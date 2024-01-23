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【阿鳳牛肉麵】位於三星鄉間，店家附近還設停車場呢!這裏CP值高，價格親民平實。不過，生意卻出奇的好。雖然不算精緻美味，但全家大小一起來用餐也不會大失血，偶而嚐一點這種親民的鄉土小吃也滿不錯的，吃完還可以順便遊附近景點三星溫泉候車亭【幸福候車站】，泡個免費足湯再上車身心舒暢啊！

阿鳳牛肉麵 店家資訊

地址：宜蘭縣三星鄉中興路二段426號

營業時間：10:00–19:00 公休日 : 星期一

電話：(03)9892986

阿鳳牛肉麵 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 阿鳳牛肉麵 即可到達

Google導航輸入 即可到達 【停車場】 有附設免費停車場，開車來很方便

麵店四周都是停車場

阿鳳牛肉麵 菜單價位

嘿嘿，從菜單上看的出這家店會紅的因素了啦。因為平價實惠CP值高，如果對品質不會太要求，這樣的店家其實也很不錯

全家大小一起來用餐，荷包君不會大失血!!

阿鳳牛肉麵 空間環境

阿鳳牛肉麵真是三星鄉間的鄉野傳奇啊，因為方圓數公里內就幾乎只有這家店的存在。不過，生意倒是非常好

外表是一般平房

分成內用區及外帶區

內部空間陳設非常簡單

後方的用餐空間超大

雖然是平日中午，用餐時間滿滿的人潮

餐具自助區及小菜區

阿鳳牛肉麵 心得評價

點了一碗牛肉麵(小)和二樣小菜

牛肉的部位應該是牛腱吧，滷的顏色很深，但還滿好入口的。湯頭則是還好

麵條則是一家的家常麵。

整體來說中規中矩

豬頭皮

豆干

從外觀上來看真的沒什麼了不起的，周圍沒什麼特殊景點，只有耕莘專校在附近。這次一來才知原來這裏CP值高，價格親民平實。在這個萬物皆漲的時代，以這樣的消費又好停車，算是挺不錯的。

阿鳳牛肉麵 附近景點美食

三星溫泉候車亭【幸福候車站】，是全國唯一最有溫度的候車亭喔，好似日本車站旁的足湯等公車兼泡腳，泡個足湯再上車身心舒暢啊！

幸福候車站 景點資訊

地址：宜蘭縣三星鄉尚武村健富路二段407號

電話：無

全天候24小時開放

➤幸福候車站詳細文章介紹

三星熱門景點 ： 長埤湖精靈村、洛克馬公園、張美阿嬤農場、星寶鄉間小路、安農溪畔落羽松

三星必吃美食： 阿婆蔥油餅、畑の菓、大洲肉羹、烏龜島咖啡館

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