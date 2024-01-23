林口美食推薦這家老占元拉麵大王，我是紅燒牛肉麵的愛好者，如果菜單上有清燉跟紅燒，我肯定是選紅燒，但據網友表示在林口有一家超好吃的清燉牛肉麵：老占元拉麵大王，營業時間就算平日幾乎也都是滿滿人潮，這麼秋？一定要去踢館一下，然後我就踢到鐵板XD

老占元拉麵大王｜交通方式&停車資訊

老占元拉麵大王就在林口竹林寺旁，這你也算是林口的觀光熱點，平常就有很多民眾來參拜，加上附近還有華亞工業區，不少貨車司機會趁送貨的空檔來吃一碗牛肉麵，這條路上有蠻多停車格的，停車算是方便

除了騎樓的用餐區外，室內也有一個用餐區，平日下午兩點….這是什麼情況？大客滿ㄟ！老占元拉麵大王生意真的好到一個不行

老占元拉麵大王｜用餐環境

老占元拉麵大王是開放式的廚房，點了才會開始煮麵，店前有一鍋就是高湯還有蘿蔔，站在前面就可以聞到高湯的味道，蘿蔔是切成大塊，漂在高湯上看起來就是很厲害！點拉麵都會附兩大塊蘿蔔

老占元拉麵大王｜菜單

老占元菜單，價位並不算貴，裡面必點的就是他的牛肉拉麵，而且還有蘿蔔拉麵一碗小的才40元！另外還有小菜可以選擇，小菜賣的也很便宜，不用花大錢也能吃很飽

老占元拉麵大王｜牛肉拉麵、羊肉拉麵

點了牛肉拉麵、羊肉拉麵，老實說，老占元拉麵大王的麵乍看之下普到一個不行，清澈金黃飄著些許油花的湯頭，看起來很不怎麼樣，十足像碗開水高湯，但吃了之後才發現，它真的有夠強飛天！

來這一定要點牛肉拉麵！看似清澈的湯頭入口是濃郁又香氣十足，加上蘿蔔真的多了一分清甜感，湯頭清甜誘人，喝上一口通體舒暢，麵體是用微粗拉麵，彈性十足！

牛肉也很強，嫩口又有膠質感，白蘿蔔細緻無筋，吸飽了高湯精華，超讚！

羊肉拉麵，羊肉是用羊肉片，比起牛肉拉麵老實說有點空虛，但湯頭跟麵條還是很無敵，但真的點羊肉不如吃牛肉拉麵（除非你不吃牛）

吃完老占元拉麵大王，google近四千則拿4.4星真的非浪得虛名，有夠強的啦，看似簡單無奇的牛肉麵，卻有莫大的美味，真的很好吃！老實說，就算專程跑來林口吃一碗也值得唷！

老占元拉麵大王

地址：新北市林口區林口路120號

電話：02 2602 2859

營業時間：10:00–15:00, 15:30–19:30（週日公休）

店家/景點資訊

店家名稱：老占元拉麵大王

所在地址：臺灣新北市林口區林口路120號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-19:30

店家電話：02 2602 2859

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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