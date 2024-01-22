｢歐野基 老丼直製所｣◆赤崁東街上的美味丼飯.
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前幾天去赤崁樓附近
找朋友聊天吃點心時，
得知在赤崁東街上
有新開一家好吃的丼飯店
◆【歐野基 老丼直製所】◆
在旁邊而已、位置那麼近，
當然是直接走過去吃個晚餐(嘗鮮)啊❤
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店址位於赤崁東街的入口處附近、
《炸雞現場的隔壁。》
夜色中那白底黑字的招牌燈相當顯眼呢。
後方那掛著白色布簾的落地窗景色
亦是相當吸引過客的目光。
但真正的入口是在旁邊的小巷裡!
隨風吹動的布簾以及燈籠暖光
加上可愛的小象公仔歡迎著客人到來。
推開門後是個很明亮整潔的日式食堂。
《除了日式風格似乎還帶著點工業風、
還有澡堂?的元素。》
而且無論牆壁上掛著的、
還是櫃子上擺著的，甚至連廁所裡
都能看到許多富有年代感的收藏品。
整個風味十足!!!
《白天時那兩台酷炫可愛的
復古摩托車相當亮眼呢!》
點餐部分就像拉麵店一樣使用點餐機。
《餐卷出來記得拿給櫃檯大姊》
後方還有提供冰麥茶和冰沙。
免費供應的、店家佛心(ﾉ>ω<)ﾉ
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｢豚角煮丼｣
三大塊晶瑩透亮的五花肉
在滑蛋上閃閃發光的模樣，
剛送上就能瞬間吸引食客的目光。
視覺表現非常出色(ゝ∀･)!
而且滷的是火候十足！！
光是筷子掐下去就感覺超軟，
接著夾起來的抖動感、
更讓人心花怒放ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ
最後當然是享受在味蕾上
由豐腴脂香伴隨細膩肉感
再加上熱燙米飯而成的滑潤飽滿。
讓人再次感嘆著「吃肉真好❤」
當然也不止於此、拌入滑蛋香嫩與蔥花
又是另種絕佳風味。一飯雙響!
｢炙烤地雞親子丼｣
親子丼一直是個歷久不衰的經典美食，
原因就是>>簡單分明的好吃。
［食材組成很簡單、味道也很美好］
除非不喜歡吃雞蛋、不然誰能抗拒
那軟滑熱燙的蛋香煮入醬汁洋蔥甘甜
與嫩滑雞肉、同時拌入米飯的美好味道？
然而歐野基的親子丼
還多了一份獨特亮點 ❰炙香❱！
炙燒後的雞肉香氣搭配蛋嫩香甜
更是讓人吃的胃口大開。
｢老台式丼｣
就是台灣人最熟悉的配飯菜色
『瓜仔肉』❤
那鹹鹹甜甜地醬汁超下飯的。
剛入口時鹹味較濃、
但隨後而來的甘甜味兒融入後恰好平衡。
甜潤醬汁不僅開胃也蠻清爽的。
（醬汁餘韻的甜意很愛呢❤）
而肥瘦參雜的絞肉嫩彈加上瓜仔肉脆，
口感上也是相當豐富。
｢日式唐揚雞｣
炸雞外殼薄酥嫩脆、
而且是那種有點"軟酥"
且帶著甜味的炸香口感
~我還滿喜歡的❤
咬開的細嫩肉感與香燙肉汁
亦是讓人滿意。
｢大阪風章魚丸子｣
脆脆滴外殼與裹入彈牙章魚肉
的軟糊內餡兒、再淋上美乃滋
與章魚燒醬交織的甜鹹醬香，
一道挺開胃的小點。
店名：歐野基 老丼直製所
地址：台南市中西區赤崁東街18號
時間：週三-週五：17:00-20:30
週六週日：11:00-20:30
（周一二休息。）
電話：06-2216322