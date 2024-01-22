從台灣到沖繩的飛行時間只要90分鐘，加上沖繩氣候跟台灣相似，成為台灣人喜歡的旅遊勝地之一，不過沖繩只有在那霸市區有單軌電車可以搭乘，離開市區就需要自行開車才方便抵達各個景點。這次到沖繩自駕選擇「DTS大榮租車」，主要原因這間是台灣大榮旅遊開設的租車公司，不管講中文或台語都能通，客服在台灣跟沖繩也都有，完全不用擔心會有任何租車的問題得不到解答。

租車資訊

大榮租車 名稱 : DTS大榮租車(沖繩大榮)

電話 : (+81)98-996-2377

地址 : 沖繩縣絲滿市西崎町4-12-5

營業時間 : 週一~週日 09:00-19:00

官方網站 : dts沖繩租車《沖繩大榮》

粉絲專頁 : 沖繩大榮dts租車

台北客服 : LINE(@pvx9873v)

沖繩客服 : LINE(@559rqxfm)

折扣代碼 : OKA2024

從那霸機場到沖繩大榮的車程大約20分鐘左右，不過會有專門的接送巴士可以搭

線上租車

租車的流程很簡單，直接到「沖繩大榮」的官網預定即可

點選下方的「我要租車」後，下一頁是車款介紹，一共有三種車型可以選擇

分別是5人座的YARIS，7人座的SIENTA

還有8人座的ALPHARD，全部都是TOYOTA常見的車款，對台灣人來說不會太陌生

頁面往下滑會有相關的租車規定，這也是個人權益滿重要的部分，特別是退款的地方都有明訂幾天前退款多少金額

如果有需要嬰兒座椅的話現場也會提供，只要租車填寫頁上註明即可

看完車款介紹跟相關規定就可以直接點汽車下方紫色的「立即訂購」按鈕，第一欄是填寫訂購人詳細資料，第二欄是選擇需要的汽車種類跟數量

第三欄是取車日期跟還車日期，租車主要的費用就是從「租借期間」的天數來算

第四欄是「航班資訊」，包含去程跟回程，主要是方便工作人員協助確認租車日期是否有錯誤

第五欄是「接送服務」，可以選擇從單軌或機場接送，也可以自行前往租車公司，不過剛抵達時建議都是選機場接駁因為身上會有行李在，直接讓接駁巴士接送時間比較不會有誤差。還車時要特別注意時間，如果是當天的飛機要預留至少2.5小時以上的時間當緩衝

第六欄是填寫駕駛人的詳細資料，當天也會核對護照跟駕照日文譯本

第七欄是加購WIFI機，如果是有購買旅遊網卡的話這一欄就不用特別填寫

第八欄是「乘車資訊」，如果有小孩的話就填寫在這裡，方便對方提早準備安全座椅

另外折扣碼的部分記得打上「 OKA2024 」，就可以拿到小優惠喔~

租車流程

抵達那霸機場後，走到三樓國內線6號出口(在天馬航空Skymark Airlines櫃台附近)，出來後就能看到「大榮旅遊」的接駁巴士，司機大哥雖然是日本人不過手上會拿中文的乘客表，只要指出自己的名字就可以上車，不過接駁的時間建議抓班機抵達後1小時才不會因為等行李或是出關時間拖到而沒趕上車

當天抵達沖繩時才剛下完雨，地上都還看得出積水的痕跡

公司的環境滿寬敞的，租完車開出來也不用擔心離其他車子太近會不小心A到

從接駁巴士下來後就會有台灣工作人員帶到旁邊的辦公室處理手續，這時候就要拿出「護照」、「台灣駕照」跟「駕照日文譯本」來做檢核

裡面有一面牆架子上擺滿日本的推薦伴手禮，如果沒有想到要買甚麼禮物的話可以參考看看

最重要的就是「保險」，一律都是現場決定後再付費，相關的說明在租車官網也有，不過個人是建議出國機票、住宿都可以省，但保險的部分不要省直接選最高的，畢竟在其他國家開車還是安全為主

手續跟保險處理完就是驗車，工作人員會強調幾個步驟以保障自身的權益

第一步 : 手機沿著汽車錄影一圈，過程需要帶到車子所有的區域

第二步 : 前後底盤額外錄影一段

第三步 : 個人加強拍照，覺得需要的地方可以多拍幾張

前後底盤主要是停車時會遇到的，因為停車如果沒有注意好高度落差或是間距容易造成刮痕或損壞，因此需要額外多錄一段影片

拍照的部分是越詳細越好，同行的親朋好友全部都可以一起拍，現場不會催人也不會趕人，可以一路檢查到覺得沒問題再離開

因此第一個行程不要安排得太緊湊，可以多放一點時間在租車這裡，確保自己租到的車是沒有問題，因為一旦一開始漏掉後續產生的問題沒有照片或影片證明就會比較麻煩

檢查完外觀後內部也需要檢查，主要是注意刮痕或是有沒有設備損壞

我們租到的這台YARIS算是滿新的一台車，車內整潔維持得非常好

設備最重要的就是導航，工作人員會講解一遍操作流程，不過有些比較新的商店或是景點可能導航來不及更新，還是需要使用手機導航

我們是把後面的椅背放下來，因為兩個28吋的大行李箱會放不下去

還車流車

每天開車的時候記得檢查內部所有設備功能是否都正常，如果有問題記得要馬上用LINE回報

要還車之前記得要去加油站把油箱加滿，租車當天會說要加甚麼顏色的油，紅色就類似台灣的95汽油

如果不知道怎麼講租車時會提供一本參考手冊，裡面有一頁就是日文的95加滿，直接把這頁拿給工作人員看就可以

加完油就可以開回原地點還車，一下車時會有維修師傅先快速檢查一遍，這時也要把加油的收據拿給現場工作人員做確認，如果基本檢查沒問題，師傅就會把車開進去維修間做詳細的檢查

檢查沒問題就可以先到一開始辦手續的辦公室等待接駁車，每30分鐘會發車一次，地點可以送到機場或是單軌電車的車站

結語

第一次租車難免會比較緊張，不過記得出發前拍好照就可以，如果過程中有任何問題就馬上傳LINE給沖繩客服，如果一直到還車當天被提出有任何損傷沒有提早回報就會比較難處理，另外客服回覆的速度滿即時的，我是在某天晚上9點手煞車突然卡住扳不動，傳訊息給客服不到1分鐘就回覆，也很耐心的一步步告知如何排解問題，整體租車的體驗滿舒服的而且車子的狀況也非常好開起來都不會有問題。