2024年1月15日起，青山坪農場就要開始賞櫻啦，由河津櫻三色櫻率先登場！雲林古坑賞櫻秘境就在這裡，被譽為最美的櫻花谷，真的是個仙境般的地方。你知道嗎？近幾年這裡可是最夯的賞櫻景點哦！這片農場內有各種各樣的櫻花品種，像是河津櫻、綠萼櫻等等，全部都在等著你來欣賞。而且最棒的是，進農場是完全免費的喔！想像一下，百花齊放的盛況，真的是不能錯過的美景。趕快安排時間，一起來感受櫻花的浪漫氛圍吧！

青山坪農場｜交通方式

文章為2023年2月5日所拍攝，非現在實況，最新消息陸續更新

拍攝日期：2023/2/5

草嶺櫻花季開始，要前往青山坪農場也可以多多利用台灣好行，不過要在哪邊下車可能要問一下司機了。

花期：2023/2/1~3/5

2024青山坪農場賞櫻｜櫻花仙境盛大開幕

如果要開車來，車可以停在石壁服務區，舟車勞頓後可以先來這邊上個廁所，這附近也沒有便利商店喔，下交流道最近的便利商店是萊爾富竹山南雲店如果要上廁所或補充物資可以在這間便利商店!!!從石壁服務區走到青山坪農場大約 30 分鐘左右!!!

青山坪農場也是很多人看櫻花的口袋名單，特派記者拍攝的時候河津櫻已經滿開了，寒櫻也滿開囉。

你看者整個就是炸開了!!!這就是目前最新花況喔~~今年沒抓到機會嗎?沒關係明年請早喔~

不過特派記者賞花這天，白櫻還沒有完成綻放，樹上還有很多花苞耶!!應該是這禮拜就會滿開了吧~~

因為是假日，所以人潮真的很多，會比較建議一大早就上來會比較好停車喔!!!

青山坪咖啡農場附近也有很多車位，不過不是集中在一個地方而是四散附近!!!特派記者前往的時候當地也沒有交管，所以有點混亂!!!!所以就很容易遇到塞車!!!

人潮真的非常多，多到不知道怎麼馬賽克了，是一個非常殺記憶體的地方喔!!!每個角落怎麼拍都很好拍!!!

廢話不多說，賞圖就好，今年沒有追到沒關係，明天可別忘了這個賞櫻景點喔!!!

店家/景點資訊

店家名稱：青山坪咖啡農場

所在地址：646臺灣雲林縣古坑鄉草嶺村129號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：055831039

評價：★★★★★





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