台中新店報報|喫茶花覓 HANAMI-日式老屋品茶盛典三味，茶香中度過恬靜午後時光|國家漫畫博物館



台中最新景點國家漫畫博物館籌備處(前刑武場)大家去逛過了嗎?

園區占地很廣，

目前已開放13處可以參觀，

其中的餐飲店家目前有吳甜Sweets、喫茶 花覓 HANAMI和甲拉麵，

這次要跟大家分享的以台灣好茶為主的喫茶 花覓 HANAMI。

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台中新店報報 喫茶花覓 HANAMI 位置

新開幕的喫茶花覓 HANAMI位於台中最新景點-國家漫畫博物館籌備處(前刑武場)，

旁邊就是之前介紹的吳甜，

以昭和時期的宿舍改建，

外觀是非常有氛圍感的日式老屋，

因為外觀上看不出來是賣什麼的，

加上內部擺設氣氛很好，

常常會引過路的人在窗前探望。



平面圖在這邊，

找到9號宿舍這邊，

就能找到喫茶花覓 HANAMI囉!

台中新店報報 喫茶花覓 HANAMI 店內空間

喫茶花覓 HANAMI進店是不需要脫鞋，

就可以先逛逛選物區、看看菜單，

要喝茶用餐的話，

在點餐後把鞋子擺到入口處的鞋櫃，

就可以進入塌塌米區用餐了。

【選物區】

選物區為店家精選的生活小物，

有香氛、刺繡類商品、包包、茶葉等。

喫茶花覓 HANAMI的特色就多款精選茶品，

現場也有茶葉、茶具販售。

這設計款的刺繡胸針看起來非常的精緻，

萌萌的小動物看起來好可愛。

香氛現場有試聞品，

可以看看有沒有自己喜歡的香味喔!

【用餐區】

店內座位數不多，

四張雙人桌，

兩張單人桌，

大約可容納10人左右。

不管怎麼拍都很容易拍到有人黏在窗邊往內看的照片 XD

我們第一次逛進來的時候已經要準備去吃晚餐，

所以店內沒人稍微拍了一下環境，

真的很喜歡這種塌塌米的味道跟感覺。

台中新店報報 喫茶花覓 HANAMI 菜單

菜單的部分有一共有四張，

低銷的部分為一人一杯飲料，

餐點的部分提供手工甜點、氣泡飲、茶酒、手沖茶等，

其中有茶盛典五味跟茶盛典三味，

看起來很特別，

感覺也能一次品到不同的茶。

茶酒看起來真的蠻特別的，

不過單價的部分就有點高，

不然認識我的朋友都知道，

我點餐都是優先點內含酒字的餐點 XD

手沖茶的部分選擇很多，

還有多款日本茶。

台中新店報報 喫茶花覓 HANAMI 餐點介紹

【招待-檸檬磅蛋糕】

在等待餐點時候，

店家送上了一小份的磅蛋糕，

這是當天進店消費的朋友都有的。

【茶盛典三味】

茶盛典三味是喫茶花覓 HANAMI的特色茶套餐，

搭配三種不同色階的茶飲，

和三款迷你茶點心，

也有五味的特色茶套餐可以選擇。

由左至右是日本玉露、凍頂烏龍、紫芽山茶。

日本玉露口感清爽甘甜，

回甘中帶著淡淡米香，

整體的韻味綿長悠遠。



凍頂烏龍大家應該比較不陌生，

獨特的甘醇滋味，

回甘後口感特別清新。



紫芽山茶口感清香甘甜，

餘韻中帶有淡淡的果香，

三款的茶湯風味都不同，

給味蕾三重享受。

三款迷你茶點心是果乾，

這跟我想得不太一樣阿!!

整體來說喫茶花覓 HANAMI的氣氛、服務都很好，

茶的品質也無庸置疑。

如果是想品多種風味茶飲的話，

建議可以點茶盛典三味或五味，

如果是想吃下午茶的話，

則建議單點甜點+茶飲，

這樣吃起來滿足感會比較高喔~~

台中新店報報 喫茶花覓 HANAMI 店家資訊

營業時間:11:00 - 18:30

公休日:每周二

地址:臺中市西區林森路33號9號宿舍之2

IG:喫茶 花覓 HANAMI

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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