在台北市萬華區廣州街，豐原排骨麵，已經在這裡經營了20多年。

疑...豐原，不是在台中嗎 ?

沒錯，「豐原廟東清水排骨麵」是台中本店，而萬華這間是其子女另闢的分店，

目的是將這台中的美食帶到了台北，讓更多的人可以品嚐到道地台灣美食。

豐原排骨麵位於台北市萬華區廣州街180號12，靠近龍山寺捷運站，

步行只需3分鐘，交通十分便利。

店家小菜種類不少，有辣豆乾配小魚、煙燻豬耳朵，還有涼拌豬腸、鳳爪等...。

小菜自取，小黃瓜鮮脆入味，同樣是涼拌的脆腸也非常可口 。

很喜歡油豆腐，不同於一般滷得鹹香味重，

它吃起來還帶有淡淡的豆腐香，非常好吃、涮嘴 。



排骨酥麵當然是必點，一上桌...飄在麵上五大塊排骨酥，讓人食指大動 !

排骨炸過再蒸， 軟骨帶肉的排骨酥非常實在好吃，

湯頭乍看油膩，但隱約有白蘿蔔甜氣和香菜的清香卻意外的爽口 。

麵條是傳統的油麵，沒想到吸附湯之後，如此契合，好吃 !





除了排骨麵，這家店的滷肉飯也很推薦，

鹹中帶甜的醬汁，肥瘦均勻的滷肉，配上飽滿分明的米飯，每一口都是滿足 。

整體來說，豐原排骨麵值得一訪，無論是排骨麵或是滷肉飯，都可以在這裡找到你喜歡的味道 。

以上簡單圖文，給各位參考 。

google地圖連結 : 豐原排骨麵

地址 : 台北市萬華區廣州街180號

電話 : 02-2302-4200

營業時間 : 10:30–23:00 週三休息

文章標籤