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大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭聚餐推薦，大同聚餐餐廳，民族西路美食。

2024-01-23 11:00:00 Wing Tsay 人氣：113
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Wing Tsay

發表篇數：427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：謝謝一鍋 火鍋專賣店
place台北市大同區民族西路223號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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謝謝一鍋

 

【謝謝一鍋】秉持著媽媽煮給家人吃的理念，提供鮮香甘醇的湯頭，

鮮美肉品及新鮮海鮮，食材精挑細選，肉品及菜盤份量豐富，

打卡還送小肉盤，還有飲料及冰品自助吧，讓我們吃得飽足而歸。

 

↓↓歡迎點個讚，好人一生平安大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭，感激不盡大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭!!   

     

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

這天來到的是【謝謝一鍋】，位在民族西路上，可搭公車到民族重慶路口步行約2分鐘可達，

若從捷運圓山站則需步行約15分鐘。

「謝謝你，在世界的角落找到我」這部電影一直想找時間看，

剛好這句用在謝謝一鍋的招牌slogan上也不違和。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

店內座位有採光明亮的靠窗2~4人沙發座位區，中間則有６人座沙發區，

內側座位則也是以4人沙發座位區為主，裝潢簡潔高雅，桌與桌之間也有一定桌距，

用餐起來非常舒適。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

自助吧飲料有冬瓜檸檬、可爾必思、煎茶、咖啡、汽水，

醬料提供基本的香菜、蔥、蒜、蘿蔔泥、醬油、沙茶、辣椒、洋蔥、醋等，

冰淇淋則是知名品牌小美的冰淇淋，有四種口味。

 

 

謝謝一鍋

簡單調了醬油+沙茶+蔥花+蒜+蘿蔔泥+洋蔥丁及醋的沾醬。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

MENU，先選喜歡的湯底，再選主餐及附餐，招牌的柴魚蔬果經典鍋不用加價，

也可加價60元升等其他特殊風味鍋底。主餐則提供多種嚴選肉品及新鮮海鮮，

也有單點的選項。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

【菜盤】

菜盤還蠻豐富的，種類也多，有高麗菜、玉米筍、絲瓜、金針菇、南瓜、

紅蘿蔔、菜頭、青菜、凍豆腐、豬血糕、丸子及蟹肉棒等，若不吃菜盤可換肉盤，

不得不提他們家菜盤品質有精挑過喔！煮了之後滋味都很鮮美香甜。

 

 

謝謝一鍋

附餐有芝麻香鬆飯、低卡冬粉及台農洗選雞蛋，加價10元可選謝謝烏龍麵及王子麵，

我們選了謝謝烏龍麵及王子麵，烏龍麵我們是放在牛奶鍋中吸收湯底精華，

口感非常Ｑ滑有勁。

 

 

謝謝一鍋

【柴魚蔬果經典鍋】

人氣的柴魚蔬果經典鍋送上桌座時就聞到好香的柴魚香氣，

以柴魚、雞骨及多種蔬果熬煮，色澤金黃清澈，滋味甘醇，

適合涮煮肉品及海鮮品嚐原味。

 

 

謝謝一鍋

【頂級牛奶鍋】+60元

大人小孩都愛的牛奶鍋怎能錯過！以柴魚蔬果湯為湯底，

加入瑞穗牛奶、安佳無鹽奶油調製而成，是清爽濃醇的牛奶風味，

也適合煮食海鮮類及肉品，服務人員有提醒牛奶鍋較易滾要開小火。

 

 

謝謝一鍋

牛奶鍋加入蔬食及各種食材煮食，融入牛奶香氣更顯香濃滋味。

 

 

謝謝一鍋

【鮮切番茄鍋】+60元

tree先生+60元選了鮮切番茄鍋使用新鮮番茄搭配柴魚蔬果湯底一同熬煮，

還看的到新鮮切塊番茄，湯頭充滿著番茄酸香滋味，喝來清爽甘醇。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

