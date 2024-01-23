來森もり｜都市的童話小森林。遇見肥貓貓麥芽｜西屯下午茶甜點｜老屋景點推薦｜台中草莓季｜肉桂焦糖蘋果烤乳酪是超人氣

來森もり｜都市的童話小森林。遇見肥貓貓麥芽

都心巷弄裡，藏著ㄧ處甜點超好吃的童話小森林來森もり，以為綠植秘境裡探出頭的會是藍色小精靈，殊不知是老掌櫃一般的肥貓麥芽，

抖著肉呼呼的胖身軀，吃可愛長大的嗎～超Cute的～！

來森もり｜店家介紹

藏於精誠商圈的老屋咖啡廳來森もり，手製甜點在台中人心裡擁有極佳的好評，

除了咖啡、茶品與氣泡水等基本品項，每日提拱的手作甜點會寫在小黑板上，

像是扛起招牌的肉桂焦糖蘋果烤乳酪就是人桌一顆的經典必點！還有甜甜草莓季甜點熱映中，每次來最苦惱的就是，阿母怎麼沒給我個巨胃！

穿行盎然綠意的前院，宛如施了魔法的隧道，將門內外劃分為兩個世界，綠意植栽融入濃濃的刷舊氣息，讓人不由自主好奇裡頭究竟住著怎樣的老靈魂？

入內充斥著各式各樣的舊意老件，從充滿歲月痕跡的櫃架、吊燈、桌椅件、圓凳穿行於空間，磨石子地板更是觸動不少人的童年回憶，

一樓坐滿的話，來森もり會開放二樓空間，有著3、4席桌位，約10個座位，空間小巧精緻，氛圍靜謐舒心，有機會也想來坐坐二樓呢

空間漫著迷人的老靈魂，配著來森もり好吃的手作甜點，

還有肥貓麥芽傲嬌相伴，一整個對味極了！台中咖啡廳總是叫人滿懷期待～

來森もり｜菜單MENU

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(取自 來森もり 官方)

來森もり｜餐點介紹

✿ 拿鐵｜＄130

拿鐵點了一冷一熱，和之前比起來風味似乎較分離，可能是大量人潮，有影響到些許，期待再訪能回穩

✿ 草莓抹茶戚風蛋糕 ｜＄190

以為是濃抹系口感，結果來個驚喜感盈爽，

咀嚼柔香柔甜柔鬆軟，還有草莓果酸甜蜜招招手，這反差萌意外討喜

✿ 肉桂焦糖蘋果烤乳酪｜＄180

叉匙一劃，果然不負期待穩穩的好吃，濃香紮實伴隨化嘴的果香甜美，人桌必點一盤的，就屬這枚蘋果烤乳酪

來森もり｜店家資訊

來森もり（無訂位服務、已開放內用）

評分： / 4.4

/ 4.4 地址：407台灣台中市西屯區精誠路50巷35號( 地圖 )

電話：04 2327 3125

營業時間

星期一: 休息,



星期二: 休息,



星期三: 休息,



星期四: 13:00 – 19:00,



星期五: 13:00 – 19:00,



星期六: 13:00 – 19:00,



星期日: 13:00 – 19:00

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 13:00 – 19:00, 星期五: 13:00 – 19:00, 星期六: 13:00 – 19:00, 星期日: 13:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎週一、二、三公休

┺ 僅供現場候位

🅿️ 鄰近收費停車場：和雲台中東興停車場、東興立體停車場

來森もり｜店家地圖