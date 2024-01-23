

凨餐酒 Fong Bar & Kitchen 位於忠孝敦化站216巷附近，這天來用餐還走錯走到明耀百貨後面去，其實店址就在東區粉圓對面的巷弄裡，從216巷直直走轉進來還蠻好找的 ，店門口還蠻有質感的



從店門口看進去，還以為很難親近，但進店後發現這邊走的是比較輕鬆的日式酒吧結合餐酒館的氛圍，氣氛也很輕鬆，來用餐的當日是周三，還有特別的週三電影日活動，可以觀賞電影搭配週三電影日的特色調酒，店家還有送免費的爆米花，很棒的觀影場地，週三小週末下班可以來這裡小酌聊天看電影，CHILL一下!



原本在網路上看到凨餐酒的介紹還不知道"凨"怎麼念，只覺得這間餐酒館應該是日式的才會用這個字，結果這個字真的念ㄈㄥ， 字型的LOGO設計也很有日式風格。



雖然是偏日式的酒吧風格但是店內的氛圍不會太拘謹，而是輕鬆的餐酒館氛圍，座位分區也有吧台區、桌位區，桌位區也有兩人、四人、六人座，小型聚會也不是問題。個人比較喜歡吧台區，很有氛圍就是很適合下班後在這喝個兩杯，聊聊天，看個電視放鬆一下的好地方。



吧台區的燈光桌椅很有質感，也很簡潔乾淨。



很喜歡看酒吧櫃上的藏酒有那一些，這邊好像是威士忌跟琴酒類別比較多。

吧台區也有電視可以看喔!帶剛認識的朋友來，不怕尬聊可以看看電影，還可以跟店員聊天。



桌位區的選擇蠻多的，這區也有電視可以看，不怕無聊，播放的影片畫質也很高，超級清晰。



這邊的酒單選擇也蠻多的，有經典調酒像是長島冰茶、也有像周三特定的調酒，不想喝調酒也有無酒精飲料跟單杯的紅白酒可以做選擇。(未成年請勿飲酒、禁止酒駕)



像我們這天來用餐是週三電影日，限定調酒是寄生上流，所以我們也點了一杯試看看搭配當日撥放的電影寄生上流，別有滋味。



餐點的選擇也是蠻多樣化的，菜單上有主廚功夫菜比較算是開胃菜、也有主食燉飯、義大利麵等，還有排餐類的。哈~朋友說他沒發現竟然有排餐不然也想點來吃吃看。

這天我們點了兩杯調酒跟三道菜，蠻有飽足感的。

青酸芭樂 400元-首先我們點的是以水果為主的調酒，使用琴酒為基底加入芭樂、青檸調和，青酸芭樂倒出來的時候顏色真的很美，嫩嫩的皮膚色，感覺酸甜酸甜的上面點綴了芭樂果乾，一拿起來聞的時候真的芭樂果香味十足，一喝入口只說了一句真的很芭樂(不是髒話喔!)，真的濃濃的芭樂味道，酒精感低，算是妹酒，喜歡水果味濃的朋友可以選擇這杯，酸酸甜甜的帶點清爽，裡面的果乾偷偷拿起來吃，淡淡的芭樂味。(未成年請勿飲酒、禁止酒駕)



寄生上流 400元-這杯是週三的限定特調，搭配著當天看的電影寄生上流，酒單上的水彩手繪很可愛喔!這杯主要基底為琴酒加上紫蘇梅及葡萄去調製的，不會有琴酒的特殊味道而是滿滿的紫蘇梅味道，喝起來很順口沒有酒精感，本來還在跟朋友說這杯沒有甚麼酒感，哈~太小看它了!喝到一半突然覺得臉好熱，後勁十足呀!很適合搭配蒜味奶油蘑菇鮮蝦。(未成年請勿飲酒、禁止酒駕)



再喝調酒得時候偶爾會看一下店家的杯墊，發現它們的杯墊很有質感，這個藍色真的很有日風質感。

蒜味奶油蘑菇鮮蝦 380元 - 這道是主廚功夫菜，也算是開胃菜，鮮蝦爽脆，蘑菇很大一顆!包裹著大火快炒後的醬汁，蒜香與奶油香氣十足搭配我們點的寄生上流調酒很開胃。如果點杯白酒也很搭，算是一道十足的下酒菜。



鮮蝦爽脆給的也很大方，至少有六隻以上，兩個人吃不怕吃不夠。



蟹肉海膽燉飯佐酥炸軟殼蟹 450元 - 主餐我們選擇了燉飯，這道朋友說是店家的招牌??!哈!不知道從那得知的，但是點了之後覺得真的好吃，燉飯吸收了海鮮的味道，真的入口滿滿的海鮮味道非常的濃厚，軟殼蟹炸得很酥脆又不會爛爛的，算是很大隻的，燉飯入口的時候還會逼波逼波的，仔細看裡面好像還有魚卵，燉飯的美味讓我多吃了幾口。



燉飯的軟硬度剛好，不會太水跟太爛，味道也很飽滿好吃。



裡面滿滿的魚卵，口感層次豐富。

塔塔醬炸魚條 320元- 炸魚條外皮炸得金黃酥脆，麵衣也不會太厚，吃的到裡面魚肉的軟嫩，整體香酥軟嫩，剛上桌的時候一拿起來吃真的很燙口，但又很香，炸物就是要趁熱吃才美味，沾上特製的塔塔醬，解除炸物的油膩感之外帶出奶香清爽香嫩好吃。

這邊特別的地方是周三的電影日，喝飽飯足之後，店家還免費提供爆米花一邊看電影一邊享受飯後零嘴。這台爆米花機好可愛喔!



這個爆米花口味很特殊剛吃的時候只覺得是鹹味，但是吃幾個之後發現上面的裹粉有點像炸雞粉的調味，似曾相似的味道就是胡椒味跟鹹香的味道，一邊吃著一邊配調酒很涮嘴。







總結:凨餐酒 Fong Bar & Kitchen 離忠孝敦化站很近，交通方便，走的不是花式調酒，環境簡潔乾淨，不會太過於吵雜，是比較放鬆的日式酒吧氛圍，很適合你下班想喝一杯，過來點一杯酒搭配餐點放鬆一下的那種餐點價位在台北東區算是中間值也不會過高，週三來體驗看電影不怕一個人喝調酒放鬆一下。

看影片---->>>

凨餐酒 Fong Bar & Kitchen

電話:02-2711-6377

地址:台北市大安區仁愛路四段345巷4弄12號

餐廳線上訂位:https://reurl.cc/xL6eMe