【美國Choice雪花牛】NT390

半肥半瘦的美國Choice雪花牛切的大片厚實，帶有豐富油花，

鮮紅色澤看來非常誘人。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

【美國CAB牛背肩】NT390

美國CAB牛背肩色澤鮮紅，大理石油花分布細緻，以瘦肉居多。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

【雙鮮鍋】NT390

想吃多種海鮮的，店家也很貼心的有雙鮮鍋及五鮮鍋的選擇，我選了雙鮮鍋，

雙鮮鍋可從五種海鮮中選二種，選了草蝦、鮮蚵，另有小卷、鯛魚、蛤蠣可選。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

草蝦有四大隻，鮮蚵大顆飽滿，份量也不少，新鮮看得見。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

現在店內有推出送肉活動：一人內用打卡五星評價

消費免費贈送美國培根牛/丹麥梅花豬/五星羊3盎司(三選一，優惠不得並用)。

我們三人各選了一種肉品來享用。

除了五星打卡送小肉盤外，菜盤可以換肉盤，若再加上原來的基本肉盤，

一下就能吃到三盤肉，愛吃肉肉的朋友有福了！

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

滿滿的食材放在三層架上看起來就好高級好豐富，質感加分而且省去桌面不少空間。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

先把菜盤食材分別放入鍋中熬湯。

 

 

謝謝一鍋

美國Choice雪花牛可以看到好大一片幾乎要比臉大了，輕涮幾下即可食用，

嚐來鮮嫩美味，油脂香氣十足，tree先生及兒子都讚不絕口，直說太好吃了！

 

 

謝謝一鍋

美國CAB牛背肩涮至半熟，嚐來又嫩又香，口感紮實，好吃沒話說。

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

草蝦大尾新鮮，肉質紮實有彈性，入口充滿鮮甜味，

好久沒吃到這麼甜的草蝦了，好滿足！

 

 

謝謝一鍋

謝謝一鍋

謝謝一鍋

這個鮮蚵的個頭一夾起真是讓我驚艷，超大顆超飽滿，

汆燙過後入口鮮甜海味馬上湧現，我超愛！

 

 

謝謝一鍋

丸子品質也很不錯，尤其這顆貢丸怎麼這麼好吃！超Q彈可口，蔬菜類也頗為清脆鮮甜。

 

 

謝謝一鍋

【美國培根牛】

五星打卡送肉的培根牛也是輕涮幾下就可食用，帶有豐富油脂，入口香氣十足，鮮嫩可口。

 

 

謝謝一鍋

【丹麥梅花豬】

也是打卡送的丹麥梅花豬瘦肉較多，帶有細緻的油花，肉質軟嫩紮實，

柔嫩而不乾柴，加點調味料入口，頗具美味度。

 

 

謝謝一鍋

【五星羊】

五星羊肉質紮實帶有嚼勁，入口帶有香氣，嚐來沒有什麼腥羶味，

油花經咀嚼後在口中化開，滑嫩的口感也很讓人滿意。

 

 

謝謝一鍋

吃完火鍋按慣例要來上兩球冰淇淋，小美的香草及焦糖牛奶口味味道還蠻香濃的。

 

 

謝謝一鍋

【謝謝一鍋】獨特的特熬湯底香醇甘甜讓人回味，

肉品、海鮮，甚至菜盤的蔬食食材新鮮美味，品質令人滿意，

服務人員態度客氣有禮，送餐迅速，會適時收拾桌面，

加上舒適寬敞的環境，是會讓人想再度拜訪的鍋物料理餐廳。

 

【謝謝一鍋】

地   址：台北市大同區民族西路223號

電   話：02 2591 6789

營業時間：週一至週五11:30~15:00、17:30~22:00，

          周六日11:30~22:00
FB：謝謝一鍋

 

文章標籤

台北火鍋 謝謝一鍋 火鍋專賣店-大同聚餐餐廳|必吃美食|道地美食|平價美食|家族聚餐推薦|在地推薦餐廳 民族西路美食 大同區火鍋 家族聚餐
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