



馬上就要迎接農曆新年了. 氣氛越來越濃厚. 又到了挑選年節禮盒時候，大家還在為了過年送禮而煩惱嗎？

每年送給親朋好友的過年禮盒，我都會特別挑選過來表達我的誠意與祝福(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

既然要送禮就要送進對方的心坎裡．今年我選擇85度C的年節禮盒．內容豐富又美味，適合全家各種年齡層一起享用，

是過年送禮／送禮推薦的最佳首選．包裝設計喜慶又具有質感. 拿來送禮超有面子！

85度C品牌名字來源取自咖啡在攝氏85度時喝起來最好喝的意思．就是希望將產品最優質的好品質呈現給顧客們．他們家的甜點特別且具有創意．就算看似樸實的餅乾也吃的出溫度和用心．深得大眾消費者的喜愛！





簡單介紹一下今年85度C推出的年節禮盒優惠活動：

即日起不論門市購買或在85度Ｃ APP預購85度C指定款禮盒．即可享有85折優惠．多款澎派過年禮盒任你選！

如果和親朋好友距離太遠又想送禮表達心意也不用擔心，85度C貼心提供跨店轉贈服務，只要在手機app下單並支付完成，收禮的朋友可直接選擇住家附近門市預約取貨，讓大家送禮快速又方便，超級方便(活動時間：即日起~2/4)



85度Ｃ APP除了可享有線上轉贈．還會不定期舉辦優惠活動可領取，CP值很高. 推薦大家一定要下載！





今年的年節禮盒優惠活動除了前面提到的預購指定禮盒享有85折優惠之外，每盒禮盒還會另外送紅包袋．單筆購買１０盒（含）以上．再送85度C獨家特製悠遊卡一張. 讓大家喜氣洋洋開心過好年（每間店的贈品數量有限，送完為止．大家手腳要快）！









2024年 - 85度C年節禮盒，外盒設計以質感美學為創作發想，結合節氣特色．整體帶有滿滿喜慶的氛圍，是龍年年節送禮的首選. 讓大家送出最有誠意的味道！

全系列都很適合當下午茶點~





玉媽咪已提前預購了. 希望在過年期間嘴巴可以閒不住．過年拜訪親戚朋友．也可以一秒擄獲眾人挑剔的味蕾(⁠｡⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧





龍年好運到．85度C結合多款人氣品項，2024年新一共推出了１１款精緻禮盒．在款式和口味上都相當有變化，兼具創意與美味，大家可以依照自己的預算和喜好來做組合搭配！





還在物色年節禮盒的朋友，趕緊照過來．結合西式烘培的精湛手藝. 除了有甜蜜歡聚／甜蜜金饗／甜蜜豐藏三款綜合禮盒．還獨家新增堅果塔／夏威夷海鹽牛奶糖．集結了多樣人氣甜點零食．讓全家大小吃的健康又美味. 鹹甜口味一次滿足．再也不必為了不同口味而東奔西跑，只要到85度C訂購就能一次搞定，省時又省力！





下面玉媽咪精選出四款在我們家最熱銷85度C年節禮盒．想推薦給大家. 每一款口味都很特別，而且價格超優惠的. 我已迫不及待想和大家分享！

甜蜜豐藏－綜合禮盒 $530 (85折價)

甜蜜金饗－綜合禮盒 $450 (85折價)

經典咖啡蛋捲禮盒 $288 (特價)

夏威夷海鹽牛奶糖 $250 (特價)





甜蜜豐藏－綜合禮盒 $530 (85折價)

這款禮盒充滿紅色喜氣與日式風格．是最佳伴手禮首選．特別推薦給愛吃手工餅乾的朋友，裡面的四款點心．超級涮嘴！

分別是布列塔尼派，鹽之花卡雷多，葡萄巴特麗．夏威夷海鹽牛奶糖．都是低糖低油配方的．兼具美味和養生．品嚐過一次就會愛上．送給長輩也很適合！





打開外盒，裡面的每份小點都是獨立的密封包裝，想要品嚐直接拆開來吃．乾淨又衛生，在攜帶或保存上都很方便！









每一塊餅乾口感非常的酥香酥香．可以品嚐到香濃醇厚好滋味而. 而且很有層次．搭配一杯熱茶或咖啡就超級完美！









將三樣點心分別擺上盤，再倒杯飲品. 就是令人期待的午茶饗宴．我愛那香醇撲鼻的餅乾香氣和濃郁奶香．甜度上也很剛好，會讓人意猶未盡！





鹽之花卡雷多

大口咬下口感無比酥鬆，比千層派還要紮實細緻．口感層次分明～

那微鹹微甜的餘韻，會在口中久久無法散去！





每一口都充滿鹹甜滋味，這種帶有鹹味的自然奶香非常特別．口感和香氣令我很是驚艷．我愛(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥









