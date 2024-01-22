新莊早午餐推薦「伴心早餐」菜單提供秘汁控肉蛋餅、手作芋泥蛋餅、炒泡麵、咖喱飯、頑味漢堡和拼盤套餐，餐點創意的新莊早餐店推薦，店內裝潢文青乾淨，在IG搜尋新莊早餐可以看到不少人打卡推薦。

新莊早午餐 伴心早餐 在哪裡

「伴心早餐」在新莊運動公園附近，平日早上六點半就營業，很適合附近的上班族早餐，睡太晚也能當早午餐來享受。

伴心早餐

地址：新北市新莊區復興路二段78號

營業時間：週一至週五06:30–14:00、週六至週日07:00–14:30

電話： 02 2277 8955

提供：內用、外帶和平台合作外送

粉絲團：伴心早餐

食記：【新莊早午餐】伴心早餐，菜單控肉蛋餅、炒泡麵、漢堡、咖喱飯推薦

新莊早午餐 伴心早餐 菜單價錢

「伴心早餐」菜單價錢

餐點超多，除了吐司、漢堡、套餐拼盤還有飯麵選擇，第一次來真的會有選擇障礙，創意早餐真的讓人什麼都想嘗試。



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

新莊早午餐 伴心早餐 內用環境

店外有個很夯的拍照打卡點～用心伴你每一天，常常在IG看到。

平日的特餐組合優惠。

「伴心早餐」平日的外帶訂餐和外送生意很好，趕時間建議先預訂喔！

最喜歡乾淨的早餐店囉！有冷氣也不會很擠，牆上還有販售店家手作花藝。

轉進去還有幾個座位，也有提供兒童椅。

自助區提供餐具、水、防油紙袋和醬料，從這裡就可以看出店家很注重整潔，光看就覺得愉悅。

「伴心早餐」什麼好吃？

店內牆上有熱門招牌推薦，漢堡、炒泡麵、咖喱飯和蛋餅，真的要多來幾次才能全制霸呢！



新莊早午餐 伴心早餐 餐點推薦

我們選了平日離峰時間來吃早午餐，這份量直接飽到晚餐了！

秘汁控肉蛋餅

是「伴心早餐」的招牌推薦！聽到店員和客人介紹是他們自己滷製的控肉，不是叫現成品來用，就點一份來吃吃看吧！很有創意的蛋餅口味。

宜蘭人先吃了一口，馬上說：『這好好吃喔！』

蛋餅皮煎得酥脆，肥瘦肉均勻的控肉，入味鹹香，包在蛋餅裡當餡料真的好吃，而且控肉的皮好Ｑ好嫩。

嗜辣者加些店家提供的手工辣椒更讚，辣度夠，和控肉超級合拍。

經典原味炒泡麵

除了原味還有香煎豬排、雞排、厚炸豬排和酥脆炸蝦來加料，網路上很多人推薦酥脆炸蝦炒泡麵，要是只點這一份當早餐，就可以試試看，因為我已經點很多份早餐，我就點原味來品嚐，

邪惡的太陽蛋，黃澄澄的模樣看起來超好吃！看這蛋黃就知道店家選用成本較高的雞蛋。

泡麵口感Ｑ彈不軟爛、附上空心菜和培根增加份量，點了小辣超涮嘴，難怪是這裡的招牌，呈現精緻又好吃。

咖哩炸豬排飯

咖哩醬微辣，風味像是日式咖哩，帶有淡淡果香，口感滑順。

像女孩裙擺的滑蛋，可以看出早餐煎台手的功力，要是尖峰時段都點這道，不容易啊！

略帶厚度的炸豬排，嫩口不柴，搭配濃郁的咖哩醬入口，能感覺到這間早餐店真不簡單！連米飯也煮的好吃呢！愛吃辣的人，別忘了加點辣椒醬，中辣又把咖哩提升到另一個層次。

豆漿紅茶、牧場鮮奶茶

平日不忙的時候，內用會使用玻璃杯裝飲料，看起來賞心悅目又有質感。豆漿紅茶比例很棒，豆香和茶香兼具。

選用牧場鮮奶調製的奶茶，價格不貴，奶香濃郁，茶味較淡。點了兩杯飲料都不錯，菜單還有珍珠鮮奶茶，真的很有創意。

沒有分店的「伴心早餐」，最多人點的蛋餅就有16種口味，還有我沒吃到的剝皮辣椒蛋餅，菜單多道創意餐點，許多自製食材都讓我和宜蘭人覺得驚艷，下次要是早起，會想再來新莊吃這間創意早餐店。

伴心早餐

地址：新北市新莊區復興路二段78號

營業時間：週一至週五06:30–14:00、週六至週日07:00–14:30

電話： 02 2277 8955

提供：內用、外帶和平台合作外送

粉絲團：伴心早餐

食記：【新莊早午餐】伴心早餐，菜單控肉蛋餅、炒泡麵、漢堡、咖喱飯推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON R6+5D4

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