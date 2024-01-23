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【阿鳳牛肉麵】位於三星鄉間，店家附近還設停車場呢!這裏CP值高，價格親民平實。不過，生意卻出奇的好。雖然不算精緻美味，但全家大小一起來用餐也不會大失血，偶而嚐一點這種親民的鄉土小吃也滿不錯的，吃完還可以順便遊附近景點三星溫泉候車亭【幸福候車站】，泡個免費足湯再上車身心舒暢啊！
阿鳳牛肉麵 店家資訊
- 地址：宜蘭縣三星鄉中興路二段426號
- 營業時間：10:00–19:00 公休日 : 星期一
- 電話：(03)9892986
阿鳳牛肉麵 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入阿鳳牛肉麵即可到達
- 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便
麵店四周都是停車場
阿鳳牛肉麵 菜單價位
嘿嘿，從菜單上看的出這家店會紅的因素了啦。因為平價實惠CP值高，如果對品質不會太要求，這樣的店家其實也很不錯
全家大小一起來用餐，荷包君不會大失血!!
阿鳳牛肉麵 空間環境
阿鳳牛肉麵真是三星鄉間的鄉野傳奇啊，因為方圓數公里內就幾乎只有這家店的存在。不過，生意倒是非常好
外表是一般平房
分成內用區及外帶區
內部空間陳設非常簡單
後方的用餐空間超大
雖然是平日中午，用餐時間滿滿的人潮
餐具自助區及小菜區
阿鳳牛肉麵 心得評價
點了一碗牛肉麵(小)和二樣小菜
牛肉的部位應該是牛腱吧，滷的顏色很深，但還滿好入口的。湯頭則是還好
麵條則是一家的家常麵。
整體來說中規中矩
豬頭皮
豆干
從外觀上來看真的沒什麼了不起的，周圍沒什麼特殊景點，只有耕莘專校在附近。這次一來才知原來這裏CP值高，價格親民平實。在這個萬物皆漲的時代，以這樣的消費又好停車，算是挺不錯的。
阿鳳牛肉麵 附近景點美食
三星溫泉候車亭【幸福候車站】，是全國唯一最有溫度的候車亭喔，好似日本車站旁的足湯等公車兼泡腳，泡個足湯再上車身心舒暢啊！
- 幸福候車站 景點資訊
- 地址：宜蘭縣三星鄉尚武村健富路二段407號
- 電話：無
- 全天候24小時開放
- ➤幸福候車站詳細文章介紹
▼三星鄉二日遊行程點入地圖看路線位置
▼點入有單篇詳細圖文介紹
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