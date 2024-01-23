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台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地寬敞明亮舒適~藍線捷運西門站4號或5號出口~都超近方便~是朋友聚會的好地方~

2024-01-23 21:47:21 小青姐姐 人氣：102
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：206篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：魅麗海中庭餐廳德立莊店
place台北市秀山街4號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑鐵板海陸雙拼~魷魚+豬排

    嚴選阿根廷魷魚搭配鮮嫩豬排

    一次滿足~海陸雙鮮的美味饗宴~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑113年1月13日週六~總統~立委投票日

    投完票~歡樂四人幫安排今日~到台北小聚

    也是今年的第1次聚會~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑我們搭捷運來到了西門4號出口~中山堂正對面的

    秀山街德立莊酒店~魅麗海中庭餐廳~午餐~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑德立莊酒店~魅麗海中庭餐廳~場地寬敞~座椅舒適

    樓上是旅館~上方是挑高空間~感覺很氣派~優雅~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑今日是週末~用餐分2場次~每場次2小時

    第一場~11:20-13:20   第二場~13:30~15:30

    為維護用餐品質~本餐廳不提供外包外帶服務~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑聖誕節雖已過~但接近我們的元旦及農曆年

    喜氣洋洋的聖誕樹~免拆~因為非常的應景熱鬧~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑洗手間在地下一樓~吃飯前~上洗手間先

    這裡除魅麗海中庭餐廳外~還有打狗霸套餐火鍋

    還有前鎮水產的吃到飽火鍋店~都是德立莊的相關企業~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地 

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑瞧~這中庭餐廳~不輸福華的彩虹座有興趣點我聯結

    都是寬敞舒適的用餐環境~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑魅麗海中庭餐廳~沙拉吧~可以單點~成人僅380元

    當然另加10%服務費~但這只適用於平日喔~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑週末假日就需點一客主餐~主餐價格已包含自助沙拉吧

    價格約398-698元之間~另加10%服務費~算算

    其實還蠻划算的~排餐+自助沙拉吧~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑帳單留影~最近看電子報~介紹好多

    類似消費方式~點排餐+沙拉吧~真是有夠幸福~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑魅麗海中庭餐廳~現在有韓式美食節活動

    看起來是挺新鮮~熱鬧~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑來瞧瞧~主廚為大家準備什麼好料

    這麼大一區~幾乎包含了所有想吃的食材~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑涼拌小菜~有蓮藕片~超讚~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑涼拌類還蠻多樣~有小青愛的涼拌魚皮

    黑豆與鷹嘴豆的結合~煮的軟嫩好吃~一顆顆停不下來~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑新鮮水果六樣~那蜜棗很受歡迎~但小青竟沒吃到~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑黑糖麻吉~每顆個頭都不小

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   ↑水煮白蝦和淡菜~蝦蝦有點小~但很新鮮~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑今天用餐人數不多~所以感覺真舒服

    取餐不用等~真不錯~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑多樣新鮮~可自由搭配的沙拉食材~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑主食部分~有港點~義大利麵~炒飯

    還有壽司~散壽司等~任君挑選~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑湯品~2鹹湯~和1甜湯

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑這區是熱抄菜

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑這道洋芋龍蝦沙拉~小青吃了一大碗~好吃~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑4道熱食~蓋起來保持温度

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑吃排餐需要的醬料區~請自行取用

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑還有好吃的白飯+滷肉醬+筍絲

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑二樣炸物~旁邊是自助烤麵包區

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑飲料區~茶類~咖啡~氣泡飲~水果汁

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑甜點櫃~這裡甜點~都真材食料~味道很讚~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑冰品與鬥牛士用的是同品牌~法柏蓮~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑介紹完吧枱~來看我們四人吃什麼

    看來~想吃的和喜愛的~多有不同也很多雷同處

    沒錯~吃自助吧~就是有這好處~愛什麼自己取

    不用配合任何人~只要滿足自己挑剔的胃即可~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑吃飯前~拍照先~歡樂四人幫~今年第1次聚餐

    在莊立德酒店~魅麗海中庭餐廳~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑已經都忘了~還有排餐的事~服務員端來了

    這是我家老公點的~海陸雙拼~魷魚+豬排598元

    他說魷魚有點老了~但豬排很嫩~口感不錯~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑菁老公點的霸王嫩肩牛排598元

    菁老公似乎不太滿意~因為牛排煎的也過老

    但他對沙拉吧~卻讚不絕口~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑小青和菁都點鮮嫩原塊鮭魚排498元

    鮭魚新鮮好吃~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑我們取來的蘑菇醬和黑椒醬~味道不錯

    但熱度不夠~想來這排餐給我們的感覺是~有點~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地      

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑這裡比較特別的是~用餐結束前40分鐘

    服務生就來告知~用餐至3點30分~等會餐點會收

    有需要的請盡速取餐~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑沒錯~真的收的很乾淨~我們以為是到3點30分才會收餐

    結果~最後只有甜點和飲品可用~連水果都收光光~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑但不得不說~這裡的甜點真的好好吃

    菁也說口感都很讚~我們說~下回找平日來

    只點沙拉吧~肯定超值得~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   ↑還有這裡的用環境~很舒服~坐2小時

   一點都不累很有舒適感~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   ↑歡樂四人幫在德立莊酒店地下樓的中庭合影

     本酒店~包含了魅力海中庭餐廳~還有打狗霸火鍋

     在高雄小青也曾在駁二特區的魅力海餐廳用過餐

     有興趣可點我聯結之前的心情文~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑捷運西門４號出口~離中山堂超近

    可以轉到２個補給站~截圖留影~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑吃飽喝足~歡樂四人幫~從餐廳出來~健走~消耗熱量

    今天是總統~立委選舉日~四點開始開票作業

    邊走~邊聊~邊看手機上的即時新聞~另類的選舉夜~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地      

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地 

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑我們竟從西門站~走到華江雁鴨自然公園

    上了華江橋~回到了板橋~肉腳的小青

    跟著三位運動健將~竟然也越來越能走

    越來越強了~感覺又進化了一些~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

  ↑一路走回板橋火車站一樓~星巴克~休息喝咖啡

    繼續討論~看著手機上的選舉之夜~台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

   台北德立莊酒店魅麗海中庭餐廳~點排餐即享用超豐盛沙拉吧~場地

    ↑店家資訊

   店名~德立莊酒店 魅麗海中庭餐廳

   地址~台北巿中正區秀山街4號(藍線捷運西門站4號或5號出口)

   電話~02-23712877

文章標籤

德立莊酒店 魅麗海中庭餐廳 捷運西門站4號 捷運西門站5號 打狗霸火鍋 排餐+沙拉吧
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