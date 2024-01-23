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台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企鵝 / 蛋黃哥鹽雕)

2024-01-23 08:40:04 齊媽 人氣：107
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窩客好文

齊媽

發表篇數：100篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 七股區

113. 1. 7  (日)                            2023一見雙雕藝術展

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

去年底在網路分享看到台南七股鹽山有三麗鷗家族的鹽雕作品

身為KITTY鐵粉當然要衝一波，感恩大小情人愛相隨陪我圓夢

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

仔細算算已有好多年沒來七股鹽山，舊地重遊發現這裡規劃得越來越好

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

2023一見雙雕藝術季展期至2024/3/10，免費參觀

為了歡慶台南建城400年，特地與三麗鷗大明星合作

在雲嘉南鹽的故鄉打造9座獨特的鹽雕作品

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

雲嘉南好好玩

KITTY、酷企鵝、喔熊組長坐上鹽鄉列車，穿梭美麗的雲嘉南

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南400 / 古往今來

三麗鷗大明星一起暢遊台南知名景點，一探台南400年的歷史與未來

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

療癒芒果冰

台南盛產的愛文芒果深受大家喜愛，三麗鷗大明星當然也要來品嘗

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

雲嘉南漫慢行

雲嘉南濱海小鎮有豐富的生態與人文，跟著KITTY騎自行車一起悠遊最愜意

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

新鱻．美味．一級棒！

雲嘉南海線以養殖漁業為主，美味的海鮮料理絕對不會讓遊客失望

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

生日快樂

今年是KITTY50週年慶，特別設計鹽雕蛋糕為KITTY慶生

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

每一個鹽雕作品都栩栩如生，真心佩服每一位創作者的巧手台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

我是資深鐵粉，偏心給KITTY特寫鏡頭也是正常的吧！捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

超級比一比．YA！

台江國家公園的招潮蟹種類多，喜歡惡作劇的酷企鵝特地來跟招潮蟹比賽猜拳

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

誕生

每年10月至隔年4月是候鳥到台灣避冬的高峰期，蛋黃哥也來跟黑面琵鷺當好朋友

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

高18公尺的七股鹽山頂有一座安平古堡的鹽雕作品，吸引我們一探究竟

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

沿著階梯慢慢向上爬，地面的"鹽"很滑，務必小心行走

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

彷彿來到白雪皚皚的銀色世界，美極了！

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

安平古堡

此為雙面鹽雕作品，背面是安平古堡、正面是KITTY抱著鹽地盛產的洋香瓜

幸好我們有爬上來，要不然就錯過這個可愛的作品了

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

居高臨下視野遼闊，小齊笑說彷彿來到國外的滑雪場

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

接著前往販賣部逛逛，配合活動販售三麗鷗的商品，吸引不少粉絲選購

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

有KITTY的地方總讓我嗨到不行，謝謝大小情人幫我拍好拍滿台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

若不想步行逛園區，亦可付費搭乘遊園小火車

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

除了鹽山和鹽雕，周邊還有許多造景可以逛逛拍照

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

"良緣塘"有黑面琵鷺造型腳踏船可以付費體驗

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

貓頭鷹森林

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台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

Q版三隻小豬，模樣十分逗趣

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

站在巨型招財貓身旁，我們瞬間變成小矮人台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

室內展場保留之前的鹽雕作品，我們也一併參觀

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

雲嘉南知名景點水晶教堂、高跟鞋教堂也融入鹽雕作品中

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

曾經舉辦的小小鹽雕師培訓活動也吸引不少親子報名參與

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

親子共同創作的鹽雕圖案眾多，其中有幾個KITTY作品特別吸引我的目光

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

走出戶外看見天空的雲朵很有戲

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

早期的鹽工是很辛苦的職業，必須身體強壯、能夠吃苦耐勞

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

逛了一大圈，肚子有點餓了，小齊先到販賣部買了一支蛋黃鹹冰棒嚐鮮

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

鹽滷豆花 $50     鹽滷紅茶 $40     鹽滷茶葉蛋(三顆) $50

感恩貼心的小齊請客，我們一家吃得津津有味 

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

好天氣、好心情，踩點成功的快樂難以言喻

兒子長大後還願意一起出遊，這是無價的幸福台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

台南七股鹽山．2023一見雙雕藝術展 (KITTY / 酷企

＜七股鹽山＞台南市七股區鹽埕里66號

FB粉絲頁：七股鹽山

 

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