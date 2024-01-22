桃園台茂購物中心5F【帕泰家Baan Phadthai】連續六年獲得泰國米其林必比登推薦

連續六年米其林推薦泰國餐廳-帕泰家於2023年底在桃園開幕了！

此知名集團在泰國旗下有五個品牌分別榮獲米其林一星、必比登推薦餐廳，

主要販售泰式料理，分為開胃小點、組合套餐、精選泰味、甜點與飲品等，

位於台茂購物中心五樓，假日生意不錯建議先預約訂位，館內備有停車場。

店家：帕泰家Baan Phadthai 桃園台茂店 桃園台茂訂位專線：03-3222966 營業時間： 週一至週日11:00-22:00

24小時線上訂位

加入豆府鐵粉卡APP 地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號5樓 館內備立體&地下停車場/消費可折抵

帕泰家 桃園台茂店

品牌介紹

帕泰家，承襲泰式傳統料理精隨和堅持，

在2018至2023年(連續六年)贏得了米其林曼谷指南、必比登的最高榮耀。

與涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、飛機河粉、五星麵鋪、韓姜熙的小廚房等，

共七大品牌皆隸屬於豆府餐飲集團，消費前下載豆府鐵粉卡APP可享好禮。

用餐環境簡介

「打造一個會一直想來的城堡，台茂越來越好」。

台茂購物中心位於桃園市蘆竹區，距離南崁交流道不遠，周邊交通便利，

於1999年7月開幕，為台灣第一家大型購物中心，很適合親子闔家遊憩，

近年結合大型綠地兒童公園、文青市集與街頭表演，煙火施放、美食進駐，

電影院、遊樂場、大型書店…應有盡有，館內立體、地下室停車場規劃完善。

終於又等來台茂購物中心有新餐廳開幕的消息，第一時間就先預約訂位，

每一樓層都有對應停車場，位於五樓美食街區域，記憶中應是花月嵐舊位置，

餐廳內部耶誕裝飾尚未拆除、整體節慶氛圍濃厚，泰式竹編工藝吊燈造型獨特。

雖然位置處於美食街，但還是希望能把泰國的原汁原味氛圍複製來台灣，

如淡藍牆面上的櫃體門板，復古風扇、舊式櫥櫃、餐具…等皆從泰國直運，

用餐空間寬敞，洋溢異國風情，桌子兩旁的抽屜內備有餐具與紙巾可自取。

桃園唯一米其林必比登，秒飛泰國品嚐道地泰味。

帕泰家目前共有台北新光A8、新竹巨城、台南南紡、高雄夢時代店，

全台第五間分店選擇進駐蘆竹南崁真令人振奮，期待新一年桃園越來越好。

帕泰家 MENU 菜單

Baan Phadthai，店名音譯成中文就是河粉的家，

選用泰式奶茶的橘紅色調為菜單本封面，桌邊點餐，

內頁精美且品項眾多，無各別拍照，

欲詳觀請點連結至官方網站。

用餐須知

每人最低消費$280元(含12歲以上)

餐點價格需另加10%服務費

用餐時間為90分鐘

本店禁帶外食及寵物(導盲犬除外)

