岩燒乳酪蛋糕就是在戚風蛋糕的外層塗一層起司奶醬，奶醬經過烘烤散發濃郁的奶香味還有像岩漿一樣起泡的結皮外貌以及鹹甜交織的口感。經過烘焙店時不時會被這股香氣勾引，岩燒乳酪蛋糕的做法不難做過一次就會上手了

岩燒乳酪蛋糕的材料(一)

蛋糕:4顆全蛋，牛奶30g，沙拉油30g，低筋麵粉30g，細砂糖30g，檸檬汁15g

這份比例可以調出340g蛋糕糊，我做4個4吋及2個小紙杯

岩燒乳酪蛋糕的做法

1.牛奶和玉米油要打蛋器充分攪拌到乳化

2.篩入低筋麵粉攪拌到沒有粉粒

3.一次性加入蛋黃攪勻到細緻絲滑，拉起蛋黃糊能有堆疊的稠狀

若蛋黃糊太稀可以微加麵粉(太稠微加牛奶)，總之要把蛋黃糊條到這個稠度

4.烤箱150℃先開啟預熱後再來打發蛋白

蛋白加入細砂糖和檸檬汁(可用白醋取代)打發到能拉出堅挺小彎鉤的乾性發泡

打蛋白霜的過程中，不時要停下來把盆邊的蛋漬刮到中間一起打發

5.舀1/3的蛋白霜拌入蛋黃糊中攪拌均勻，再倒回剩下的蛋白霜中輕手快速的翻拌混合，最後用橡皮刮刀由盆底翻起確實檢查是否混勻

蛋白輕蛋黃重要先讓兩者比重拉近才能讓蛋黃蛋白融混為一盆

6.麵糊由高處倒入適量到烤模後在桌上輕震出大氣泡，送進已預熱好的烤箱以150℃烤20分鐘

烤好的蛋糕取出後先輕震幾下再倒扣放涼，放涼後才可以脫模

烤後在桌上輕震(斷組織練)以及烤模倒扣的目的是防止蛋糕回縮

戚風蛋糕脫模

烤戚風蛋糕還是活底烤模較方便，放涼的蛋糕用手指輕輕在蛋糕邊緣慢慢向中心推撥就能輕易脫模了

烤成功的戚風蛋糕彈性很好，脫模過程的施力點都回彈了，外觀完整沒有缺角

岩燒乳酪蛋糕的材料(二)

起司蛋奶醬:無鹽奶油25克，鮮奶油100克，細砂糖30g，起司片3片，鹽2g

裝飾:熟的白芝麻，熟的杏仁片(份量依個人喜歡)

用小火把上述材料加熱混勻就是製造岩燒效果的蛋奶醬

喜歡濃郁一點的可以放4片起司片，效果就是本文開頭的第一張圖片

等蛋奶醬放涼後拿出戚風蛋糕胚，蛋糕週圍和頂麵都要均勻的塗一圈再點綴式的撒白芝麻和杏仁片

上下火190度再烤10~15分鐘，要出現類似巴斯克蛋糕的微焦面就可以熄火出爐了

加了蛋奶醬的戚風蛋糕非常好吃~這款蛋糕不要做太大，4吋小模的量我覺得一人吃一個只有滿足不會有罪惡感

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金黃帶微烤焦的岩燒乳酪蛋糕，鬆綿蛋糕層搭配微甜微鹹的起司奶醬這個組合太完美了

柔軟綿密的戚風蛋糕清爽不膩口，我尤其喜歡表層的奶香起司味和堅果的香氣

沒辦法分享了…我一口氣就把這份給吃光了

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