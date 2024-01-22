為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店) - 無人泡麵店新竹也有全新品牌拉！自己動手加料煮麵樂趣感十足

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店) - 無人泡麵店新竹也有全新品牌拉！自己動手加料煮麵樂趣感十足

2024-01-22 12:03:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：103
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：633篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：麵屋日月泡麵專門-總店
place新竹市北區西大路426號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

 

前陣子在新豐引起風潮的韓式無人拉麵店新竹也有店了，不同的是這間麵屋日月的泡麵種類更多元不限於韓式泡麵，從選泡麵、選食材到結帳全程需自己動手，蠻有意思的！店內還提供部分食材可免費取用CP值相當高，有機會可以來體驗看看！

開車前往可停Times 新竹中山路停車場步行約三分鐘。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲第一步先選擇泡麵種類，上方都有標價，我們這次選了維力手打麵(和風豚骨) 55元、統一麵(肉燥) 55元、味味A排骨雞 55元 三種。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲第二步選配料，配料都在冷藏庫中選好再打開，我們選了泡菜 35元、雪花菇 20元、玉子燒 30元、青花菜 20元。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲第三步是掃碼結帳，泡麵和食材包裝上都有條碼，掃完後可用Linepay或現金支付，蠻方便的。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲接下來可選取店內提供的免費配料，有玉米筍、玉米粒、蔥花、豆芽菜和高麗菜很有誠意。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲煮麵前先將配料醬包倒入碗麵中，店內有洗手台料理台很方便。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲最後一步就是煮麵囉，掃描紙碗上大的QR code即開始啟動機器，加完熱水就開始加熱，螢幕會顯示秒數倒數加熱時間，覺得時間不夠食材沒熟可選再煮10秒按鈕。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲店內還有提供飲料販賣機，吃泡麵就是要配飲料才過癮。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲店內用餐空間寬敞新穎，有四張六人座座位。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲桌上還很貼心的提供酒精棉片，用餐前可消毒一下桌面。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲我點的是維力手打麵，第一次吃泡麵有這麼豐盛的配料，也是第一次在外面餐廳吃泡麵！

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲泡麵麵條偏軟，因為要讓食材熟也無法分開煮，重點是自己動手的樂趣和新鮮感大於美味度。

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

 

【新竹食記】麵屋日月泡麵專門(總店)

▲用完餐須自行將餐盤和餐具廚餘回收。

 

雞蛋糕短評：無人泡麵店很有新鮮感，自己選泡麵種類再選配料自己煮，有一區是免費的配料區很有誠意，這種無人商店也許是未來的趨勢！


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★


麵屋日月泡麵專門總店美食資訊：

地址：新竹市北區西大路426號
電話：無
官網：麵屋日月泡麵專門總店
營業時間：11:00–02:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無(可用Linepay)
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

麵屋日月 麵屋日月泡麵專門 新竹美食 新竹餐廳 無人餐廳 新竹泡麵
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#新竹美食
morechevron_right
文章關鍵字
麵屋日月 麵屋日月泡麵專門 新竹美食 新竹餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)-純白老宅內的

【新竹食記】淇里思CHILLES(新竹店)-竹科裝潢華

chevron_right
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【新竹食記】金老爹港式點心 - 平價港式料理，種類多份量足
 雞蛋糕生活美學專題報告
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up