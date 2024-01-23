A350-900是中華航空旗下的王牌客機之一，這台是由飛機大廠空中巴士製造，也是擁有華航最高等級的華商務艙，主要航線都是以長程航線或是大城市機場為主，這次前往沖繩訂票時原本去程跟回程都是A330-30的飛機，但後來確定要訂票時發現去程居然換成A350-900的大飛機，雖然到沖繩的飛行時間只有90分鐘，但這架飛機的豪華商務艙真的太吸引人，於是就直接升等下去偶爾體驗一下商務艙的氛圍。

飛機資訊

航空公司 名稱 : 中華航空

機型 : 空中巴士A350-900

電話 : (02)412-9000

地址 : 台北市中山區南京東路三段131號

營業時間 : 週一~週五 08:00-18:30，週六~週日 08:30-17:30

官方網站 : 中華航空公司China Airlines

粉絲專頁 : China Airlines 中華航空

搭乘航班是CI120桃園飛沖繩，飛行機種是空中巴士A350-900，也是華航旗下空中巴士系列最大台的飛機

機票是商務艙等級，光看到飛機就已經難掩心中的喜悅

出發的時間是接近年底，原本以為算是沖繩的淡季，不過剛好又是日本新年，前往的旅客比想像中的還要多

商務艙的還享有優先登機的順位，更能早點體驗到商務艙的環境

快到空橋時是往左邊走，商務艙的座位也是最接近機頭跟機場室

座位環境

A350-900的豪華商務艙是採用反魚骨式的座位，可以提升乘客的腿部空間跟隱私性

這次的座位是在中間，轉過去拍靠窗的座位，基本上椅子的角度就能直接看見窗外的風景

去程的商務艙幾乎是客滿的狀態，即便是極短程的飛行時間，商務艙的魅力還是不能小覷

在入座前座位上就會先放上枕頭跟棉被，摸起來的質感非常好，可惜這種短程的航線不太有機會可以躺下來睡覺

座位的斜後方有龍爪型檯燈，是一個滿精美的檯燈搭配柔和的燈光營造出非常舒適的氛圍

在頭部斜上方是閱讀燈，雖然燈泡不大但燈光亮度還是滿亮的

扶手前面的蓋子打開背面是鏡子，裡面有放一個全罩式耳機

耳機的質感比經濟艙好非常多，不過對於我頭比較大的人來說微微會夾耳，但戴起來還是有一定程度的抗噪效果

耳機拿起來後就是多媒體遙控器，左側按鈕按下去遙控器就可以拉出來使用

上面的小螢幕也是觸控式的，直接操作非常方便

側邊是充電孔，左右側各有一個USB孔，左邊還多一個萬國插座可以用

座位側邊是相關的控制按鍵，除了有一鍵躺平跟一鍵立起的按鈕外，還可以直接點箭頭慢慢調整角度，最右邊是控制閱讀燈和檯燈

商務艙除了座位空間大之外，能夠置放物品的抽屜數量也多，在腳旁邊還有一個小置物空間

螢幕的部分是18吋的觸控螢幕，這也能感受到商務艙座位的長度，因為要直接觸控螢幕的話必須起身才碰的到

桌子設置在螢幕下方，按鈕往下扳就可以拉出來，是一張紋理面的折疊桌，放下一台筆電後還有其他空間可以使用

入座後空服員會先提供新鮮的莓果汁當迎賓飲料，喝起來濃郁帶點微酸，放在檯燈旁邊拍照非常有情調

還會遞上一條熱毛巾讓乘客擦手，冬天的時候也可以暖暖手

天花板有藍色燈光搭配紅色變換的色調，如果躺著往上仰感覺格外放鬆

觸碰螢幕的靈敏度非常順暢，幾乎不太會有延遲的問題

電影都有在更新，當年度比較新的幾部也看得到，不過以沖繩航線來說很難看完一整部電影QQ

遊戲的內容有分為單人跟多人遊玩，同行的新朋好友可以互相競賽，讓飛行過程中多幾分趣味性

餐點介紹

商務艙會提供菜單參考，不過因為是短程線的關係主菜只有兩種可以選，或是要提早上網預訂

飲品的選擇就豐富許多，不過酒類的部分就需要先詢問，因為短程航線會準備的口味比較有限

這次點的主餐是「奶油海苔鮮菇醬雞排義大利麵」，麵包是「塔香起士法國麵包」，最大的亮點就是有機會吃到「Haagen-Dazs」的冰淇淋

餐點是採用一次全上的方式，因為飛沖繩時間有限沒辦法慢慢上菜，而且我們座位是坐在商務艙最後一排，餐點剛送上來後機場就廣播即將開始下降!!

聽到廣播空服員就已經開始收拾最前排的餐具，趕緊拍一拍就要先吃了

雞排有兩片吃起來軟嫩多汁，口感有點出乎意料之外，因為在艙壓下還能吃到這麼香甜多汁的口感真的非常滿足，而且以兩片雞排的主食份量來說算是非常多

義大利麵條吃起來比較偏軟，不過奶油味道依然香濃，在嘴中咀嚼時可以感受到淡淡的海苔香

麵包吃起來有淡淡的起士味，抹奶油吃口感會更加滑順

水果的部分一共有五樣，分別是藍莓、蓮霧、鳳梨、火龍果跟哈密瓜，每一樣吃起來都是鮮甜多汁，這也是我搭飛機很喜歡吃的食物，因為水果幾乎都處理得非常好，將水分都完整的保存在裡面

甜點是Haagen-Dazs，口味是OREO巧克力，雖然是小杯的份量但能吃到這個牌子的冰淇淋心裡就十分雀躍

吃起來的口感綿密柔順，不過巧克力口味吃起來甜味比較重，即便在艙壓的影響下也能感受到的甜味

飲料是選擇「中華航空x五桐號」聯名的蜜桃紅茶氣泡飲，喝起來蜜桃香味滿濃的口味是微甜非常順口

在匆匆忙忙吃完午餐沒多久後就降落沖繩那霸機場，即將開啟這次9天8夜的旅程

結語

A350-900的豪華商務不管是硬體設備還是服務的體驗都非常好，空服員的適度關切不會讓乘客覺得被打擾而是能適時給予協助，座椅的長度大約是180公分左右，不過因為飛行時間的關係來不及躺平，但座位除了整潔外檯燈的擺設到置物的空間都能給乘客一個舒適的環境，娛樂設備畫質清晰內容豐富可以邊用餐邊享受自己喜歡的影集，體驗時間雖短但卻是一個很好的回憶，會告訴自己要更努力希望還能有下一次的搭乘。