新竹超人氣排隊滷味推薦「正香滷味」，內用還享豚骨白湯喝到飽，更還能免費加蔥花、自製手炒酸菜！餐點選擇很多元，很推薦各位雞腿套餐、麻辣爽爽餐～

新竹超人氣滷味推薦！這間「正香滷味」竟然有豚骨白湯可以免費喝到飽！內用蔥花、自製酸菜也隨便你加！「正香滷味」可以說是我心目中新竹必吃滷味之一，滷味湯頭每日新鮮熬煮，帶有蔬果香甜以及中藥香氣，味道鹹淡適中，搭配獨門麻辣醬、自家手炒酸菜，真的有夠香、有夠好吃！怪不得每次經過都有滿滿人潮，生意真的超好！「正香滷味」另有推出各式套餐，想要肉多、菜多、麻辣套餐這裡通通都有，絕對不能錯過「爆蛋銷魂雞腿套餐」，去骨雞腿超大隻又入味，還有溫泉蛋以及青菜、王子麵，不僅好吃份量也很足夠！

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「正香滷味」就位在大潤發湳雅店附近的光華北街上，開車族可以停在新竹北區戶政事務所地下停車場，步行過來約2分鐘左右即可抵達。「正香滷味」超大藍底白字招牌，寫著「正香滷味客棧」，走過路過不易錯過。

門口是點餐區、開放式廚房作業區，店內的文青裝潢乾淨又舒適，12月中旬去用餐時，還有聖誕節佈置，不說還以為來到咖啡廳？另外，店內也有乾淨整潔的廁所，這點超加分！難怪生意這麼好，當天看下來，感覺都是饕客居多！

▲正香滷味菜單價格

以劃單方式點餐，旁邊透明櫥窗還整齊擺放各個食材，這樣更加乾淨衛生，也能保持食材品質及新鮮度，看到想吃的食材再劃單即可。

「正香滷味」主打乾滷味搭配免費豚骨白湯，滷汁皆為每日新鮮熬煮，絕對不放隔夜，帶有蔬果香甜以及中藥香氣，味道上很有層次感，而且完全不死鹹，上桌前還會再淋上一匙秘密滷汁，想吃辣推薦額外加麻辣醬，小麻小辣吃起來更過癮，嗜辣者也有手炒辣椒醬可以添加唷！

內用採自助式，會叫號取餐，用餐結束也要自助回收，桌桌都有放置衛生紙，這點也很貼心。

調味料區有滷汁、麻辣醬、辣椒醬、酸菜、蔥花，都是能無限量供應的，竟然還有免費喝到飽的豚骨白湯，想喝多少就裝多少。豚骨白湯光看色澤就覺得很好喝，入口是濃郁蒜頭味，尾韻有蔬果的甘甜，一不小心就會喝掉好幾碗。

🔺雞腳(2支)/白飯 $15

🔺雞腿套餐 $150🔺麻辣爽爽套餐 $170

🔺鳥蛋 $20🔺米血 $25🔺豆皮/白蘿蔔 $30

🔺鴨翅/高麗菜/茼蒿/百頁豆腐/任選四個火鍋料 $35

🔺玉米筍/蓮藕 $40🔺青花菜 $45

🔺豬後腿肉片 $50🔺豬腳丁 $60

自家手炒酸菜真的酸、脆、香一次滿足，搭著帶有中藥香氣的滷味真有超對味，不少人為了這酸菜而來，好吃到還有販售酸菜真空包！

「百頁豆腐」一份給你一整條，本身就有先滷過，點餐後再下去滷一次，每一塊都吸了飽滿滷汁。「芋頭籤」也是推薦必點，QQ的口感，帶有芋頭本身的香甜氣味。「豆皮」滷得超入味，不會太軟爛，又能保有口感。

「雞腳」也是只要吸吮一下就骨肉分離，滿滿膠質感，吃完嘴唇都黏在一起了。

「鴨翅」滷至咖啡色澤，輕輕一咬就骨肉分離，整體鹹香又夠味，而且不死鹹，也是推薦一定要點來試試。

店內招牌「雞腿套餐」必點！內含麵食、無骨雞腿排、季節時蔬及溫泉蛋，這超入味的去骨雞腿真的有夠大隻，口感相當彈牙多汁～

溫泉蛋與烏龍麵拌在一起享用，真的好吃到停不下來耶！

「麻辣爽爽套餐」包含麵食、時蔬、豬五花、4種火鍋料、鴨血、豆腐、鳥蛋及豆皮，食材種類非常豐富，搭配的都是店內熱賣食材，吃起來就像是麻辣燙一樣，麻辣湯頭不但可以喝，而且香麻又順口！

豆腐超大塊且軟嫩又入味！鴨血也很滑嫩好吃～

套餐麵食部分則升級成韓國拉麵，還貼心用另外的碗裝，建議加顆溫泉蛋拌在一起享用更讚。

很推薦單點「豬後腿肉片」，選用新鮮溫體豬肉大塊厚切，醃漬入味後，再下去滷，吃起來厚實又嫩口，真的好好吃。蔬菜部分，除了平時滷味必點的高麗菜、青花菜之外，「蓮藕」是最近新推出的新品，口感相當清脆好吃。「白蘿蔔」也是有事先滷過，稍微咀嚼就在嘴裡化開。

這裡竟然還吃得到「豬腳丁」，有特別挑選過，帶皮、瘦肉部位都吃得到，每一塊大小都很好入口，光看色澤就覺得入味，吃起來是軟嫩中帶有Q彈膠質口感，重點是完全不會油膩。

超人氣滷味店「正香滷味」，Google評論超過1000則，更是高達4.9顆星，最大特色是有免費豚骨白湯可以喝到飽，完全就是頂級燒烤店才有的好康福利，滷味整體吃下來鹹香適中，是帶有中藥香氣以及蔬果香甜滋味，還有免費手炒酸菜、蔥花、麻辣醬、手炒辣醬可以添加，推薦一定要試試招牌爆蛋「雞腿套餐」，超大吃去骨雞腿，加上麵食、溫泉蛋及蔬菜，真的有夠讚！「正香滷味」絕對是新竹必吃的滷味！

目前正香滷味的優惠活動是消費滿$200即贈送$20元折價券！