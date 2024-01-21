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台北中正-[晉江茶堂] 古亭站5分鐘步行，豐富平價道地客家菜色，懷舊復古花布與木桌椅溫馨舒適，綠葉枝枒包覆的百年老厝中品嘗美味

2024-01-21 23:34:58 Elisa 人氣：114
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窩客好文

Elisa

發表篇數：364篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：晉江茶堂
phone02-8369-1785
place台北市中正區晉江街1號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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這個月的聚餐讓妹妹選了在古亭站附近藏身巷弄的晉江茶堂

每次經過都會被疑似廢墟的外觀困惑許久

但一直以來在網路上評價都很優秀也很熱門

這次終於能踏入這個幾乎被綠葉覆蓋的百年老厝嚐嚐客家料理

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一入店內就可以看到非常有客家特色的豔麗花布

從櫃檯一路到包廂椅墊的布置都不缺席

牆上還有草帽草蓆很懷舊復古

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深處的隔間更有長桌板凳可以供團體用餐

很適合多人聚餐包廂

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每桌都會奉上熱茶暖身體解膩

茶香清香自帶甘甜很好喝不澀

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菜色除了常見的熱炒經典之外

更有非常豐富的滿滿客家料理

從鹹豬肉到客家小炒乃至擂茶全都有

在台北也能喝擂茶吃糍粑超令人開心

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每道菜的份量個人覺得不會太多

即使像我們三個人用餐還是可以點5,6道享受不同的料理

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客家豆腐 TWD150

只要吃合菜十之八九會出現在桌上的其中之一就是豆腐

客家豆腐用的是煎至金黃的雞蛋豆腐非常柔軟

鹹中帶甜的醬油淋醬讓這道菜非常下飯

搭配韭菜煎炒多了特別的韭香

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紅燒虎掌 TWD350

第一次知道虎掌是在市政府附近的KONMA吃到

查了資料才知道所謂虎掌為豬的後腿肌腱部位

虎掌非常入味入口即化有著豐富軟Q的膠質口感

醬油調味偏重口同樣是道很搭白飯的菜色

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香煸四季豆 TWD200

有著火氣的香煸四季豆帶著肉末香蒜拌炒的香氣

晉江茶堂的這道菜更加入豆芽菜、紅蘿蔔絲等口感清脆爽口的蔬菜

跟以往吃到的單純四季豆跟絞肉搭配不太一樣多了新意

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香蒜肥腸 TWD250

油炸過的肥腸多了油亮酥脆的外皮

吃起來外酥內軟很有彈性

簡單搭配椒鹽就很美味

不過建議趁熱吃免得冷掉之後油味會比較明顯

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冷泉油雞 TWD250

基本是完全去骨的油雞腿肉肉質軟嫩濕潤

雞皮冰涼滑嫩讓人很難抗拒不吃

肉質口感新鮮吃起來是隻有在運動的雞

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很道地的客家桔醬帶來酸甜很解膩去腥

隱約多了點微辣感更有刺激食慾的作用

點綴的醬油畫出了可愛的笑臉讓人心情愉悅

跟一般台式傳統多搭配醬油辣椒是完全不同的味道

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客家粄條 TWD50

客家米食不論甜鹹都深得我喜好

如綢緞的粄條搭配油蔥醬料與香菇等非常香

口感滑嫩柔軟帶點彈性非常好吃

下次來我應該會想自己獨佔一碗

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綠茶麵線 TWD50

茶油麵線也是我的心頭好

銅板價格獲得一整碗約1.5人份量

簡單搭配肉絲豆芽菜加上花生

趁熱拌勻後綠茶清香撲鼻

麵條偏軟少了點口感比較可惜一些

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客家糍粑 TWD50

收尾的甜點自然也要是客家道地的糍粑

糍粑跟一般的麻糬最大不同在於不是在糯米糰中加入餡料

而是將糯米糰捏成小塊後沾料食用

沾滿花生糖粉的糍粑非常有手打的嚼勁Q彈

真的讓糯米甜點愛好者的我無法抗拒

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即使不另外點甜點享用

晉江食堂在每位客人用餐完都會提供清涼甜蜜的仙草蜜跟酸爽的梅乾

雖然免費但完全是可以直接販售的好吃度

特別是仙草蜜的仙草凍咕溜口感清涼又不會過甜

如果可以真的很想續好幾碗

是家我會好好列入續訪推薦名單的美味客家菜餐廳

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/11/26

花費: TWD1350(文中菜色各1)

晉江茶堂

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Lunch: 11:00-14:30

Dinner: 16:30-21:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無限時: No

低消限制: 每人120元

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 100 台北市中正區晉江街1號

電話: 02-8369-1785


檢視較大的地圖

 

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