布列塔尼派

餅乾灑上大量的酥脆杏仁片，增加口感和香氣，加上底層的酥脆厚實餅底，大口咬下很是過癮！









葡萄巴特麗的外層是脆軟的，內部則是萊姆葡萄奶油內餡．一口咬下可以先品嚐到外層餅乾的酥香．接著是有Ｑ度的酸甜層次．奶油香氣非常的豐富，鹹甜酥香，尾韻綿延，一不小心就會吃掉好幾個！









禮盒中還有附幾顆夏威夷海鹽牛奶糖，

這是85度C新推出的. 有著濃郁的乳香味！









整體濃醇可口，軟Ｑ中帶勁．吃多了也不黏牙，加入精選夏威夷果仁．會讓人一顆接著一顆，停不下來！





經典咖啡蛋捲禮盒 $228（特價）

85度C把咖啡做成蛋捲了！

禮盒設計充滿幾何圖形加上對比的亮眼色澤，整體看上去相當充滿趣味感！









禮盒打開裡面有６盒咖啡蛋捲，每一盒是４入裝小份量設計，隨時嘴饞想吃就打開一包吃．不怕會軟掉或不新鮮！









每一根酥脆蛋捲都是精選咖啡豆磨成咖啡粉，加入新鮮雞蛋再經過高溫烘培而成的！

閉上眼細細品味．可以嚐出那蛋香濃郁的酥脆口感. 這場濃醇咖啡與香酥蛋捲的完美邂逅實在太完美了～









宜人的咖啡香瞬間在唇齒間飄散，滿足了我對食物的細膩味蕾。令人百吃不膩．我愛這份下午茶點心！









甜蜜金饗－綜合禮盒 $450 （85折價）





一盒有１２顆豆塔．每一顆同樣也是採用獨立包裝，內含夏威夷豆塔／杏仁南瓜子塔／綜合堅果塔

三種口味可以同時品嚐到，這款既美味又健康滿分的點心，大人小孩都喜歡吃！









打開包裝就能聞到淡淡的奶香味，每一顆塔皮裡都放入滿滿堅果．再搭配焦糖醬．比起一般焦糖的奶香味還要更濃郁．吃起來不黏牙也不膩口．那厚實濃郁和層層酥脆．實在太迷人了！





塔皮稍微有厚度．吃起來酥鬆口感不是硬脆的．完全不用擔心不好咬. 只需擔心堅果過於飽滿大顆，因為它的用料非常實在

大口咬. 塔皮與堅果香伴隨著蜂蜜的甘甜. 誰也不搶走誰風采~

偷偷地說. ...吃了會停不下來喔！





綜合堅果塔使用了南瓜子、杏仁果、腰果，再加上焦糖醬完美結合，搭配酥脆口感. 讓人感到好滿足！





夏威夷豆塔

整個塔皮都被夏威夷豆給塞滿了．用料非常紮實．所用的夏威夷豆算是個頭比較大的堅果．加上蔓越莓果乾．咬起來非常有口感．十分討喜．還蠻涮嘴！









杏仁南瓜子塔

搭配杏仁果與南瓜子，甜甜的焦糖香加上堅果，小巧可口吃起來無負擔．美味兼具豐富性！





夏威夷海鹽牛奶糖＄250（特價）

特別挑選大顆的夏威夷豆頂級食材製作，每一口都有濃醇的奶香及微微的鹹甜口感，吃起來Q軟帶著堅果的爽脆甜．還會越嚼越香～

一咬下去，像是融入了海洋的甜蜜，口感好特別啊！









一口一口慢慢品嚐. 發現它軟硬適中而且不黏牙．海鹽的微鹹味和牛奶的甜蜜完美融合在一起，形成一種獨特的風味，完全顛覆了我對牛奶糖的甜膩印象！









吃過後會回味無窮．喜歡鹹甜口感點心的朋友，千萬不能錯過．甜點控吃趕快起來！





今年的過年送禮想來點不一樣的嗎？

趕緊把握機會提前預購85度C－2024年節禮盒，這新推出的一系列送禮自用禮盒. 甜度不會太高．沒有過多添加．口感很自然．許多品項還是其他地方吃不到的．兼具美味與養生，長輩也會非常喜歡. 最重要的是它的價格很平易近人．讓大家可以不必太傷荷包就輕鬆入手. 開心送禮唷~





若你還沒找到喜歡的年節禮盒／過年禮盒．伴手禮推薦來預購85度C－2024年節禮盒

有多達11款年節伴手禮任你挑．相信收到的人也會很喜歡．馬上擄獲親朋好友們的心，快來下單省荷包賺優惠吧！一起吃甜甜過好年！





有興趣的朋友可點選文末的官方連結進入預購，一起來放慢腳步細細品嚐85度C美食吧！



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