蔬食與辛辣在品項後方皆有標示

四位內用餐可線上預約，五位以上請電話訂位。

雙人組合套餐$1088元

人少也可以大啖泰式料理，貼心推出雙人套餐，

把開胃小點、精選泰味、風味料理、飲品…等特色美食一網打盡。

四人套餐$2188元

組合餐均含香茅飯吃到飽，若超過組合餐人數則依人次酌收$38元。

造型獨特的皇金芒果包僅季節限定，

若能接受榴槤氣味、同樣有擬真外型的果王榴槤包感覺也很討喜。

泰式飲品後方有紅點標示皆可做熱，另還有5.5%泰國象牌啤酒。

帕泰家甘藍手卷

$198元/中，人多可選擇大份$258元，鮮嫩甘藍葉能免費續一次(五片)，

甘藍手卷屬於開胃小菜，是其它泰國餐廳吃不到的特色美味，推薦必點。

首先把翠綠的嫩羽衣甘藍葉捲成小漏斗形狀，

放入檸檬角、雞肉丁、洋蔥、辣椒、豬油酥、花生碎、薑…等眾多食材，

淋上一小匙主廚特製羅旺醬後嘴中咀嚼，獨有的新鮮酸爽感朝味蕾襲來。

甘藍手卷源自泰國當地傳統小吃蜜延堪，

直接翻譯的意思就是葉子包配料、然後一口喫，在泰國大多用的是假蒟葉，

眾多食材富含著酸甜辛辣脆、感覺衝突中卻又帶著協調，醬料是靈魂重點。

皇金泰蝦捲

$328元，綠蕉葉襯食材且具有異國特色，每道餐搭配的佐醬也略有不同。

外表炸至金黃模樣頗似細條春捲，管中填入飽滿蝦泥餡，咬下薄脆香酥，

據說月亮蝦餅其實是融合了越南菜、緬甸菜的泰式風台灣獨創小吃，

因此帕泰家菜單上也無供應月亮蝦餅、可用這道皇金泰蝦捲解饞。

醬炒什錦鮮蔬

$218元，吃膩泰式常見的蝦醬高麗菜、換點這盤色彩繽紛的炒什錦，

把紅蘿蔔、杏鮑菇、白花椰、玉米筍、豌豆、木耳…等五顏六色多款時蔬，

以大蒜和蠔油大火快炒，上桌時鍋氣四溢，口感爽脆鮮甜，色香味俱全。

泰式奶茶

$98元，泰式奶茶道不道地首先看橘紅色澤、第二品茶香，再來就是甜度，

泰奶除了紅茶外還會添加淡奶與煉乳，滋味偏甜因此會加許多冰塊來稀釋，

帕泰家的手標泰式奶茶口感濃香醇厚，容量足且不會過於甜膩，可推薦。

百香果原粒蘇打

$98元，百香果原汁果粒搭配蘇打水，也就是時下頗流行的暢快氣泡飲，

微酸甜且味蕾具有衝擊性，百香果香馥郁，整體帶有消暑解膩效果。

蕉葉酸辣烤魚

$398元，鱸魚先以主廚特製泰式醬汁醃至入味，再鋪上香茅段燒烤，

使用芭蕉葉包覆增添了南洋風異國風，簡單粗暴擺盤法卻另有一番特色。

清新香茅與酸香辣味透過燒烤均勻滲透、全扒附在厚實細緻的魚肉上，

魚刺不多、辣度也比預想中低，不蓋過食材本身鮮美，搭配香茅飯最為合適。

鳥籠芋絲炸雞翅

$258元，上桌時會用竹簍罩著餐點充當鳥籠，也算是此餐吸睛點，

可惜當日店員手速極快、尚未細拍就已瞬間被抽離帶走，少了些儀式感。

薄嫩炸雞翅下方鋪墊著切成細絲的油炸芋頭籤，口感酥脆很唰嘴。

炭烤雞肉沙嗲串

沙嗲是東南亞的一種烤肉串，通常會把肉先以辛香料醃製後再燒烤，

$258元，一份四串，有炭香且不過焦，咬下肉質還保持著細嫩與多汁。

厚實的去骨雞腿肉串、近聞炭烤香氣撲鼻，中央搭配著解膩大黃瓜條，

沙嗲醬除了濃郁花生味外還帶椰香，蘸後鹹甜中帶點辣，充滿道地特色。

香茅飯

可以選擇單點($28元)或是吃到飽($38元)，

