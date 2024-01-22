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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 宜蘭縣礁溪鄉源來如池》礁溪平價泡湯溫泉湯屋24小時營業，雙人湯屋300元 50分鐘、大眾裸湯120元不限時間，附超大停車場

宜蘭縣礁溪鄉源來如池》礁溪平價泡湯溫泉湯屋24小時營業，雙人湯屋300元 50分鐘、大眾裸湯120元不限時間，附超大停車場

2024-01-22 15:30:06 紫色微笑 人氣：103
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紫色微笑

發表篇數：1319篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：源來如池
phone03-9880210
place宜蘭縣礁溪鄉德陽路66巷8號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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礁溪平價泡湯溫泉湯屋推薦》源來如池源來如池專業泡湯湯屋24小時營業，是一家位於礁溪熱鬧的德陽路上，鄰近湯圍溝公園雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘、家庭池兩大兩小500元 / 50分鐘、大眾裸湯 $120元 /不限時間特點是有免費超大的停車場，溫泉池的高度不深寬度很足夠，很適合帶小孩子的家庭，這裡同時也是少數有正統溫泉標章的店家。泡完湯附近要找吃吃喝喝的都非常方便，順便來礁溪一日遊豐富有趣真好玩～

源來如池 資訊

  • 源來如池專業泡湯湯屋資訊：
  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路66巷8號
  • 營業時間：24小時開放
  • 電話：03-9880210
  • 有免費吹風機、洗髮精沐浴乳

源來如池 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入源來如池即可到達
  • 【停車場】源來如池有附設免費停車場，開車來很方便
  • 【大眾交通】: 離礁溪火車站步行約15分鐘，從礁溪轉運站步行約20~25分鐘

礁溪市區之中能有這麼大的停車場真的太難得了，這裏可是黃金地段了，光是這空地都可以蓋一棟大樓了

源來如池 門票價位

湯屋型態 人數 定價 時間(分鐘)
雙人湯屋 2 300 50
家庭湯屋 2大2小 500 50
大眾裸湯 人數 定價 時間(分鐘)
每人 1 120 不限時間
  • 湯屋使用時間以50分鐘為一節(拿鑰匙開始計時)，超出時間每10分鐘60元起
  • 每間湯屋以2人為限(家庭池2大2小)，每增加一人加收100元
  • 兒童身高未超過櫃台高度每2人加收100元，身高超過櫃台以大人計算
  • 女湯一律要戴浴帽，男生長髮也要戴浴帽

付完錢服務人員告知，要按時鐘上的時間再出場!第一次看到有這樣的作法，不用自己算多久，記得上面的時間就是泡湯的出場時間

源來如池 空間環境

 

源來如池位於礁溪熱鬧的商圈之中，所在的德陽路是全礁溪溫泉飯店密度最高一條街

泡湯的位置要登上階梯才到

有戶外區的休息區，泡完湯或是同行的朋友家人也有不愛泡湯，也可以喝個東西休息一下。

內部的休息空間

這裏提供飲料，需自備毛巾跟水，或者櫃檯也有販賣

這裏算是礁溪少數湯屋有申請正統的溫泉標章的!

二樓也有湯屋

源來如池 空間環境

走進裏面，發現別有洞天，竟然好大一片綠色盎然的中庭空間

免費的吹風機區

源來如池 雙人湯屋

湯屋的內部看起來有點單調，備有椅子跟淋浴，不過整體空間倒是滿乾淨的

放置衣服的掛鈎也滿多的，另有個木板小平台，穿衣服時可以站立的空間，這點倒是滿貼心的

熱水、冷水的水量都很大，差不多幾分鐘就可以滿池了

每間湯屋內皆有提供洗髮沐浴乳，外加吹風機免費使用。

溫泉池的高度其實不會太深，不過寬度很足夠，很適合帶小孩子的家庭

人浸泡在裏面時，肩膀會露出來。不過，有此一說，泡湯時湯泉的位置不能高於心臟!!
如果這說法成立，這樣湯池的高度倒是有點合理

源來如池 大眾池及家庭池

「源來如池專業泡湯湯屋」大眾池裸湯倒是滿大的，共有三個溫度高低不同的水池

照片來源 : 官網

一旁有置物櫃

照片來源 : 官網

這是家庭池

照片來源 : 官網

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