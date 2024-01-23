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板橋知名Lins Burger林斯漢堡插旗台北信義區，維持本店精緻大份量特色，引領饕客們以味蕾環遊異國的美味，豪華雙層牛肉堡是林斯漢堡經典不敗的人氣明星，店裡必吃的夏威夷鳳梨培牛堡獨具特色，最吸引我的美式BBQ肋排也是強項，吮指留香的美味讓人停不下口，漢堡控們快納入口袋收藏名單，信義區聚餐首選，高CP美食推薦！

台北美食推薦／信義區美食推薦／信義區漢堡推薦

林斯漢堡 台北信義店｜信義區聚餐美食

我最愛的漢堡店之一Lins Burger林斯漢堡，是我的聚餐首選，不論室內用外帶，只要想吃漢堡，就會來吃林斯漢堡，其實除了漢堡外，林斯漢堡更跨足早午餐、義大利麵、炸物、飲品、甜點等，每次點一桌都超澎湃，好幸福！

太多讀者問我，台北信義區有沒有高CP美食，我都會推薦Lins Burger林斯漢堡，馬上來寫一篇分享林斯漢堡吃什麼吧！

林斯漢堡 台北信義店｜店內環境介紹

林斯漢堡台北信義店就在捷運六張犁站的正對面，搭乘捷運來是最方便的方式，捷運站出來過馬路就到，店裡面小巧可愛，給人明亮歡樂的氛圍感，店內許多精心蒐藏的擺飾，勾勒出個性化的潮流感，座位不多很容易客滿，建議可提早訂位，減少排隊等候的時間，當然也可以外帶、外送，在家聚餐享用也很不錯。

林斯漢堡 台北信義店｜必吃美食推薦

每次來吃Lins Burger林斯漢堡，都會點滿滿一整桌，漢堡當然是必點，套餐可以選擇薯條、雞塊、沙拉、雞翅等等，超級澎湃，營養均衡當然要來份沙拉，還有必吃的豬肋排也要來一份。

夏威夷鳳梨培牛堡

首先推薦我最愛的夏威夷鳳梨培牛堡，漢堡上桌就讓人口水直流，這配色也太豐富了，看看那培根、漢堡就好誘人，超飽足的set裡，有可口的雞塊、鹹香薯條、脆嫩的雞翅，這一整份就連男友都說可以吃超飽！

一入口豐美滋味瞬間化開，醇厚多汁的極厚純牛漢堡排，加入酸甜解膩開胃提鮮的鳳梨、新鮮生菜、焦香培根、並佐以美味靈魂佐醬，搭配超加分的鬆軟麵包，在口中融合出絕妙平衡，很滿足又清爽的滋味，打造出讓我意想不到的清新食感，超驚豔。

豪華雙層牛肉堡

Lins Burger林斯漢堡的招牌「豪華雙層牛肉堡」，兩塊足足有7盎司的牛肉漢堡排華麗登場，是我吃過最厚實、最juicy的漢堡排，一吃就知道這是手工製作的漢堡排，餡豐鮮美的牛肉排，迷人的肉香與絕佳口感，搭配雙層起司炸裂出濃郁幸福感，再以BBQ醬的鹹香滋味帶來味覺高峰，讓我一吃上癮、念念不忘。

林斯漢堡還會貼心附上獨家專屬的一次性手套，避免吃完手油油的尷尬，包裝很用心，非常衛生喔！

紐奧良雞翅

點漢堡套餐可以加點雞翅，但我們都會直接單點一整份「紐奧良雞翅」，因為一支根本吃不夠，讓人停不住的美味，薄脆的外層，多汁的肉質，越啃越香好涮嘴。

起司肉醬薯條

薯條控不能錯過的美味「起司肉醬薯條」，薯條根根炸得油脆酥香，上面鋪上厚厚一層香氣四溢的起司肉醬，風味加乘讓人食指大動，入口薯香、起司香、肉醬香交織，吃出療癒系的好滋味。

美式BBQ肋排

肉肉控必吃「美式BBQ肋排」，熱騰騰豬肋排塗上酸甜醬汁超美味，耗時低火慢烤，鎖住肉汁又入味的美味秘訣，入口即化的鮮嫩、豐腴的油脂與醬汁交織出豪奢豐富的口感，真的好吃到讓肉控的我光速清盤，大口吃肉太爽了！

煙燻鮭魚沙拉

每次我們都會點一份沙拉，大家一起分食補充蔬菜，沙拉份量很大，我覺得適合3-4人一起享用，煙燻鮭魚沙拉是我們的最愛，大份量的沙拉色彩繽紛，有番茄、玉米粒、生菜、紫甘藍絲等生鮮蔬果，以及口感細緻的煙燻鮭魚，最後淋上特製醬汁，爽口好滋味，健康滿點又營養均衡。

巧克力布朗尼

美式甜點必吃的巧克力布朗尼是完美ending，紮實濕潤的巧克力布朗尼，一份竟然有兩片布朗尼，上面再放上一顆香草冰淇淋，是大人和小孩的最愛。

推薦大家，信義區必吃美食Lins Burger林斯漢堡，聚餐約會都很適合，超美味的大漢堡、美食餐點就在林斯漢堡喔！

林斯漢堡 台北信義店｜店家資訊