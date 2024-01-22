【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

前陣子在新豐引起風潮的韓式無人拉麵店新竹也有店了，不同的是這間麵屋日月的泡麵種類更多元不限於韓式泡麵，從選泡麵、選食材到結帳全程需自己動手，蠻有意思的！店內還提供部分食材可免費取用CP值相當高，有機會可以來體驗看看！

開車前往可停Times 新竹中山路停車場步行約三分鐘。

▲第一步先選擇泡麵種類，上方都有標價，我們這次選了維力手打麵(和風豚骨) 55元、統一麵(肉燥) 55元、味味A排骨雞 55元 三種。

▲第二步選配料，配料都在冷藏庫中選好再打開，我們選了泡菜 35元、雪花菇 20元、玉子燒 30元、青花菜 20元。

▲第三步是掃碼結帳，泡麵和食材包裝上都有條碼，掃完後可用Linepay或現金支付，蠻方便的。

▲接下來可選取店內提供的免費配料，有玉米筍、玉米粒、蔥花、豆芽菜和高麗菜很有誠意。

▲煮麵前先將配料醬包倒入碗麵中，店內有洗手台料理台很方便。

▲最後一步就是煮麵囉，掃描紙碗上大的QR code即開始啟動機器，加完熱水就開始加熱，螢幕會顯示秒數倒數加熱時間，覺得時間不夠食材沒熟可選再煮10秒按鈕。

▲店內還有提供飲料販賣機，吃泡麵就是要配飲料才過癮。

▲店內用餐空間寬敞新穎，有四張六人座座位。

▲桌上還很貼心的提供酒精棉片，用餐前可消毒一下桌面。

▲我點的是維力手打麵，第一次吃泡麵有這麼豐盛的配料，也是第一次在外面餐廳吃泡麵！

▲泡麵麵條偏軟，因為要讓食材熟也無法分開煮，重點是自己動手的樂趣和新鮮感大於美味度。

▲用完餐須自行將餐盤和餐具廚餘回收。

雞蛋糕短評：無人泡麵店很有新鮮感，自己選泡麵種類再選配料自己煮，有一區是免費的配料區很有誠意，這種無人商店也許是未來的趨勢！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



麵屋日月泡麵專門總店美食資訊：

地址：新竹市北區西大路426號

電話：無

官網：麵屋日月泡麵專門總店

營業時間：11:00–02:00

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無(可用Linepay)

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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