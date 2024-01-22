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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 正宗日式串燒30元起！生啤酒暢飲490元

正宗日式串燒30元起！生啤酒暢飲490元

2024-01-22 18:03:36 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：101
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：High串燒合江
place台北市中山區合江街61巷44-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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鄰近行天宮，對面有停車場，平日生啤酒暢飲2hr/490元，週五六生啤酒買五送一　

撰文。拍攝／呂萱萱

真的好吃又便宜！日式串燒鹹香又甘甜，很下酒，非常適合下班後來小酌聊天的好地方

合江街的High串燒，地址雖然是合江街，但其實是在龍江路上，鄰近行天宮、榮星花園，捷運中山路中站步行約10分鐘可到，開車的朋友可停對面的私人收費停車場，交通非常方便

平日生啤酒暢飲2hr/490元
週五六生啤酒買五送一　
熱清酒150元
另有季節限定的湯品及甜品

用餐環境雖然不大，但溫暖的燈光顯得非常放鬆，很適合下班與好友同事，一起來大口吃肉、大口喝酒

High串燒為正宗日式串燒，跟一般烤肉醬的味道不同，獨門醬汁不死鹹，口感偏甘甜，還滿下酒的

↑我們滿喜歡串燒搭其它配料的創意吃法，牛包金針菇、牛包蝦，烤得很入味，好吃不打槍！

豬包洋蔥：洋蔥的脆度讓豬肉口感更升級
豬包蝦：結合了豬肉的香嫩和蝦肉的鮮美，有一種海陸雙拼的概念　

牛肉串、霜降豬肉串，肉質軟嫩不會柴，而且完全沒有肉腥味，再搭配店家獨門醬汁，好吃讓人停不下來

蒙特婁雞肉串的味道滿特別的，大蒜、胡椒、香橙皮等香料，香氣多層次，口感清爽不油膩

羊咩咩串：香嫩肥美、肉質鮮嫩軟脆，沒有羊羶味
豬大腸串：表皮吸飽香醇又鹹中帶甜的醬汁，吃起來不油膩，口感很勁道

雞皮、雞心、雞屁股，也是必點之一唷！

鯖魚：口感濕潤、不會乾，魚肉的份量相當厚，不是哪種乾乾扁扁的烤魚，可以還點附上的檸檬，鹹中帶酸好好吃

天使紅蝦：很大一隻，吃完很有飽足感

法國翡翠螺：平常串燒店比較少吃到，肉質彈牙，鮮味十足

肉吃多了，來點蔬菜中和一下也不錯，青椒、節瓜、杏鮑菇、香菇、甜不辣，都烤得很入味！

此文與品牌廠商合作│本文皆為本人親自試用過後的體驗心得。每個人生活習慣、使用習慣、感受感觀不同，實際效果依每人體驗為主。

 

 

 

 

 

 




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