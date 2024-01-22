｢歐野基 老丼直製所｣◆赤崁東街上的美味丼飯.

——————

前幾天去赤崁樓附近

找朋友聊天吃點心時，

得知在赤崁東街上

有新開一家好吃的丼飯店

◆【歐野基 老丼直製所】◆

在旁邊而已、位置那麼近，

當然是直接走過去吃個晚餐(嘗鮮)啊❤

——————

店址位於赤崁東街的入口處附近、

《炸雞現場的隔壁。》

夜色中那白底黑字的招牌燈相當顯眼呢。

後方那掛著白色布簾的落地窗景色

亦是相當吸引過客的目光。

但真正的入口是在旁邊的小巷裡!

隨風吹動的布簾以及燈籠暖光

加上可愛的小象公仔歡迎著客人到來。

推開門後是個很明亮整潔的日式食堂。

《除了日式風格似乎還帶著點工業風、

還有澡堂?的元素。》

而且無論牆壁上掛著的、

還是櫃子上擺著的，甚至連廁所裡

都能看到許多富有年代感的收藏品。

整個風味十足!!!

《白天時那兩台酷炫可愛的

復古摩托車相當亮眼呢!》

點餐部分就像拉麵店一樣使用點餐機。

《餐卷出來記得拿給櫃檯大姊》

後方還有提供冰麥茶和冰沙。

免費供應的、店家佛心(ﾉ>ω<)ﾉ

——————

｢豚角煮丼｣

三大塊晶瑩透亮的五花肉

在滑蛋上閃閃發光的模樣，

剛送上就能瞬間吸引食客的目光。

視覺表現非常出色(ゝ∀･)!

而且滷的是火候十足！！

光是筷子掐下去就感覺超軟，

接著夾起來的抖動感、

更讓人心花怒放ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ

最後當然是享受在味蕾上

由豐腴脂香伴隨細膩肉感

再加上熱燙米飯而成的滑潤飽滿。

讓人再次感嘆著「吃肉真好❤」

當然也不止於此、拌入滑蛋香嫩與蔥花

又是另種絕佳風味。一飯雙響!

｢炙烤地雞親子丼｣

親子丼一直是個歷久不衰的經典美食，

原因就是>>簡單分明的好吃。

［食材組成很簡單、味道也很美好］

除非不喜歡吃雞蛋、不然誰能抗拒

那軟滑熱燙的蛋香煮入醬汁洋蔥甘甜

與嫩滑雞肉、同時拌入米飯的美好味道？

然而歐野基的親子丼

還多了一份獨特亮點 ❰炙香❱！

炙燒後的雞肉香氣搭配蛋嫩香甜

更是讓人吃的胃口大開。

｢老台式丼｣

就是台灣人最熟悉的配飯菜色

『瓜仔肉』❤

那鹹鹹甜甜地醬汁超下飯的。

剛入口時鹹味較濃、

但隨後而來的甘甜味兒融入後恰好平衡。

甜潤醬汁不僅開胃也蠻清爽的。

（醬汁餘韻的甜意很愛呢❤）

而肥瘦參雜的絞肉嫩彈加上瓜仔肉脆，

口感上也是相當豐富。

｢日式唐揚雞｣

炸雞外殼薄酥嫩脆、

而且是那種有點"軟酥"

且帶著甜味的炸香口感

~我還滿喜歡的❤

咬開的細嫩肉感與香燙肉汁

亦是讓人滿意。

｢大阪風章魚丸子｣

脆脆滴外殼與裹入彈牙章魚肉

的軟糊內餡兒、再淋上美乃滋

與章魚燒醬交織的甜鹹醬香，

一道挺開胃的小點。

店名：歐野基 老丼直製所

地址：台南市中西區赤崁東街18號

時間：週三-週五：17:00-20:30

週六週日：11:00-20:30

（周一二休息。）

電話：06-2216322