新竹上野村日式燒肉專門店於今年2023年底開幕，正值試營運期間，於新竹市郊的社區之中有著寧靜高雅的環境；主打高級的日本和牛、澳洲和牛燒肉，結合時下流行的熟食套餐，店員貼心桌邊示範烤肉熟度，人力許可下還會有專人代烤服務呈現美好肉質，；老闆在燒肉界打滾多年，對於肉品食材的新鮮掌握相當要求，這次憑藉著累積的閱歷，開創免出國也能享用高級肉品的上野村日式燒肉專門店。

上野村日式燒肉專門店

地址 : 新竹市東區藝術路19號

電話： 03 520 0081

時間 : 12:00~14:30 | 17:30~22:30

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550226754832

訂位 : https://inline.app/booking/-NcWB3Tj9yjevX5cIPDf:inline-live-3/-NcWB3htsxpXiVHjCIkz

IG : https://www.instagram.com/shang_yecun/

◍ 試營運期間免收開瓶費

◍ 附設特約停車場 用餐折抵兩小時停車費

◍ 當日/當月壽星或來店打卡招待特色前菜或日本生食級干貝

上野村日式燒肉 位置及停車場

上野村日式燒肉坐落在國家藝術園區前方的新社區，從市區經過青草湖往從柴橋路方向前行，看到國家藝術園區入口後，就可以看到全聯福利中心和7-11超商，車子可以停在前方的雙子星停車場，也是上野村的特約停車場。

這噴泉是不是超漂亮的！璀璨燈光下一時還以為來到瑞士小鎮，社區感覺相當高級，經過露天廣場後就可以看到今天用餐的上野村日式燒肉。

店的前方是一處與社區一同使用的休憩區

看到這個指標，也是上野村的特約停車場

上野村日式燒肉 環境介紹

店內空間寬敞，有1F與2F雙空間，時尚的現代光感與餐酒風格結合，再以清酒、福壽酒樽、關東旗日式妝點；店內採四人、六人桌位，貼心每桌都有插座提供，吃燒肉的同時還可以幫手機補補電量。

2F空間

在人力許可下上野村提供桌邊代烤服務，所以烤爐都是在對外的一側，讓貴賓們只管開開心心的解放雙手享受品味美味燒肉。

上野村日式燒肉 菜單

店內餐點以套餐加單點模式，推薦直接選套餐，高檔日式和牛、澳洲和牛皆有安排，一道道搭配的開胃、熟食前菜讓用餐約會的儀式感滿滿；肉食主義可選700g的大肉量的肉浪拼盤，有雙人美牛與雙人美日澳大滿足提供挑選。

入座後會遞上燒肉用的沾醬，檸檬汁、蔥鹽與特調燒肉醬；桌上都有準備日式醬油與蔬果熬煮的熱湯，喝著居然有點香菇雞的味道，口感上多一點鹹度，適合今日的寒流雨天，不僅暖胃也暖手。

漬物

沙拉

韓式泡菜、辣味噌小黃瓜與柚子蘿蔔組成的開胃小點，柚子蘿蔔的脆口與香氣，微微的酸感我很喜歡；沙拉用的蔬果很新鮮，搭配胡麻醬清新爽口。

香葉和牛莎莎

前菜的遞上是西式高級套餐料理不能或缺的儀式感，上野村日式燒肉以日式料理的精緻與其結合，讓味蕾的層次口感慢慢疊加，前菜也會不定時更換新菜色。

切成小塊的香煎和牛搭配酸中帶香的墨西哥莎莎佐醬，還有墨西哥玉米片搭配，柔軟的口感屬於油脂較多的部位，品嘗時可連同底部的紫蘇葉一同入口，獨特的香氣更有層次。

炙燒和牛松露手卷

米飯與炙燒和牛疊成小山，高檔的松露醬於頂峰點綴入口香氣，建議上桌後馬上品嘗，避免海苔久放變軟影響口感。

季節時蔬

每份套餐均會附上生菜盤，今天提供有杏鮑菇、櫛瓜、山藥，櫛瓜很有厚度，烤過之後水嫩感十足，山藥的清脆度也很好；附上蒜片、辣椒待會美生菜夾肉可以搭配調味。

盛合燒物

美國牛小排

肉品上桌會有專員示範燒烤，若人力允許會有代烤服務，盛合肉品也會依當日安排；牛小排是國人燒肉飲食喜好的部位，上野村選用新鮮的冷藏肉品，大理石紋理與濃郁牛味現點現切，建議熟度是五分熟，服務人員桌邊拿捏，只管品嘗多汁與嫩滑口感。

澳和內橫膈膜

橫膈膜的美味往往都在熟度上猶豫，接近內臟處多是建議全熟食用；上野村以日本燒肉吃法，選用內橫膈膜，熟度5-7分熟就能品嘗粗曠且油花豐富的口感。

日和肩小排

日和鯉魚管

挑選當天兩種特選日本和牛肉品，肩小排有著粉嫩肉色與勻稱的油花分布，一放上盤子就是滿滿誘人的油水溢出，運動量大的部位，紮實的口感也是多有軟嫩，更讓國人喜歡。

聽到鯉魚管這個名詞很特別，屬於牛隻後腿肉部位，可作為和牛赤身選用，薄片燒烤熟度很快，有稍重的咀嚼感。

台灣松阪豬

桂丁雞腿肉

松阪豬有黃金六兩美譽，每隻豬僅有兩條取自豬頸間部位，燒烤至邊緣金黃，恰恰的焦香甜美還有Q脆口感。

生長於世外桃源野生放養的桂丁土雞，屬於台灣S等級國宴肉品，皮薄肉質結實有彈性且毫無腥味，大塊的腿肉香烤焦香，肉質軟嫩很有多汁，不需額外調味就相當好吃。

食事

日和紐約客

月月醬佐松露越光米飯

本道餐點必為專員桌邊服務，紐約客為牛背部肋骨部位，優質、多汁且風味豐富，日本和牛等級其大理石豐富脂肪紋理肉質更加柔軟，大片的紐約客3~5分熟捲起放入越光米上，蒸氣伴著肉香瀰漫，倒上松露月見作為今日的主食真是不要太奢侈了。

桑葚醋飲

至此餐點到個段落，在湯品、甜點之前喝杯醋飲一解剛剛吃肉的油膩。

湯品

手沖海鮮湯

源自台南的巷弄美食沖牛肉的延伸，熟白蝦、文甲花枝、鴻喜菇與娃娃菜以醬油清湯熱沖，湯頭結合蔬果、海鮮更為香甜。花枝用的赤身生食等級的文甲花枝，綿細口感相當好。

甜點

今天有冰淇淋與蛋糕我們各選其一，冰淇淋以日式和果子的最中餅呈現很特別，紅豆與香草冰淇淋口味甜而不膩；蛋糕是檸檬蛋糕，不會過酸也不會過甜，略為紮實的口感也很不錯，若能再酸一點我會更喜歡啦 XD

上野村日式燒肉 營業時間地址

上野村日式燒肉專門店

地址 : 新竹市東區藝術路19號

電話： 03 520 0081

時間 : 12:00~14:30 | 17:30~22:30

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61550226754832

訂位 : https://inline.app/booking/-NcWB3Tj9yjevX5cIPDf:inline-live-3/-NcWB3htsxpXiVHjCIkz

IG : https://www.instagram.com/shang_yecun/

◍ 試營運期間免收開瓶費

◍ 附設特約停車場 用餐折抵兩小時停車費

◍ 當日/當月壽星或來店打卡招待特色前菜或日本生食級干貝