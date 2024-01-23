↑鐵板海陸雙拼~魷魚+豬排

嚴選阿根廷魷魚搭配鮮嫩豬排

一次滿足~海陸雙鮮的美味饗宴~

↑113年1月13日週六~總統~立委投票日

投完票~歡樂四人幫安排今日~到台北小聚

也是今年的第1次聚會~

↑我們搭捷運來到了西門4號出口~中山堂正對面的

秀山街德立莊酒店~魅麗海中庭餐廳~午餐~

↑德立莊酒店~魅麗海中庭餐廳~場地寬敞~座椅舒適

樓上是旅館~上方是挑高空間~感覺很氣派~優雅~

↑今日是週末~用餐分2場次~每場次2小時

第一場~11:20-13:20 第二場~13:30~15:30

為維護用餐品質~本餐廳不提供外包外帶服務~

↑聖誕節雖已過~但接近我們的元旦及農曆年

喜氣洋洋的聖誕樹~免拆~因為非常的應景熱鬧~

↑洗手間在地下一樓~吃飯前~上洗手間先

這裡除魅麗海中庭餐廳外~還有打狗霸套餐火鍋

還有前鎮水產的吃到飽火鍋店~都是德立莊的相關企業~

↑瞧~這中庭餐廳~不輸福華的彩虹座有興趣點我聯結

都是寬敞舒適的用餐環境~

↑魅麗海中庭餐廳~沙拉吧~可以單點~成人僅380元

當然另加10%服務費~但這只適用於平日喔~

↑週末假日就需點一客主餐~主餐價格已包含自助沙拉吧

價格約398-698元之間~另加10%服務費~算算

其實還蠻划算的~排餐+自助沙拉吧~

↑帳單留影~最近看電子報~介紹好多

類似消費方式~點排餐+沙拉吧~真是有夠幸福~

↑魅麗海中庭餐廳~現在有韓式美食節活動

看起來是挺新鮮~熱鬧~

↑來瞧瞧~主廚為大家準備什麼好料

這麼大一區~幾乎包含了所有想吃的食材~

↑涼拌小菜~有蓮藕片~超讚~

↑涼拌類還蠻多樣~有小青愛的涼拌魚皮

黑豆與鷹嘴豆的結合~煮的軟嫩好吃~一顆顆停不下來~

↑新鮮水果六樣~那蜜棗很受歡迎~但小青竟沒吃到~

↑黑糖麻吉~每顆個頭都不小

↑水煮白蝦和淡菜~蝦蝦有點小~但很新鮮~

↑今天用餐人數不多~所以感覺真舒服

取餐不用等~真不錯~

↑多樣新鮮~可自由搭配的沙拉食材~

↑主食部分~有港點~義大利麵~炒飯

還有壽司~散壽司等~任君挑選~

↑湯品~2鹹湯~和1甜湯

↑這區是熱抄菜

↑這道洋芋龍蝦沙拉~小青吃了一大碗~好吃~

↑4道熱食~蓋起來保持温度

↑吃排餐需要的醬料區~請自行取用

↑還有好吃的白飯+滷肉醬+筍絲

↑二樣炸物~旁邊是自助烤麵包區

↑飲料區~茶類~咖啡~氣泡飲~水果汁

↑甜點櫃~這裡甜點~都真材食料~味道很讚~

↑冰品與鬥牛士用的是同品牌~法柏蓮~

↑介紹完吧枱~來看我們四人吃什麼

看來~想吃的和喜愛的~多有不同也很多雷同處

沒錯~吃自助吧~就是有這好處~愛什麼自己取

不用配合任何人~只要滿足自己挑剔的胃即可~

↑吃飯前~拍照先~歡樂四人幫~今年第1次聚餐

在莊立德酒店~魅麗海中庭餐廳~

↑已經都忘了~還有排餐的事~服務員端來了

這是我家老公點的~海陸雙拼~魷魚+豬排598元

他說魷魚有點老了~但豬排很嫩~口感不錯~

↑菁老公點的霸王嫩肩牛排598元

菁老公似乎不太滿意~因為牛排煎的也過老

但他對沙拉吧~卻讚不絕口~

↑小青和菁都點鮮嫩原塊鮭魚排498元

鮭魚新鮮好吃~

↑我們取來的蘑菇醬和黑椒醬~味道不錯

但熱度不夠~想來這排餐給我們的感覺是~有點~

↑這裡比較特別的是~用餐結束前40分鐘

服務生就來告知~用餐至3點30分~等會餐點會收

有需要的請盡速取餐~

↑沒錯~真的收的很乾淨~我們以為是到3點30分才會收餐

結果~最後只有甜點和飲品可用~連水果都收光光~

↑但不得不說~這裡的甜點真的好好吃

菁也說口感都很讚~我們說~下回找平日來

只點沙拉吧~肯定超值得~

↑還有這裡的用環境~很舒服~坐2小時

一點都不累很有舒適感~

↑歡樂四人幫在德立莊酒店地下樓的中庭合影

本酒店~包含了魅力海中庭餐廳~還有打狗霸火鍋

在高雄小青也曾在駁二特區的魅力海餐廳用過餐

有興趣可點我聯結之前的心情文~

↑捷運西門４號出口~離中山堂超近

可以轉到２個補給站~截圖留影~

↑吃飽喝足~歡樂四人幫~從餐廳出來~健走~消耗熱量

今天是總統~立委選舉日~四點開始開票作業

邊走~邊聊~邊看手機上的即時新聞~另類的選舉夜~

↑我們竟從西門站~走到華江雁鴨自然公園

上了華江橋~回到了板橋~肉腳的小青

跟著三位運動健將~竟然也越來越能走

越來越強了~感覺又進化了一些~

↑一路走回板橋火車站一樓~星巴克~休息喝咖啡

繼續討論~看著手機上的選舉之夜~

↑店家資訊

店名~德立莊酒店 魅麗海中庭餐廳

地址~台北巿中正區秀山街4號(藍線捷運西門站4號或5號出口)

電話~02-23712877