身！

設計師盈錚細心跟我跟我說明目前我的髮色染上去之後的效果，接著發揮近二十年的設計功力，用剪刀在我頭髮快速飛舞，為我開啟變更美麗的開端！

剪髮完成之後，先做頭皮護理！

上完納美人藍的染髮膏，再用烘罩，期待接下來的改變！

盈錚設計師仔細的呵護我的頭髮，觀看染髮的效果，而且一定要進行護髮喔，這樣子頭髮才不會乾燥易打結梳不開！

先噴JIA BAO胺基酸，補充髮幹所需要的營養，使頭髮強韌有彈性，色澤飽和持久，再用夢幻髮膜保濕和深層修護頭髮，恢復頭髮彈性光澤度！

夢幻髮膜提供秀髮神奇的力量！

終於跟布丁頭說拜拜～～還我一頭烏黑長髮！

特別要說一下，Ilnsist’s Hair Salon的全台分店都是使用Dyson吹風機，愛護頭髮從裡到外，Ilnsist’s Hair Salon幫我們都做好做滿！

吹髮後請設計師幫我用個浪漫的捲髮，滿足我不敢燙髮但想擁有浪漫捲的瞬間！

我變超美的啦～而且整個皮膚白了二個色階，染黑藍色頭髮，好顯白呀！

對我施展還我漂漂拳的設計師盈錚小姐姐，專業剪髮、細心染髮及護髮，讓我容光煥發更好看了，我好滿意呀！

Ilnsist’s Hair Salon的染髮、護髮一律1000元不分長短，而且都是擁有十年以上的設計師親自全程服務，真的CP值超高，小資族變美的好選擇！線上預約更送100元現金券喔！

即日起到二月五日，消費滿2000元，就可以參加抽紅包一次，聽說最大獎是黃金飾品，Ilnsist’s Hair Salon真的是誠意滿滿！

Ilnsist’s Hair Salon的費用公開透明又親民，自主研發的產品天然，選用的產品更是經過全店設計師使用後表決通過，真的是質量優，價格美！

進店前好興奮，離店時好滿意！

Ilnsist’s Hair Salon

地址：新北市板橋區中山路一段50巷11號2樓

電話：02-2959-0801

時間：週一至週日 12：00-20：00

官網：https://insisthairsalon.de.r.appspot.com/

FB：https://www.facebook.com/salon29590801

IG：https://www.instagram.com/iinsists_hair_salon

LINE@ @871dlyrt

文章標籤