因不想過多攝取碳水於是選單碗，後來才發現低估了菜色的下飯威力。

將泰國茉莉香米與南洋香料水(南薑、香茅及檸檬葉)和新鮮香料依比例煮，

米飯分明且晶瑩飽滿，咀嚼時香氣四溢、自然香甜，不自覺想多扒兩碗。

涼拌金沙青木瓜

$208元，涼拌青木瓜絲常見、鹹蛋黃倒顯獨特，

把金沙與花生碎、青木瓜絲一同拌開添味，整體清爽酸甜、脆口開胃。

泰味金沙海鮮

$368元，把天鑽蝦仁、魷魚圈、干貝、洋蔥與濃稠鹹蛋黃醬一同翻炒，

隨意夾起每一塊均沾附了金黃醬汁，鹹香滋味更能襯托出海味的鮮美。

炭烤嫩肩豬排

$248元，優質豬排，利用特調醬料經長時間醃製，

讓道地泰式鹹甜味充分穿透，再利用火烤鎖住表面肉汁，外焦內軟嫩。

肉大塊又細緻，咀嚼後口齒留香，不蘸醬就美味，搭配黃瓜條清爽解膩。

軟殼蟹炒河粉

Baan Phadthai、在泰國原文為「河粉的家」，台灣音譯取名為帕泰家，

由此可見店內最具特色的就是泰式炒河粉，$338元，可選經典或醬香。

Q彈河粉以大火快炒豆干丁、雞蛋、豆芽菜、木耳、蔥段…等新鮮食材，

可先吃原味感受醬香與鍋氣，後擠些檸檬角，拌入花生碎、辣椒粉添味。

整隻酥脆軟殼蟹有些放涼、帶點油耗味略為可惜，熱騰騰帶嚼勁河粉頗推薦。

椰香水晶紅寶石冰

$178元，使用泰式復古紅托盤與特色錫碗的擺盤，給人視覺驚豔感。

艷麗石榴內包覆著脆口荸齊，晶瑩剔透猶如顆顆紅寶石的外觀異常耀眼。

隨意加入Q彈芋圓、紅寶石、淋乳白椰奶，最後再盛上略帶顆粒感刨冰，

石榴裡荸薺咀嚼起來口感脆甜頗特別，椰奶冰涼香濃，視覺味覺雙饗宴。

椰子冰淇淋

$158元，帕泰家的冰品擺盤充滿儀式感，彷彿置身於南洋海島上度假。

雪白冰淇淋是由新鮮椰子製成，口感綿密滑順、味道濃郁卻絲毫不甜膩，

依序加入脆口米香、碎花生、香蘭糯米飯，最後再淋上些許椰奶，

淡淡椰香冰淇淋入口即化，不同配料形成多層次的咀嚼感，彷彿身處異國。

香蕉麻吉煎餅

$188元，以泰國街頭路邊攤為靈感，一上桌就能聞到熟成熱蕉香，

咬下金黃餅緣口感酥脆、隨之而來是濃郁且軟嫩的香蕉麻吉內餡，微牽絲更誘人，

後淋上甜煉乳與花生碎提味，馥郁蕉香混著濃厚奶香，堪稱完美的結尾。

帕泰家 用餐感想

五人來帕泰家台茂店用餐、含服務費共四千出頭，

假日客人蜂擁而至，但餐點不論擺盤、溫度與滋味…表現皆在水準之上，

推薦當日較感驚豔的有甘藍手卷、沙嗲串、酸辣烤魚、紅寶石冰、香蕉煎餅，

有許多菜色都是一般泰式餐廳不太常見、具異國新鮮感，期待下回再訪。

2024龍躍新春 台茂精彩活動

春節市集2/10(初一)-2/14(初五) 台茂公園

街頭藝人2/10(初一)-2/14(初五) 台茂公園

因應農曆新年即將到來，

台茂購物中心也推出了龍躍新春活動企劃

2/10(初一)15:00-15:40台茂公園-魔術大秀

2/11(初二)15:00-15:40台茂公園-絕藝特技秀

2/12(初三)碰碰狐&鯊魚寶寶見面會(商售12:00)

2/13(初四)19:00~19:40-火龍焰舞迎新春

2/14(初五)15:00-16:00戀愛搖滾曲-板凳樂團

以上活動可先至官網預約免費近距離觀賞區。