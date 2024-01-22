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大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也浪漫｜台北景點

2024-01-22 15:32:44 撒野樂活小村婦 人氣：105
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：144篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 信義區

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什麼 ? 你以為賞櫻就一定要上山下海 

千里迢迢 、千辛萬苦、 不辭辛勞  

喔~ 不必不必，

快跟大家說 台北最容易到達的賞櫻地點

搭捷運就能到，而且下車就能看見 

就在台北捷運象山站2號出口處的象山公園 

小巧卻美麗的粉嫩櫻花盛開景點 

藍天、櫻花、配豪宅，同框景色也相當美 

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

 象山公園 怎麼去 ? 

搭乘台北捷運藍線 (板南線) 一路抵達終點站 象山，由2號出口走出，馬上就能看見象山公園的意象標誌

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

這一片綠油油的草地植滿高大的樹木，象山公園緊鄰著捷運站交通非常方便，也是信義區民眾喜歡扶老攜幼在這裡運動休憩的場所 

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

從捷運出口出來之後，順著信義路150巷直直走就對了，左側是象山公園的腹地，馬路右邊則是信義區高聳的豪宅建築，沿著這一條短短的步道一邊有公園充滿綠意盎然的景致，一邊還能欣賞氣派豪宅的建築風采，漫步走來愜意輕鬆，這裡就像是都市中的綠林一般，環境清幽舒服

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每年一月中下旬象山公園旁種植的櫻花便會漸漸綻放，原本青綠的新意轉而被粉色系取代

(本文為2023年花況)

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一棵棵的小樹上開滿朵朵櫻花，

淺淺粉粉、鮮嫩可愛，

像極了18的少女洋溢著青春

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比較靠近公園的這一排櫻花樹並不高大，應該是種植沒有很久的時間，雖然不像高山地區那樣高聳繁盛茂密，卻也是小巧精美，能在市區裡走路、搭車或者上下班的途中，撇見這一處唯美，就能讓心情開心許久許久，美好的事物大家都喜歡是吧

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如果沒有時間驅車上山或者預約進入知名景點賞櫻，不妨坐捷運到象山公園走走，下車便能看漂亮的櫻花，也可以帶著長輩或者小孩一起前往，非常適合全家親子同遊，欣賞完櫻花還有公園的遊樂設施讓小朋友跑跑跳跳，大人也能夠散步放風，度過美妙的悠閒時光

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由於樹木並不高大，所以可以近距離觀賞花瓣花蕊，也很方便拍照，一些遊客紛紛在櫻花樹下擺姿與她們合影

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偶爾還可以看見幾隻小蜜蜂穿梭在花叢之間

嗡嗡嗡~ 伴奏著春天的舞曲

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信義豪宅下種植的櫻花樹高大了許多，枝葉越過圍牆向外伸展，隨意自由的姿態毫不掩飾

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大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

這次到象山公園賞櫻兩回，剛好都是晴朗天氣，櫻花也正值滿開狀態，花團錦簇相當迷人，風兒輕輕吹來那花瓣微微飛舞，嬌柔的模樣令人心花怒放

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

一片片一團團的粉粉嫩嫩，真是好看極了，即使這裡範圍沒有很大，拍照賞花竟也可以沉醉駐足一小時

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

 

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

屬於春天的顏色，輕柔飄逸、可愛純淨 

在市區就能欣賞櫻花實在幸福 

想賞花不用太勞累，搭個捷運就來吧~ 

象山公園的櫻花分享給大家 ^_^

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

大台北捷運就能到的賞櫻景點【象山公園】信義豪宅旁的粉嫩櫻花也

   象山公園｜景點資訊  

■ 地址 : 台北市信義區信義路五段150巷

■ 營業時間 24小時

■ 捷運象山站2號出口直走

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