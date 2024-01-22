唐粉俱樂部｜絕美甜點盤，來杯冬日裡的紅寶石｜台中咖啡廳推薦｜西區景點｜美術館綠園道下午茶｜甜點專門店

唐粉俱樂部｜絕美冬月甜點盤。來杯冬日裡的紅寶石🍒

台中美術館周邊，又悄悄新登入了一處精緻甜點專門店，唐粉俱樂部除了甜點呈現絕美之外，同時也講究食材合輯碰撞與香料運用，

看到唯美如畫的新上映冬月甜點，立馬與友人來預約初體驗；店如其名給人一種自在親切感，闆闆很隨意地和你談天聊地話家常，心中會很自然浮現((下次還要再來的念頭～

唐粉俱樂部｜店家介紹

位於美術館綠園道街巷裡的唐粉俱樂部，離米家只要兩分鐘((是暗示我常來走走串串門子的意思嗎XD～

店內小巧溫馨，隨處可見萌趣的小擺件，氛圍實著歡快。

木造空間裡穿行著些許綠活植栽，小清新氛圍令好心情無限～

座位極少僅4-5席，走一個全預約制，尤其每季的限定甜點盤，更是要提早三天以上至官方IG填寫表單預定才吃得到，

老闆說再給他一些時間，會慢慢把門口填滿，讓唐粉俱樂部變得更朝氣有活力！挖掘台中咖啡廳就像一場尋寶之旅～

唐粉俱樂部｜菜單MENU

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(取自 唐粉俱樂部 官方)

唐粉俱樂部｜餐點介紹

✿ 手沖黑咖啡-H｜＄130

✿ 茉莉綠茶 肉桂 白葡萄｜＄180

選擇帕妃杯的朋朋，佐杯冰茶真心不錯，嘴裡會留下淺淺的甜香

✿ 冬月帕妃杯-需提前預約｜＄350

➤ 新鮮櫻桃｜黑醋栗鑽石冰｜優格冰淇淋｜紅心芭樂｜紅桃南投烏龍冰淇淋｜粉紅胡椒酥粒

冬日裡的紅寶石，除了草莓就屬櫻桃了，甜度高又帶有鮮脆感，令柔爽的帕妃杯增色不少，

而粉紅胡椒的淡雅辛香，大大加乘了內在魅力值，比想像中更活潑有朝氣的冬月甜甜

✿ 冬月布丁盤-需提前預約｜＄350

食材搭配就像音符一樣，看似簡單，組合起來卻成了有趣的旋律，

像是煙燻橄欖油就令焦糖與布丁添了新想像，蛋白霜和椰子黑胡椒組合也是很特別的存在，

再咬一口柿子配著綿柔布丁體，布丁盤的每個細節，都像在尋寶一樣有趣

唐粉俱樂部｜店家資訊

五權西二街154-3號

評分： /

地址：403台灣台中市西區五權西二街154-3號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 11:00 – 19:00,



星期二: 休息,



星期三: 休息,



星期四: 休息,



星期五: 休息,



星期六: 11:00 – 19:00,



星期日: 11:00 – 19:00,

星期一: 11:00 – 19:00, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 休息, 星期五: 休息, 星期六: 11:00 – 19:00, 星期日: 11:00 – 19:00, 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎不定期公休

┺ 採盡量預約制｜低消一杯飲品

🅿️ 鄰近收費停車場：Times 台中五權七街停車場、Times 台中五權六街停車場

唐粉俱樂部｜店家地圖