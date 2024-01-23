【謝謝一鍋】秉持著媽媽煮給家人吃的理念，提供鮮香甘醇的湯頭，

鮮美肉品及新鮮海鮮，食材精挑細選，肉品及菜盤份量豐富，

打卡還送小肉盤，還有飲料及冰品自助吧，讓我們吃得飽足而歸。

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這天來到的是【謝謝一鍋】，位在民族西路上，可搭公車到民族重慶路口步行約2分鐘可達，

若從捷運圓山站則需步行約15分鐘。

「謝謝你，在世界的角落找到我」這部電影一直想找時間看，

剛好這句用在謝謝一鍋的招牌slogan上也不違和。

店內座位有採光明亮的靠窗2~4人沙發座位區，中間則有６人座沙發區，

內側座位則也是以4人沙發座位區為主，裝潢簡潔高雅，桌與桌之間也有一定桌距，

用餐起來非常舒適。

自助吧飲料有冬瓜檸檬、可爾必思、煎茶、咖啡、汽水，

醬料提供基本的香菜、蔥、蒜、蘿蔔泥、醬油、沙茶、辣椒、洋蔥、醋等，

冰淇淋則是知名品牌小美的冰淇淋，有四種口味。

簡單調了醬油+沙茶+蔥花+蒜+蘿蔔泥+洋蔥丁及醋的沾醬。

MENU，先選喜歡的湯底，再選主餐及附餐，招牌的柴魚蔬果經典鍋不用加價，

也可加價60元升等其他特殊風味鍋底。主餐則提供多種嚴選肉品及新鮮海鮮，

也有單點的選項。

【菜盤】

菜盤還蠻豐富的，種類也多，有高麗菜、玉米筍、絲瓜、金針菇、南瓜、

紅蘿蔔、菜頭、青菜、凍豆腐、豬血糕、丸子及蟹肉棒等，若不吃菜盤可換肉盤，

不得不提他們家菜盤品質有精挑過喔！煮了之後滋味都很鮮美香甜。

附餐有芝麻香鬆飯、低卡冬粉及台農洗選雞蛋，加價10元可選謝謝烏龍麵及王子麵，

我們選了謝謝烏龍麵及王子麵，烏龍麵我們是放在牛奶鍋中吸收湯底精華，

口感非常Ｑ滑有勁。

【柴魚蔬果經典鍋】

人氣的柴魚蔬果經典鍋送上桌座時就聞到好香的柴魚香氣，

以柴魚、雞骨及多種蔬果熬煮，色澤金黃清澈，滋味甘醇，

適合涮煮肉品及海鮮品嚐原味。

【頂級牛奶鍋】+60元

大人小孩都愛的牛奶鍋怎能錯過！以柴魚蔬果湯為湯底，

加入瑞穗牛奶、安佳無鹽奶油調製而成，是清爽濃醇的牛奶風味，

也適合煮食海鮮類及肉品，服務人員有提醒牛奶鍋較易滾要開小火。

牛奶鍋加入蔬食及各種食材煮食，融入牛奶香氣更顯香濃滋味。

【鮮切番茄鍋】+60元

tree先生+60元選了鮮切番茄鍋，使用新鮮番茄搭配柴魚蔬果湯底一同熬煮，

還看的到新鮮切塊番茄，湯頭充滿著番茄酸香滋味，喝來清爽甘醇。

【美國Choice雪花牛】NT390

半肥半瘦的美國Choice雪花牛切的大片厚實，帶有豐富油花，

鮮紅色澤看來非常誘人。

【美國CAB牛背肩】NT390

美國CAB牛背肩色澤鮮紅，大理石油花分布細緻，以瘦肉居多。

【雙鮮鍋】NT390

想吃多種海鮮的，店家也很貼心的有雙鮮鍋及五鮮鍋的選擇，我選了雙鮮鍋，

雙鮮鍋可從五種海鮮中選二種，選了 草蝦、鮮蚵 ，另有小卷、鯛魚、蛤蠣可選。

草蝦有四大隻，鮮蚵大顆飽滿，份量也不少，新鮮看得見。

現在店內有推出送肉活動：一人內用打卡五星評價，

消費免費贈送 美國培根牛/丹麥梅花豬/五星羊3盎司 (三選一，優惠不得並用)。

我們三人各選了一種肉品來享用。

除了五星打卡送小肉盤外，菜盤可以換肉盤，若再加上原來的基本肉盤，

一下就能吃到三盤肉，愛吃肉肉的朋友有福了！

滿滿的食材放在三層架上看起來就好高級好豐富，質感加分而且省去桌面不少空間。

先把菜盤食材分別放入鍋中熬湯。

美國Choice雪花牛可以看到好大一片幾乎要比臉大了，輕涮幾下即可食用，

嚐來鮮嫩美味，油脂香氣十足，tree先生及兒子都讚不絕口，直說太好吃了！

美國CAB牛背肩涮至半熟，嚐來又嫩又香，口感紮實，好吃沒話說。

草蝦大尾新鮮，肉質紮實有彈性，入口充滿鮮甜味，

好久沒吃到這麼甜的草蝦了，好滿足！

這個鮮蚵的個頭一夾起真是讓我驚艷，超大顆超飽滿，

汆燙過後入口鮮甜海味馬上湧現，我超愛！

丸子品質也很不錯，尤其這顆貢丸怎麼這麼好吃！超Q彈可口，蔬菜類也頗為清脆鮮甜。

【美國培根牛】

五星打卡送肉的培根牛也是輕涮幾下就可食用，帶有豐富油脂，入口香氣十足，鮮嫩可口。

【丹麥梅花豬】

也是打卡送的丹麥梅花豬瘦肉較多，帶有細緻的油花，肉質軟嫩紮實，

柔嫩而不乾柴，加點調味料入口，頗具美味度。

【五星羊】

五星羊肉質紮實帶有嚼勁，入口帶有香氣，嚐來沒有什麼腥羶味，

油花經咀嚼後在口中化開，滑嫩的口感也很讓人滿意。

吃完火鍋按慣例要來上兩球冰淇淋，小美的香草及焦糖牛奶口味味道還蠻香濃的。

【謝謝一鍋】獨特的特熬湯底香醇甘甜讓人回味，

肉品、海鮮，甚至菜盤的蔬食食材新鮮美味，品質令人滿意，

服務人員態度客氣有禮，送餐迅速，會適時收拾桌面，

加上舒適寬敞的環境，是會讓人想再度拜訪的鍋物料理餐廳。

【謝謝一鍋】

地 址：台北市大同區民族西路223號

電 話：02 2591 6789

營業時間：週一至週五11:30~15:00、17:30~22:00，

周六日11:30~22:00

FB：謝謝一鍋