桃園大溪月眉人工溼地生態公園的落羽松變色了！大溪除了頗具盛名的落羽松大道外，月眉人工濕地公園落羽松是近年來比較新的秘境，2019年栽種的落羽松，經過兩年的光陰，逐漸茁壯，前兩年來看還是稀稀落落的，現在的落羽松盛況堪比花蓮的雲山水，還可以跟周邊景點大溪老街、慈湖等遊憩景點串連，大溪越來越好玩了呢！

大溪月眉落羽松｜交通方式&停車資訊

大溪月眉落羽松就位在月眉人工濕地生態公園內，裡面一個超大的停車場，從停車場步行到大溪月眉落羽松的池塘大概也只要5分鐘內的腳程，另外園區內也有廁所，比較麻煩的是從外面進來的路很窄，車輛錯車還蠻困難的，車多的時候常常會塞住

月眉人工濕地裡面去食有很多個生態池，每個生態池都有不同的植物造景，在散步欣賞的同時也能獲取一靴生態的小知識，如果可以的話，建議下午三～四點之後來比較好，這時人潮比較少，而且隨著夕陽西下，陽光落在池面上，別有一番風景

大溪月眉落羽松｜落羽松小徑&湖畔落羽松

桃園市政府前年在月眉人工濕地生態公園其中一個生態池旁中種植約372株落羽松，之前來的時候落羽松還小小株的，不過兩年的光陰，落羽松像是一眠大一寸一樣，現在的落羽松不僅比直挺拔，羽葉還很豐滿，落羽松小徑上有些落羽松都已經轉黃了

最美的還是池畔的落羽松！網路上已經有不少攝影高手拍出超多美照，現場看一樣很震撼，老實說完全不會輸給之前在花蓮雲山水的落羽松，尤其沒有風的時候，池面平靜如鏡，黃紅相間的落羽松倒影映在池面上，跟山水油畫沒兩樣，超美的！

這個落羽松生態池有點像葫蘆形，如果要拍大湖面的，可以走到最尾端的池畔往回拍，就可以拍出大景，老話一句，傍晚來拍戲夕陽最讚了，這時湖面最平靜，可以拍出天空跟落羽松的倒影，是不是很像花蓮的雲山水呢，老實說，我覺得這裡有倒影拍起來更漂亮

月眉人工濕地公園落羽松近年來越來越受大家注目，除了冬末的落羽松外，還鄰近山豬湖生態親水園區，整個腹地可以說是十分廣大，也看到不少人帶著毛小孩來散散步，如果有帶毛小孩的朋友，麻煩如果狗狗便便了記得要清呀！好環境真的要靠大家的公德心來維持！

月眉人工濕地公園落羽松

地址：桃園市大溪區月眉里(直接google 搜尋月眉人工濕地生態公園)

營業時間：24小時

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