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台北市萬華區美食，萬華豐原排骨麵，台北西門町古早味 !

2024-01-22 20:52:00 Cheng chun 人氣：102
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：12篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：豐原排骨麵
phone02-2302-4200
place台北市萬華區廣州街180號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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台北市萬華區美食，萬華豐原排骨麵，台北西門町古早味 !

在台北市萬華區廣州街，豐原排骨麵，已經在這裡經營了20多年。

疑...豐原，不是在台中嗎 ?

沒錯，「豐原廟東清水排骨麵」是台中本店，而萬華這間是其子女另闢的分店，

目的是將這台中的美食帶到了台北，讓更多的人可以品嚐到道地台灣美食。

豐原排骨麵位於台北市萬華區廣州街180號12，靠近龍山寺捷運站，

步行只需3分鐘，交通十分便利。

 

台北市萬華區美食，萬華豐原排骨麵，台北西門町古早味 !

店家小菜種類不少，有辣豆乾配小魚、煙燻豬耳朵，還有涼拌豬腸、鳳爪等...。

小菜自取，小黃瓜鮮脆入味，同樣是涼拌的脆腸也非常可口 。

 

台北市萬華區美食，萬華豐原排骨麵，台北西門町古早味 !

很喜歡油豆腐，不同於一般滷得鹹香味重，

它吃起來還帶有淡淡的豆腐香，非常好吃、涮嘴 。

 

台北市萬華區美食，萬華豐原排骨麵，台北西門町古早味 !

台北市萬華區美食，萬華豐原排骨麵，台北西門町古早味 !
排骨酥麵當然是必點，一上桌...飄在麵上五大塊排骨酥，讓人食指大動 !

排骨炸過再蒸， 軟骨帶肉的排骨酥非常實在好吃，

湯頭乍看油膩，但隱約有白蘿蔔甜氣和香菜的清香卻意外的爽口

麵條是傳統的油麵，沒想到吸附湯之後，如此契合，好吃 !


台北市萬華區美食，萬華豐原排骨麵，台北西門町古早味 !

除了排骨麵，這家店的滷肉飯也很推薦，

鹹中帶甜的醬汁，肥瘦均勻的滷肉，配上飽滿分明的米飯，每一口都是滿足 。

 

整體來說，豐原排骨麵值得一訪，無論是排骨麵或是滷肉飯，都可以在這裡找到你喜歡的味道 。

以上簡單圖文，給各位參考 。

 

  • google地圖連結 : 豐原排骨麵
  • 地址 : 台北市萬華區廣州街180號
  • 電話 : 02-2302-4200
  • 營業時間 : 10:30–23:00 週三休息

 

 

文章標籤

萬華夜市必吃 豐原排骨酥麵 西門町古早味 西門町美食 萬華美食 台北滷肉飯
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