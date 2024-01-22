茶香煙燻滷味 ！！我都買這一家
位於宜蘭縣大同鄉的玉蘭茶園，太平山山腳下，是我們每次上武陵農場、梨山或太平山的必經之路，這裡有一間遠近馳名的茶香滷味，也是每回到北橫、中橫幾乎都會來買地的店家，實在因為上山的路途遙遠，我們會先買好一些滷味帶在車上，以備在高山上可以充飢解饞，更能撫慰疲憊的身心靈 😂
以前全宜蘭只有這一家，店名是「祥發茶香煙燻滷味」後來因為在宜蘭羅東鎮開了分店，有可能是為了避免混淆，所以大同鄉總店的名稱變成「祥合發煙燻滷味」而羅東店則沿用舊名，不過我還沒去過分店
經過大同鄉準備上山之時，在省道台七線上接近玉蘭茶園就會發現人車逐漸變多，彎進玉蘭社區的小路便可看見醒目的黃色招牌，小小一間自家店面卻有著不停進出的遊客，大家手上拎著大包小包心滿意足的走出來，每個人都眉開眼笑好像挖到了寶似的，哈哈沒錯，店裡琳瑯滿目的茶香滷味等著你來外帶呢
祥發茶香煙燻滷味｜背 景
曾有多家媒體報導推薦的祥合發煙燻滷味，在民國60年前就開始在宜蘭大同鄉的玉蘭種植茶葉，後來因為人力缺乏轉而在自家門前改賣茶香煙燻滷味，老闆所挑選的雞鴨皆是檢驗合格的大成安心雞，加上精心調配的茶香滷汁再依循古老的煙燻方式而至製成，風味獨特。10多年來靠著顧客們口耳相傳漸漸地打開知名度，進而聞名各處。現在由第二代開始接手經營，不但有了宅配到府的服務，也在宜蘭地區另開了一家分店，方便讓顧客購買。堅持當日現滷現賣維持食材的新鮮，一直以來都受到各界好評。
(以上擷取自官網說明)
走進祥合發煙燻滷味不大的店裡，除了四周都是擺滿商品的櫃子，上面幾層是手作食品和醬料，下面幾層才是各式滷味，走道並不大不時還得跟遊客錯肩而過，而門口走廊還有冷飲類和冰品 (夏天來的時候我們會買情人果冰，酸溜酸溜好好吃喔)
祥發茶香煙燻滷味｜菜 單
附上本店和分店的資訊，以及最新菜單
販賣的品項真不少，有茶燻蛋、茶香鴨翅、茶香鳳爪、茶香雞翅、茶香雞胗、茶香甜不辣、茶香豆干、茶香雞腸、雞心、茶香鴨舌 、鳥蛋
茶香貢丸、茶香百頁豆腐、茶香雞腳…等等
你所看見的滷味就這樣分門別類、標示清楚的分裝成一籃一藍，價格都在架上很容易辨識，以每一小包為單位，所以到這邊其實也不用費心填寫菜單，因為大家都是直接到木架上的籃子裡拿取，喜歡吃什麼就直接拿起來，動作要快一點，熱門的滷味常常一下子就被拿光，人多的時候好競爭好緊張啊~ 哈哈 (不過店家會適時補貨啦，除非當日的都已經賣完 )
這家滷味我們覺得都很好吃，不但滷得非常入味而且帶有茶葉香氣，鹹香還有一點點的辣度，每次打開來都會一口一口停不下來，好像上了癮似的，經過不買一下就會覺得心裡怪，吃完回到家也會想念的那種味道
祥發茶香煙燻滷味｜保存方式
煙燻滷味都是當日新鮮現做，最好的方法當然就是買到趕快打開來吃呀，如果帶回家其實可以放冷藏保存7天的
(如果有其他保存方法請依店內商品標示說明為主)
不要東張西望，想吃的趕緊拿吧~
因為真的太好吃了，我們常買的有
雞翅、鴨翅、雞胗 、豆干、甜不辣、茶燻蛋、米血
你問哪一種最推薦 ? 小孩子才做選擇
我通通會吃一遍
邊寫彷彿又聞到煙薰茶香味~ 好餓
這裡只提供外帶，並沒有內用座位區，大部分的遊客都是買來在旅遊途中享用，在車上、回民宿或者找個公園就可以立馬開吃
我很愛它們家的茶燻蛋，濃濃茶香煙燻味，
尤其到上山充飢非常便利
宜蘭大同鄉的茶香煙燻滷味，推薦給大家!!
經過千萬別錯過喔
祥發茶香煙燻滷味｜總 店
■ 地址 : 宜蘭縣大同鄉鹿場路1之6號
■ 電話 : 039-801266/ 0981910595
■ 營業時間
周一至周五 8:00-18:00
週六 週日 7:00-18:00
■ 公休日 : 週二
祥發茶香煙燻滷味｜羅東店
■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮維揚路46號
■ 電話 : 03 9610828
■ 營業時間 8:00-19:00(週四五)
■ FB臉書: 祥發茶香煙燻滷味
■ 官網 : 祥發茶香煙燻滷味
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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考
●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主
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