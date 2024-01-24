好滷舖子｜全台首創滷味自助吧吃到飽，只要139元起讓你飽到天靈蓋!

傳統滷味吃到飽大家有沒有吃過，台中近期超夯的【好滷舖子】，只要點選套餐139元起的佛心價，就能享有數十款滷味吃到飽，還有韓式泡菜、海帶芽百香果、青木瓜和雞湯，也是自助取用想吃多少自己夾，最重要的是口味和口感都很不錯，還有銷魂的皮蛋辣醬拌麵及豬腳可以單點，月底想要吃飽飽就來這家吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【好滷舖子】位於台中市西區精誠路，外觀是充滿活力感的橘色設計，鄰近向上市場和公益路周邊，開車可停放附近的收費停車場~

【好滷舖子】提供外帶和內用服務，用餐環境寬敞且明亮，以橘色調搭配繽紛的多種顏色，打造出新穎又年輕的氛圍感，桌位包含2~4人的座位，無論是單獨或和朋友來都很適合。

▼重頭戲來了! 這個熱滷味自助吧品項有夠豐富，包含韓式魚板、米血、海帶、炸豆包、小豬肉丸、杏鮑菇、蒟蒻卷、黃金魚丸、素雞片、滷蘿蔔、韓式魚板和小豆干等，共有十多款品項可以無限享用!

▼使用傳統糖燻滷製的熱滷味，單吃就很有味道，也可以額外加醬料 ，私心大愛泰式酸辣相當涮嘴!

▼另外還有韓式泡菜、海帶芽、百香果、青木瓜以及雞湯也是吃到飽，很喜歡涼拌小菜的調味酸中帶甜，清爽的風味相當開胃解膩!

菜單

點選套餐即可享自助吧吃到飽

內用食材不提供打包

用餐時間限時60分鐘

餐點介紹

招牌香Q豬腳套餐💰249元

▼點選套餐均會搭配麵或飯食，超澎派的招牌香Q豬腳套餐，一次給了三大塊好霸氣， 每一口都有著滿滿膠質，肉質充滿彈性很好咬，鹹香滋味真的有夠讚~

▼加價10元就能升級成招牌皮蛋辣醬麵，淋上特製的鹹香皮蛋辣醬，濃郁又涮嘴讓人停不下來啦!

在地ㄟ滷香腸套餐💰209元

▼大力推薦在地ㄟ滷香腸套餐，香腸咬起來脆口多汁又香甜，整整兩大條份量很實在，還有搭配筍絲更加清爽解膩!

▼香噴噴的邪惡滷肉飯，粒粒分明吸滿了滷汁精華，搭著各種小菜一下子就把整碗吃完!

燙青菜💰40元

▼想換換口味也有燙青菜可以點，調味不會太鹹剛剛好，吃起來沒有負擔油膩感~

微糖紅茶💰19元 冬瓜檸檬💰35元

▼飲品的選擇簡單且齊全，很喜歡這杯冬瓜檸檬好好喝，酸中帶甜十分消暑又解膩!

用餐心得

這家【好滷舖子】真的佛到不行，多達數十款的食材通通吃到飽，還有涼拌小菜和雞湯也很讚，尤其是滷味在外面隨便裝一裝，幾乎就會動輒破百元的價格，到老闆根本就沒有想賺錢的意思啊，如果開在附近真的會天天去報到，各位小資族們趕快收藏起來!

店家資訊

好滷舖子 台中精誠店

粉絲團 : 好滷舖子 FB

電話 : 04-2320-5510

地址：台中市西區精誠路334號一樓

營業時間：11:00-13:30、17:00-23:30/最後點餐23:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/