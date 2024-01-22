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礁溪溫泉推薦入宿宜蘭親子飯店的【中冠礁溪大飯店】，是宜蘭老字號的溫泉飯店，擁有全宜蘭最大的溫泉樂園「星河傳說溫泉SPA水世界」，內含豐富的 SPA 溫泉設施，瘋狂五層樓高溫泉滑水道，在戶外的戲水設施裏傳來陣陣的歡樂聲！還有礁溪湯屋客房泡湯，全家都玩的很開心，順便來礁溪一日遊太好玩了

中冠礁溪大飯店 店家資訊

地址：礁溪鄉德陽路6號

電話： 03 988 2011

星河傳說溫泉水世界 營業時間：早上08:30至晚上22:00 (最後入園時間為21:00)

官網

中冠礁溪大飯店 交通停車

【自行開車】Google導航輸入 中冠礁溪大飯店

【停車場】飯店有免費停車場，開車來很方便。泡湯平日提供3小時、假日提供2小時免費停車服務，逾時每小時收費$50元

【大眾運輸】自礁溪火車站步行約10分鐘，或自礁溪轉運站步行約12分鐘

中冠礁溪大飯店 星河傳說溫泉水世界

【中冠礁溪大飯店】最迷人的地方就在這裏~星河傳說水世界，光用看的就很想跳下水吧!!

星河傳說溫泉水世界大致分為：戶外戲水區、泡湯區、室內水療區。這裡擁有50多項高科技水療SPA沖擊設備，除了spa設施最多，還有五層樓高的高空360°旋轉滑水道

星河傳說溫泉水世界 門票價位

▼星河傳說溫泉水世界價位

收費標準 成人票 學生票 兒童票 平日價 $300 $250 $200 假日價 $380 $330 $280

假日定義：週六、周日、連續假日及國定假日

需自備泳衣、泳帽、浴巾＜或於泳裝部購買＞

學生、兒童須有大人陪同才可入園

學生票定義：120~150公分為學生票(超出150公分需出示學生證)

兒童票定義：120公分以下，90公分以下免費入園

20人以上團體9折優惠，農曆春節期間不適用

泥漿池假日才有開放

五樓滑水道使用限制；120公分以下或90公斤以上者無法使用

▼五樓滑水道開放時段： 週一至週四： 16:00-17:00、19:30-20:30

16:00-17:00、19:30-20:30 週五至週日：10:00-11:00、16:00-17:00、9:30-20:30 看到指標才知道，這裏可玩的花樣真不少呢，難怪每到秋冬，這裏總是一位難求!! 戶外戲水區

SPA外區:這一區都有強力水柱的spa，沖完真的身心舒暢啊

最受小朋友歡迎的水中溜滑梯!! 小孩玩到high

這裏全部是溫水， 夏天溫度稍微低一些，秋冬來玩更舒服





這裏其實要算滑水道最受歡迎吧，不過，只有大朋友或大小孩比較適合!! 因為它很刺激啊

泡湯區

晚上坐在池子裏仰望天空，真的很舒服，一天的疲憊都可以完全解除



泡湯區：季節夢幻精油泡湯池、泥漿泡湯池(假日開放)、高溫泡湯池、五度冰水池、蘇澳冷泉泡湯池、溫泉石板床、精油蒸氣室、原湯足浴、三溫暖烤箱

也有好幾種不同的香草浴，有的是放入薰衣草，有的會放入宜蘭特產金棗!! 哈哈，可不能邊泡邊喝哦

休憩區

室內水療區

室內水療區：氣泡按摩池、湧泉按摩、豐胸定點按摩、逆水按摩、瘦肚定點按摩、背部針點按摩、免痔股定點按摩、高低穴道定點按摩、八方雨淋按摩、維爾其淋按摩、灌頂泉

沖擊區：頂部針孔雨淋按摩、鴨嘴瀑布按摩、灌頂沖擊泉按摩、單點沖擊泉按摩、遠圓盤沖擊泉按摩

這裏的設施不少，像是溫泉石板床



躺在上頭溫溫熱熱的好舒服!

中冠礁溪大飯店 空間環境

中冠礁溪大飯店的戶外種植了棕櫚樹，非常有南洋休閒的風情，也巧妙了遮避了裏面遊客玩樂的景像，嘿嘿，除了你有190，不然只能隱約看到裏面的場景

這裏不但提供給房客玩(房客不限次數使用)，一般只想來玩水的朋友也可以買券進來玩

走近這一旁，發覺愈來愈熱，原來這裏是溫泉的出口啊，滾燙的溫泉自出口源源不絕的冒出來，熱氣也直往上升

一旁的小水池養了數條錦鯉!! 很難想像雖然這裏只是飯店一隅，但卻有種私房密境的感覺

進入飯店後先是看到一大排的沙發椅，然後才是大廳!! 滿妙的配置!!

外頭天氣熱，還是快點走進來比較舒服，挑高的大廳空間感覺滿不錯的

沒有壓迫感，很有渡假的fu

樓層簡介，最受歡迎的當然就是星河傳說溫泉水世界囉!!! 上回民視的節目拍過滑水道，還曾經轟動一時呢

中冠礁溪大飯店 房間介紹

精緻溫泉套房

我們這次入住精緻溫泉套房!!

因為中冠在礁溪也經營了好多年了，這裏的房型感覺曾重新翻修，也變得精緻典雅了

既然是溫泉飯店，不用出去外面也可以享有泡湯樂趣

這個櫃子也很妙，中間剛好是桌子，兩旁的櫃子是置物空間

以在這裏打打電腦也很方便

西式溫泉四人房

西式雙泉二人房

中冠也有不同的房型設計，這種的是兩小床的二人房

一大床的二人房，因為地毯的關係，帶有中式典雅的風情又很有舒適感

這間非常特別，厲害的是它的浴室!!

雙浴池的設計，可以泡溫泉也可以泡冷水，很厲害吧!

一冷一熱雙交替，可以讓毛細孔打開!

和式溫泉四人房

房間大小12坪，床型為日式榻榻米地板

這間和式也滿道地的哦!! 有小孩的朋友就知道，這種房型最適合讓小小孩住了，爬來爬去睡著了也不怕摔下來，難怪意外的成為親子最愛的房型

大理石浴缸， 吹風機、日式浴袍、 防滑室內拖鞋，備品一應俱全



晚上用餐的餐廳



戶外區

要是不想外出的話，飯店也提供特色晚餐，這是套餐式也有合菜，連小朋友專屬的套餐也有，好豐富呢!



二樓是活力早餐的用餐地點!很喜歡這樣採光良好的用餐空間!!

中西式的自助早餐，想吃多飽就吃多飽



飯店也有DIY的活動，是到宜蘭市的林午鐵工廠，製作可愛小銅鑼!!



➤林午鐵工廠》小小銅鑼DIY真有趣

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泡完湯肚子餓了，再來吃星寶的蔥油餅或是白水豆花墊墊肚子，就是美好的下午了

▼星寶蔥達人蚊香造型的蔥派，滿滿的三星蔥經典好吃

▼白水豆花礁溪文青手工鹽滷豆花

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