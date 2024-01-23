位於麟光站這個平常不太有觀光客的台北市邊角藏著很有特色的東咖啡

從捷運站出站後往山邊走去約莫5分鐘即可看到大片綠色映入眼簾

門口是自然風格有著大量的盆栽綠意舒爽

白牆上有著黑白色現代都會風格的Logo燈箱

下方的木牌則是古風濃厚相較之下衝突感強烈

一入店就先是迎來書香

各種人文藝術藏書可以自由翻閱

側邊櫃上則有許多文創商品販售

中式古典風格的店內比起咖啡廳更像茶館

質樸溫雅的空間有種從容不迫的感覺很令人安定心神

許多木桌是用精美的木版畫變身而成非常值得一張張品味

店內一側則是普普風格的Logo繽紛多彩畫作

帶點藝廊展覽的氣息

茶水很有趣用了懷舊情懷滿滿的不鏽鋼大茶壺

加上奉茶二字忍不住想到爬山步道有時會遇到的好心茶水補給

櫃台完全是把武俠小說跟各種電玩遊戲中的客棧搬到現實

精緻的木櫃跟書法撰寫的木牌加上底部的磚瓦搭建

如果真有龍門客棧可能就是這個氛圍了

菜單連規則都有中英文對照非常國際化

單品咖啡豆精選許多自家烘焙豆款

也有我個人很愛的引路咖啡 Enroute Coffee

甜點的品項也都有提供精緻的照片參考

很細心連建議搭配的飲品跟搭配指數都用圖示說明清楚明白

東咖啡的甜點大多是無麩質甜點對麩質過敏者很友善

除了單品咖啡之外也有非常多義式咖啡跟茶

有時晚上會變身酒吧的東咖啡也有提供特別的酒精調飲

燕麥奶則是提供我第一次遇到的義大利品牌Terraepane小鬍子

品牌中文名叫特別棒超可愛

我自己喝咖啡的常見組合就是冰滴跟布丁

只要咖啡廳有提供這兩項十之八九就是我的選擇

茉莉 TWD130

布丁的名稱以茉莉綠茶的茉莉二字命名點題又雅緻

頂上有著超大的新鮮哈密瓜非常奢華

靠近即可聞到清雅的茉莉花香

只是糖液有點過甜入口會蓋過茉莉的香氣

布丁口感屬於滑嫩類型

稍微可以看到表面的氣孔整體沒那麼無瑕

推測可能是攪拌時動作較大或是沒充分過篩

就我個人喜好而言如果沒有鮮奶油我會更愛

限量冰滴咖啡 TWD200

冰滴咖啡提供每日限量水洗跟日曬兩種處理法

名稱也是非常夢幻取名日曜與月映

總覺得主理人應該是滿腹詩書很有內涵的文人雅士

我選了日曬的日曜喝起來有著漂亮的發酵酒香

甘甜帶著輕盈的果酸感

如果選水洗的話果酸會更明顯

東咖啡宛如金庸武俠等小說中高手雲集的客棧裝潢

真的在我的記憶中留下很深的印象

特別是無麩質甜點的選項非常多種

如果因為麩質過敏常常只能看著別人吃甜點的話

東咖啡值得大家來一次感受一下

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/22

花費: TWD330(布丁+冰滴各1)

東咖啡 Dong Coffee Bar

FB粉絲團/IG

12:00-19:00 (L.O 18:30)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日客滿候位2.5小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY、街口支付)

可否訂位: 可

地址: 〒 110 台北市信義區和平東路三段391巷8弄8號

電話: 02-8732 -2212



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