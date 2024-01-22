台北江麻辣臭豆腐美村店｜來碗麻辣鴨血。日常覓食好朋友｜台中小吃推薦｜勤美誠品美食

台北江麻辣臭豆腐美村店｜麻辣鴨血。日常覓食好朋友

從逢甲發跡的台北江麻辣臭豆腐，陪伴著不少台中的年少與光陰，是個精髓的存在。學生時代每來逢甲夜市，必吃台北江！

勤美誠品與台中SOGO附近也有一間台北江麻辣臭豆腐美村店，獨特的麻香和勁辣銷魂，搭配保有彈嫩口感的豆腐與鴨血，結合一咬下即湧現的熱騰湯汁，是眾人愛的日常覓食好朋友。

也是夜市文化裡，最純樸耐吃的經典好味，尤其冷颼颼的冬天，看著綜合麻辣與小火鍋的蒸氣不斷往上竄，這季節真的好愛～

台北江麻辣臭豆腐｜餐廳環境

位於美村路上的台北江麻辣臭豆腐，是逢甲創始老店的其一分店，鄰近勤美誠品與鬧區公益路，週邊有停車塲、生活機能也便捷。

店內約有30多個座位，空間小巧簡約也潔淨，

除了提供自炒的沙茶醬與辣椒醬之外，

添加在豆腐鴨血裡的特製酸菜，也是老饕們的愛；

還有自助飲料吧可以過癮暢享；

開攤多年，口味依舊穩穩好吃，配上台北江放感情炒出的沙茶醬與辣椒醬，

西區人的日常，三不五時就要來一碗～台中美味小吃一直吃！

台北江麻辣臭豆腐｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 台北江麻辣臭豆腐 官方)

台北江麻辣臭豆腐｜餐點介紹

✿ 綜合麻辣｜＄100

➤ 內含豆腐｜鴨血｜米血｜黑輪

熱騰騰會慶煙的綜合麻辣是米的最愛，

裡面有滷超入味的臭豆腐、鴨血這對唰嘴活寶，

豆腐大塊還很柔嫩，孔洞吸飽飽中藥湯汁，咬下去麻而柔辣還超揪西，再配上香軟帶Ｑ的鴨血，這組合真的很討喜；配點手炒沙茶也不賴，香氣足也沒那麼油膩

還有黑輪與米血豐富口味，經典招牌的綜合麻辣幾乎是人手一碗。

✿ 麻辣大腸豬肚鍋｜＄165

➤ 內含豆腐｜鴨血｜大腸｜豬肚

➤ 白飯｜冬粉擇一

如果喜歡小火鍋那暖呼呼的儀式感，就點麻辣腸旺鍋吧，除了臭豆腐與鴨血等基本配料，

還有嫩Q大腸與爽滑豬肚這組口感滿分的主角，

別忘了和特製酸菜一起配，清香脆甜帶著一咪咪的酸，讓麻辣之中帶點爽，整個超對味，再來點時蔬轉味潤潤嘴，吃到見底依舊熱烘烘。

✿ 酸白菜豬肉鍋｜＄165

➤ 內含豆腐｜鴨血｜豬肉片

➤ 白飯｜冬粉擇一

剛好想來點不辣的話，激推酸白菜豬肉鍋~

純天然發酵的酸白菜，不只清香爽脆還瀰漫著柔和酸度，一樣有好吃豆腐與鴨血之外，還有附肥Q豬五花，涮過肉片的酸白菜湯，除了加乘脂美，還多了味鮮甜，

蘸點辣醬也很讚，米以後來台北江又多了個新選擇！

台北江麻辣臭豆腐｜店家資訊

台北江麻辣臭豆腐美村店

評分： / 3.9

/ 3.9 地址：40351台灣台中市西區中興里美村路一段124號( 地圖 )

電話：0922 470 661

營業時間

星期一: 11:30 – 23:00,



星期二: 11:30 – 23:00,



星期三: 11:30 – 23:00,



星期四: 11:30 – 23:00,



星期五: 11:30 – 23:00,



星期六: 11:30 – 23:00,



星期日: 11:30 – 23:00

星期一: 11:30 – 23:00, 星期二: 11:30 – 23:00, 星期三: 11:30 – 23:00, 星期四: 11:30 – 23:00, 星期五: 11:30 – 23:00, 星期六: 11:30 – 23:00, 星期日: 11:30 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Facebook｜Instagram

┺ 無公休

🅿️ 鄰近收費停車場：台灣聯通勤美誠品場、路邊停車

台北江麻辣臭豆腐｜店家地圖

【加盟資訊】

▎加盟電話：0927-570699

▎加盟粉專：台北江麻辣臭豆腐專賣舖-品牌總部