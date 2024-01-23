想和毛孩約會不知該去哪嗎？盤點新豐有不少家寵物友善餐廳

Deer Nana Cafe純白獨棟建築、大片草地，不僅用餐環境很舒服，餐點也很好吃

說到這家Deer Nana Cafe，其實我收在口袋名單已經很久了，但是來的時間總是對不上

，這一次揪好朋友們一起出遊，終於如願插旗了

【Deer Nana Cafe】位於新竹縣新豐鄉間小路上，是一間擁有大草皮的寵物友善咖啡廳

，提供手工披薩、義大利麵、甜點等餐點，另外也有供應寵物餐

導航記得直接用google導航設定：Deer nana café，大門口以及餐廳後方都有專用停車位，停車完全沒煩惱

入眼簾的就是一大片的廣闊草園，草皮整理得非常乾淨，三個周圍都有圍

，一般大門會敞開這點需要注意，只有包場才會關起來唷

Deer Nana Cafe是一棟兩層樓的純白獨棟建築，戶外也有提供座位

店內設計簡潔有力沒有過多的裝飾，樸實無華的風格搭配咖啡給人一種剛剛好的悠閒

來看看Menu吧！

飲品類有自烘單品咖啡、義式咖啡、牛奶系列、法國瑪黑茶、現打果汁，餐點有義大利麵

、手工披薩、帕尼尼、米飯類，甜點依店家當日提供品項為主，還有寵物餐呢

相信大家看完菜單跟我一樣陷入選擇性障礙吧哈哈

【太妃糖肉桂捲】

肉桂捲控瘋掉！

油油亮亮的太妃糖搭上核桃香氣四溢的肉桂捲，哎唷喂呀〜太誘人餒，喜歡甜甜風味

一口咬下感受肉桂香與太妃糖完美結合，不會太甜膩

【威士忌提拉米蘇】

是款大人版的提拉米蘇

原本以為只是塊普通的提拉米蘇，結果我太小看它了….酒味超濃！

濕潤度很夠，可可粉非常香濃，感覺一吃就醉了XD

【瑪格麗特比薩】

番茄搭配莫札瑞拉起司就是黃金組合！

PIZZA餅皮柔軟又有咬勁而且麵香味十足，餡料適當也讓味道鮮明有層次，超好吃

【黑糖奶茶】

琥珀色黑糖焦香與奶香完美交融整合〜

添加黑糖讓整體味道更濃郁香甜有層次，且甜而不膩，瞬間就能將整杯喝完

【瑪黑茶 紅色秋天】

葉片中滲有糖栗子碎片，濃郁的栗子香帶著香甜滋

我真的很愛紅茶溫醇濃厚的口感，入喉順口不澀，口齒留香

小珊珊碎碎念：

這家咖啡廳， 完完全全就是我的菜啊〜

很喜歡這間咖啡咖啡館的氛圍，很舒服，不管一個人來，還是揪朋友來聊天，都非常棒

最重要的是有大草皮，毛孩可以來這邊奔跑放風，開心，開心！

【Info】

Deer Nana Cafe

地址：新竹縣新豐鄉崁頭5鄰81-6號(google導航：Deer nana cafe)

營業時間：一、五11:00-19:00/六、日10:30-20:00

固定公休日：二、三、四

預約電話：03-590 0291

粉絲專頁：Deer Nana Cafe

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