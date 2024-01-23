來森もり｜都市的童話小森林。遇見肥貓貓麥芽｜西屯下午茶甜點｜老屋景點推薦｜台中草莓季｜肉桂焦糖蘋果烤乳酪是超人氣 2023/12/31 咖啡好時光下午茶點心台中景點台中美食台中西屯美食咖啡甜點甜甜草莓季甜點工作室 來森もり｜都市的童話小森林。遇見肥貓貓麥芽 都心巷弄裡，藏著ㄧ處甜點超好吃的童話小森林來森もり，以為綠植秘境裡探出頭的會是藍色小精靈，殊不知是老掌櫃一般的肥貓麥芽， 抖著肉呼呼的胖身軀，吃可愛長大的嗎～超Cute的～！ Contents 來森もり｜店家介紹 來森もり｜菜單MENU 來森もり｜餐點介紹 ✿ 拿鐵｜＄130 ✿ 草莓抹茶戚風蛋糕 ｜＄190 ✿ 肉桂焦糖蘋果烤乳酪｜＄180 來森もり｜店家資訊 來森もり｜店家地圖 來森もり｜店家介紹 藏於精誠商圈的老屋咖啡廳來森もり，手製甜點在台中人心裡擁有極佳的好評， 除了咖啡、茶品與氣泡水等基本品項，每日提拱的手作甜點會寫在小黑板上， 像是扛起招牌的肉桂焦糖蘋果烤乳酪就是人桌一顆的經典必點！還有甜甜草莓季甜點熱映中，每次來最苦惱的就是，阿母怎麼沒給我個巨胃！ 穿行盎然綠意的前院，宛如施了魔法的隧道，將門內外劃分為兩個世界，綠意植栽融入濃濃的刷舊氣息，讓人不由自主好奇裡頭究竟住著怎樣的老靈魂？ 入內充斥著各式各樣的舊意老件，從充滿歲月痕跡的櫃架、吊燈、桌椅件、圓凳穿行於空間，磨石子地板更是觸動不少人的童年回憶， 一樓坐滿的話，來森もり會開放二樓空間，有著3、4席桌位，約10個座位，空間小巧精緻，氛圍靜謐舒心，有機會也想來坐坐二樓呢 空間漫著迷人的老靈魂，配著來森もり好吃的手作甜點， 還有肥貓麥芽傲嬌相伴，一整個對味極了！台中咖啡廳總是叫人滿懷期待～ 來森もり｜菜單MENU 🔍 MENU：點我 (取自 來森もり 官方) 來森もり｜餐點介紹 ✿ 拿鐵｜＄130 拿鐵點了一冷一熱，和之前比起來風味似乎較分離，可能是大量人潮，有影響到些許，期待再訪能回穩 ✿ 草莓抹茶戚風蛋糕 ｜＄190 以為是濃抹系口感，結果來個驚喜感盈爽， 咀嚼柔香柔甜柔鬆軟，還有草莓果酸甜蜜招招手，這反差萌意外討喜 ✿ 肉桂焦糖蘋果烤乳酪｜＄180 叉匙一劃，果然不負期待穩穩的好吃，濃香紮實伴隨化嘴的果香甜美，人桌必點一盤的，就屬這枚蘋果烤乳酪 來森もり｜店家資訊 來森もり（無訂位服務、已開放內用） 評分： / 4.4 地址：407台灣台中市西屯區精誠路50巷35號( 地圖 ) 電話：04 2327 3125 營業時間 星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 13:00 – 19:00, 星期五: 13:00 – 19:00, 星期六: 13:00 – 19:00, 星期日: 13:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 ▎Facebook｜Instagram ▎週一、二、三公休 ┺ 僅供現場候位 🅿️ 鄰近收費停車場：和雲台中東興停車場、東興立體停車場 來森もり｜店家地圖 此文同步發表於：來森もり｜都市的童話小森林。遇見肥貓貓麥芽｜西屯下午茶甜點｜老屋景點推薦｜台中草莓季｜肉桂焦糖蘋果烤乳酪是超人氣 - 小米食