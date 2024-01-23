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很少人知道、隱藏在巷子的雲南、傣族美食，親民價格、高CP值美食 | 【台北 中正區】滇蜀饌

2024-01-23 21:07:51 安妮 Anny 人氣：112
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：547篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：滇蜀饌
phone02-23708818
place台北市中正區桃源街9號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 13.jpeg

之前因為工作的關係，常常到處吃中國美食，有次吃到雲南料理時，覺得好好吃

沒想到在家附近就發現這家隱藏的小餐館

我沒有很喜歡他們的四川餐點，因為太像中國嗆辣的川味

但雲南料理就顯得很有層次，價格也很親民，非常喜歡

雖然是我去年吃的😂要po時都能回想起他的味道

 

 

滇蜀饌 環境

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 14.jpg

 

店面小、位子數不多，但算是整理的很乾淨，從西門四號出口走過來大約五分鐘

我覺得很可惜的是，滇蜀饌沒有太多的網路宣傳或行銷，經過時只會當成傳統小吃店

 

 

滇蜀饌 餐點

雲南小抄手 NT.50 不客觀推薦★★★★★

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 1.jpg

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 12.jpg

和四川的紅油抄手包法不同，比較小顆，酸香多、後勁帶辣，幾乎沒有麻感

 

 

口水雞 NT.100 不客觀推薦★★★☆☆

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 2.jpg

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 5.jpg

這家的口水雞紮實、皮Q彈，但比起川味，少了麻的香氣

 

 

滇式炸醬米線 NT.80 不客觀推薦★★★★★

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 4.jpg

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 11.jpg

北京炸醬多用是黃豆醬且是大塊肉塊，滇式炸醬則是昭通醬，能吃到細緻肉末～鹹香滋味、微微辣度在背後襯托

 

 

傣族風味米線 NT.100 不客觀推薦★★★★★

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 3.jpg

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 7.jpg

 

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 8.jpg

傣族調味受到附近泰國影響，口味偏重

加入番茄的湯頭，有酸菜、炸醬拌炒肉末、豬血等配料

層次豐富，鹹香中帶點辣味，但風味上老闆娘有稍作調整

因正統傣族的米線加入更多辛香料，怕味道太強烈、台灣人不能接受

 

 

雲南銅鍋米線 NT.100 不客觀推薦★★★★★

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 6.jpg

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 9.jpg

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 10.jpg

和傣族比起來，這道是清爽醇厚的湯底～以銅鍋作為烹煮容器

大骨湯中加入各種蔬菜、豆皮、還有新鮮豬肉

配上Q彈、吸附力強的雲南米線✨非常清甜爽口✨

 

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 16.jpeg

台北 中正區 滇蜀饌 西門 雲南料理 17.jpg

如果沒有吃過雲南料理的，滿推薦可以到滇蜀饌試試～

有一點融入泰式，又調和成台灣人能接受的香氣，親民價格很值得一試

不過他們四川偏向以辣為主，少了香氣，就不是我喜歡的類型了

 

 

 

滇蜀饌

地址：台北市中正區桃源街9號(捷運西門站)

電話：02 2370 8818

營業時間：週一~週六11:30~20:00

文章標籤

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