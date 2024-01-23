113. 1. 7 (日) 2023一見雙雕藝術展

去年底在網路分享看到台南七股鹽山有三麗鷗家族的鹽雕作品

身為KITTY鐵粉當然要衝一波，感恩大小情人愛相隨陪我圓夢

仔細算算已有好多年沒來七股鹽山，舊地重遊發現這裡規劃得越來越好

『2023一見雙雕藝術季』展期至2024/3/10，免費參觀

為了歡慶台南建城400年，特地與三麗鷗大明星合作

在雲嘉南鹽的故鄉打造9座獨特的鹽雕作品

『雲嘉南好好玩』

KITTY、酷企鵝、喔熊組長坐上鹽鄉列車，穿梭美麗的雲嘉南

『台南400 / 古往今來』

三麗鷗大明星一起暢遊台南知名景點，一探台南400年的歷史與未來

『療癒芒果冰』

台南盛產的愛文芒果深受大家喜愛，三麗鷗大明星當然也要來品嘗

『雲嘉南漫慢行』

雲嘉南濱海小鎮有豐富的生態與人文，跟著KITTY騎自行車一起悠遊最愜意

『新鱻．美味．一級棒！』

雲嘉南海線以養殖漁業為主，美味的海鮮料理絕對不會讓遊客失望

『生日快樂』

今年是KITTY50週年慶，特別設計鹽雕蛋糕為KITTY慶生

每一個鹽雕作品都栩栩如生，真心佩服每一位創作者的巧手

我是資深鐵粉，偏心給KITTY特寫鏡頭也是正常的吧！

『超級比一比．YA！』

台江國家公園的招潮蟹種類多，喜歡惡作劇的酷企鵝特地來跟招潮蟹比賽猜拳

『誕生』

每年10月至隔年4月是候鳥到台灣避冬的高峰期，蛋黃哥也來跟黑面琵鷺當好朋友

高18公尺的七股鹽山頂有一座安平古堡的鹽雕作品，吸引我們一探究竟

沿著階梯慢慢向上爬，地面的"鹽"很滑，務必小心行走

彷彿來到白雪皚皚的銀色世界，美極了！

『安平古堡』

此為雙面鹽雕作品，背面是安平古堡、正面是KITTY抱著鹽地盛產的洋香瓜

幸好我們有爬上來，要不然就錯過這個可愛的作品了

居高臨下視野遼闊，小齊笑說彷彿來到國外的滑雪場

接著前往販賣部逛逛，配合活動販售三麗鷗的商品，吸引不少粉絲選購

有KITTY的地方總讓我嗨到不行，謝謝大小情人幫我拍好拍滿

若不想步行逛園區，亦可付費搭乘遊園小火車

除了鹽山和鹽雕，周邊還有許多造景可以逛逛拍照

"良緣塘"有黑面琵鷺造型腳踏船可以付費體驗

貓頭鷹森林

Q版三隻小豬，模樣十分逗趣

站在巨型招財貓身旁，我們瞬間變成小矮人

室內展場保留之前的鹽雕作品，我們也一併參觀

雲嘉南知名景點水晶教堂、高跟鞋教堂也融入鹽雕作品中

曾經舉辦的「小小鹽雕師培訓活動」也吸引不少親子報名參與

親子共同創作的鹽雕圖案眾多，其中有幾個KITTY作品特別吸引我的目光

走出戶外看見天空的雲朵很有戲

早期的鹽工是很辛苦的職業，必須身體強壯、能夠吃苦耐勞

逛了一大圈，肚子有點餓了，小齊先到販賣部買了一支蛋黃鹹冰棒嚐鮮

鹽滷豆花 $50 鹽滷紅茶 $40 鹽滷茶葉蛋(三顆) $50

感恩貼心的小齊請客，我們一家吃得津津有味

好天氣、好心情，踩點成功的快樂難以言喻

兒子長大後還願意一起出遊，這是無價的幸福

＜七股鹽山＞台南市七股區鹽埕里66號

FB粉絲頁：七股鹽山

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