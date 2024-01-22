花蓮美食、生魚片推薦這家延平街生魚片，花蓮有很多日本料理店，很多人來花蓮就很愛來吃生魚片，但如果問在地人他們都是跟說那是盤外地客的店，真正買生魚片通常不會去那，問在地朋友他們去哪買都死不說，後來才知道很多在地人都在延平街生魚片買，味美價廉生魚片新鮮又公道，回頭客機率幾乎是100％的巷弄神店啊

延平街生魚片｜交通方式、停車資訊

延平街生魚片真的是間很神奇的店，他不在熱鬧的街區，周邊都是住宅區，有沒有其他商店，所以不太會有觀光客會來，再來也很少有人會經過這，過路客機率等於0，但他生意超好，基本上光是在地熟客搞不好就做不完了

延平街生魚片｜生魚片品項、價錢

延平街生魚片的選項就三種，旗魚、鮪魚、鮭魚，價位部位就自己喊，看要切綜合或單品200、300元等隨便你，然後老闆娘人超好還可以讓你客製生魚片的厚度，很多老客人都說要厚一點，老闆娘也是切給他，生魚片感覺也都有挑過，像是鮪魚有些便宜的筋都很粗又多，這裡就沒那種問題

延平街生魚片｜生魚片

原本想說買回去吃，後來發現現場有兩張桌子可以內用，芥末、醬油也都有，現場就開吃了啦，我們買了綜合250元，這量也太讚啦，而且鮭魚還是鮭魚肚的部位，厚度有夠，光看就超好吃的樣子

延平街生魚片的新鮮度真的沒話說，生魚片吃起來完全沒有腥味，而且退冰的功夫跟時間真的是恰到好處，魚皮帶有冰涼感卻又很軟嫩有彈性，鮪魚很不賴，雖然是赤身部位但鮮甜味十足，旗魚也是很厲害，厚切格外有口感

最棒的還是鮭魚，鮭魚吃起來是入口即化，脂肪的甜味超乾淨純粹，有夠好吃，有些高檔日本料理的搞不好還沒這麼好吃，我一個人吃個三百元應該不是問題！

延平街生魚片

地址：花蓮縣花蓮市延平街89號

電話：03 832 5716

營業時間： 11:30–19:30（週三公休）

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