盤點朋友最愛聚餐吃火鍋到飽就是這間 星野肉肉鍋 plus 經典和牛吃到飽

楠梓火鍋推薦，多種消費價格中午更超值

便利停車聚餐、家庭聚會、上班族聚餐吃美食

星野肉肉鍋 plus 有三種價格，不用700元就可以享有和牛吃到飽

下午四點以前來用餐，都算是午餐時段價位唷~~

外面很多個人鍋物都要4~5百元，還不能肉肉吃到飽

所以來星野肉肉鍋plus很超值，多種肉品吃到飽

還可以升級100元，海陸套餐，蝦蝦、蛤蠣、珍味雪螺肉、軟嫩巴沙魚都能吃到飽

星野肉肉鍋plus-楠梓藍昌店

位置:高雄市楠梓區藍昌路428號

服務專線:07 301 0999

營業時間:11:00~02:00(整天營業、下午亦可用餐)

最後收客時間 00:00、用餐時間：100分鐘

線上菜單:VIEW 下午4點以前都算是中午的價格

線上訂位:https://inline.app/booking/

粉絲團:Facebook

家庭客、上班族、學生都很愛的星野肉肉鍋，肉肉吃到飽

附近大馬路、巷弄都好停車唷!

旁邊中山高中旁圍籬及郵局後方都可以免費停車

火鍋吃到飽498元起，經典風味鍋多種湯頭

還可以升級網美最愛的牛奶鍋，巨大牛奶熊熊與你鍋物相見歡

多人用餐建議可以先訂位，便利保留位置

用餐環境很寬敞舒適，多人用餐、少人約會都很推薦

別於一般火鍋，星野肉肉鍋是使用升降火鍋唷，讓我也覺得很新奇

不用鍋裡撈料，只要一鍵就可以讓鍋底料與湯頭分離，輕鬆夾取

點完餐點就可以開始夾取蔬菜鍋物料

還有熟食區有白飯、熟食可享，醬料還有獨家招牌沙茶醬(自家獨門製作)

高達25種以上限鍋物料、季節蔬菜、花枝漿，夾取自己愛吃的更不浪費

服務人員還不斷的補食材，下午時段還是很多人來用餐

都是使用季節食蔬，新鮮供應，貢丸也相當好吃推薦

旁邊還有花枝漿，可以用勺子直接裝

我個人很愛吃很多菜菜，所以都會夾很多蔬菜來搭配

加上肉肉可以吃到飽，真的很超值

很多學生超愛來用餐，很超值划算阿~~真的可以吃到飽!

多樣麵食可選

王子麵、科學麵、蒸煮麵、鍋燒意麵，不吃麵還有白飯唷!

白飯可以淋上壽喜燒牛肉，超好吃!

風味湯頭有:

日式豚骨鍋、汕頭扁魚鍋+38元、藥膳養生鍋+38元、鮮蔬番茄鍋+38元、日式壽喜燒+68元、

蔥滿骨氣鍋+88元、起司牛奶鍋+88元(加購138元可升級熊熊鍋)、巴蜀麻奶鍋+88元(加購138元可升級熊熊鍋)

當天用餐點了蔥滿骨氣鍋+88元、巴蜀麻奶鍋+88元(加購138元可升級熊熊鍋)

都會一無辣口味搭配一款重口味所配置的鴛鴦鍋

鍋底料很多，大推一定要吃 巴蜀麻奶鍋，鴨血、豆腐都很入味，香麻夠味

很多人都愛點大骨，真的是巨無霸大骨還可以啃食肉、吸骨髓

麻辣鴨血、麻辣豆腐吃完還可於自助吧自取唷!

很入味夠味，而且鴨血很大塊，吃起來就好過癮

使用Qrcode點餐，一次可以點10份餐點，隔10分鐘可以再繼續點唷!

頂級奢華系列可以吃到全品項的肉，還能點和牛肉吃到飽

加購138元可升級熊熊鍋，牛奶熊熊會另外放

讓民眾可以互動拍照，自行丟入鍋內熬煮唷!

熊熊有夠大支的，而且是星野肉肉鍋獨家款，胸口還抱著星星圖樣

特選沙朗牛

冷藏厚脂雪花牛

彈牙東坡肉

這市面上比較少有，很推薦點來吃~口感很q彈唷~

頂級羊雪花

特級梅花豬

豪野櫻桃鴨

酒香雞腿丁

冷藏厚脂雪花牛

讓很多和牛控暴動了，可以無限續點和牛

澳洲黑毛牛肉

澳洲和牛後腿肉

升級100元可以享用海陸吃到飽，無限加點!

無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、香脆鴨腸、軟嫩巴沙魚、鮮嫩牛百頁、珍味雪螺肉

讓熊熊下去泡火鍋湯了，麻奶湯頭很推薦

香麻夠味帶有乳香層次

第一次點冷藏霜降松阪牛、冷藏厚脂雪花牛

會使用長木盤裝，之後點都是使用一般盤子裝

肉品都是原塊肉現點現切，有時人潮多要稍微耐心等候

澳洲黑毛牛肉，很大塊~~

口感比較

有咀嚼層次

冷藏厚脂雪花牛油脂很多，口感軟嫩、吸附滿滿的麻奶湯頭

澳洲和牛後腿肉口感軟嫩，香濃好吃

沾上特製的沙茶醬，帶有咖哩香氣，比較偏甜味

搭配蒜、蔥花沾著吃，很過癮!!!

海鮮也會讓湯頭越熬煮月香甜唷!

最喜歡點 無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、珍味雪螺肉，蝦蝦控一定要升級海鮮

飯後別忘了還有冰淇淋、霜淇淋、熱茶飲

飲料樣式也多種可選

黑糖奶茶搭配冰淇淋，自創口味

當日壽星:四人同行壽星半價

當月壽星:可獲得星野熊乙隻

打卡評論立即享美味鍋底3擇1

星野肉肉鍋plus-楠梓藍昌店

位置:高雄市楠梓區藍昌路428號

服務專線:07 301 0999

營業時間:11:00~02:00(整天營業、下午亦可用餐) 用餐2個小時

最後收客時間 00:00、用餐時間：100分鐘

線上菜單:VIEW 下午4點以前都算是中午的價格

線上訂位:https://inline.app/booking/

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