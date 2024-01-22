台北江麻辣臭豆腐美村店｜來碗麻辣鴨血。日常覓食好朋友｜台中小吃推薦｜勤美誠品美食 2024/01/16 火鍋暖呼呼下午茶點心中式料理勤美誠品美食台中美食台中西區美食宵夜食光我愛小吃 台北江麻辣臭豆腐美村店｜麻辣鴨血。日常覓食好朋友 從逢甲發跡的台北江麻辣臭豆腐，陪伴著不少台中的年少與光陰，是個精髓的存在。學生時代每來逢甲夜市，必吃台北江！ 勤美誠品與台中SOGO附近也有一間台北江麻辣臭豆腐美村店，獨特的麻香和勁辣銷魂，搭配保有彈嫩口感的豆腐與鴨血，結合一咬下即湧現的熱騰湯汁，是眾人愛的日常覓食好朋友。 也是夜市文化裡，最純樸耐吃的經典好味，尤其冷颼颼的冬天，看著綜合麻辣與小火鍋的蒸氣不斷往上竄，這季節真的好愛～ Contents 台北江麻辣臭豆腐｜餐廳環境 台北江麻辣臭豆腐｜菜單MENU 台北江麻辣臭豆腐｜餐點介紹 ✿ 綜合麻辣｜＄100 ✿ 麻辣大腸豬肚鍋｜＄165 ✿ 酸白菜豬肉鍋｜＄165 台北江麻辣臭豆腐｜店家資訊 台北江麻辣臭豆腐｜店家地圖 台北江麻辣臭豆腐｜餐廳環境 位於美村路上的台北江麻辣臭豆腐，是逢甲創始老店的其一分店，鄰近勤美誠品與鬧區公益路，週邊有停車塲、生活機能也便捷。 店內約有30多個座位，空間小巧簡約也潔淨， 除了提供自炒的沙茶醬與辣椒醬之外， 添加在豆腐鴨血裡的特製酸菜，也是老饕們的愛； 還有自助飲料吧可以過癮暢享； 開攤多年，口味依舊穩穩好吃，配上台北江放感情炒出的沙茶醬與辣椒醬， 西區人的日常，三不五時就要來一碗～台中美味小吃一直吃！ 台北江麻辣臭豆腐｜菜單MENU 🔍 MENU：點我 (取自 台北江麻辣臭豆腐 官方) 台北江麻辣臭豆腐｜餐點介紹 ✿ 綜合麻辣｜＄100 ➤ 內含豆腐｜鴨血｜米血｜黑輪 熱騰騰會慶煙的綜合麻辣是米的最愛， 裡面有滷超入味的臭豆腐、鴨血這對唰嘴活寶， 豆腐大塊還很柔嫩，孔洞吸飽飽中藥湯汁，咬下去麻而柔辣還超揪西，再配上香軟帶Ｑ的鴨血，這組合真的很討喜；配點手炒沙茶也不賴，香氣足也沒那麼油膩 還有黑輪與米血豐富口味，經典招牌的綜合麻辣幾乎是人手一碗。 ✿ 麻辣大腸豬肚鍋｜＄165 ➤ 內含豆腐｜鴨血｜大腸｜豬肚 ➤ 白飯｜冬粉擇一 如果喜歡小火鍋那暖呼呼的儀式感，就點麻辣腸旺鍋吧，除了臭豆腐與鴨血等基本配料， 還有嫩Q大腸與爽滑豬肚這組口感滿分的主角， 別忘了和特製酸菜一起配，清香脆甜帶著一咪咪的酸，讓麻辣之中帶點爽，整個超對味，再來點時蔬轉味潤潤嘴，吃到見底依舊熱烘烘。 ✿ 酸白菜豬肉鍋｜＄165 ➤ 內含豆腐｜鴨血｜豬肉片 ➤ 白飯｜冬粉擇一 剛好想來點不辣的話，激推酸白菜豬肉鍋~ 純天然發酵的酸白菜，不只清香爽脆還瀰漫著柔和酸度，一樣有好吃豆腐與鴨血之外，還有附肥Q豬五花，涮過肉片的酸白菜湯，除了加乘脂美，還多了味鮮甜， 蘸點辣醬也很讚，米以後來台北江又多了個新選擇！ 台北江麻辣臭豆腐｜店家資訊 台北江麻辣臭豆腐美村店 評分： / 3.9 地址：40351台灣台中市西區中興里美村路一段124號( 地圖 ) 電話：0922 470 661 營業時間 星期一: 11:30 – 23:00, 星期二: 11:30 – 23:00, 星期三: 11:30 – 23:00, 星期四: 11:30 – 23:00, 星期五: 11:30 – 23:00, 星期六: 11:30 – 23:00, 星期日: 11:30 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 ▎Facebook｜Instagram ┺ 無公休 🅿️ 鄰近收費停車場：台灣聯通勤美誠品場、路邊停車 台北江麻辣臭豆腐｜店家地圖 【加盟資訊】 ▎加盟電話：0927-570699 ▎加盟粉專：台北江麻辣臭豆腐專賣舖-品牌總部 此文同步發表於：台北江麻辣臭豆腐美村店｜來碗麻辣鴨血。日常覓食好朋友｜台中小吃推薦｜勤美誠品美食 - 小米食