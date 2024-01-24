新竹關新地區超人氣的「鼎盛十里鍋物」，最新推出和牛放題

澳洲M9和牛吃到飽只要899元起！頂規的三種日本A5和牛吃到飽也只要1399元！

而且很吸引小米的是這裡有新竹地區獨家『DIY調酒無限暢飲』，有不同酒精濃度的酒、汽水及果汁給大家自行發揮創意調配

加上廣島生蠔、北海道干貝、酷聖石冰淇淋等海鮮、副食，讓我們一吃難忘

寬敞質感的用餐環境，適合團體、部門聚餐及尾牙活動，快跟著小米一起去看看吧。

PS. 加價399元還可以升級松葉蟹吃到飽🦀

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👉鼎盛十里鍋物位置及停車方式

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鼎盛十里鍋物位於關新東路和關新二街交叉口，關新公園旁。

開車的朋友可以把車停在附近停車格或停車場，還挺方便的~

👉鼎盛十里鍋物環境介紹

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店家裝潢以日式禪風及大器磅礡的風格為主，一樓以套餐單點為主，二樓提供和牛放題

如果要和牛吃到飽的朋友記得走上二樓喔

二樓用餐環境也很寬敞，有4-6人的桌椅，也有包廂可容納10人的圓桌，很適合家族、部門團體聚餐

自助吧有一整排蔬菜、火鍋料及各國泡麵可供選擇，另一邊是有10多台飲料機，提供各式冷熱飲、啤酒

👉鼎盛十里調酒喝到飽

最吸引小米的是這裡有新竹地區獨家『調酒無限暢飲』，有威士忌、伏特加、梅酒等不同酒精濃度的酒，另有糖漿、檸檬片、薄荷葉等食材可以搭配

讓大家自行發揮創意調配，愛喝酒的朋友可不能錯過！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

不太會調酒的朋友也沒關係，店家貼心提供調酒配方，讓大家能輕鬆享受微醺飲品~

小米還自己帶了玻璃杯，呈現給大家美美的調酒

店家準備的食材很齊全，輕鬆就可以調出美美的調酒呢~

威士忌加上可口可樂，愛喝酒的老饕不妨試看看喔

我們是不是還行呢？

這裡還有台啤、海尼根生啤酒喝到飽 XD

來這邊不只可以吃肉肉又可以有微醺的享受，真的超棒的

自助吧還有蔥花、蘿蔔泥、日式醬油等各式調味料。

小米覺得蔬菜、火鍋料自助吧相當豐盛

有各式新鮮翠綠的當季蔬菜、菇類，火鍋料種類也相當多耶！

加上台灣、韓國、印尼等各國泡麵，來到這邊絕對不可能餓到 XD

除了常見的高麗菜、青江菜、小白菜、大陸妹，還有水蓮、黃玉米、水果玉米等等。

水果玉米真的超甜的，小米推薦大家一定要夾來吃

這裡還有奶油白菜耶，在澳門叫菜心，這是小米從小吃到大的青菜，特別有回憶

肉肉吃多了，一定要多吃點青菜解解膩，才能吃下更多啦 XD

自助吧還有和牛咖哩、豬腳和瓜仔肉耶，光聞到味道就讓人忍不住多吃幾碗了

不過小米提醒大家要保留戰鬥力吃和牛 XD

和牛咖哩真的很好吃，口感軟嫩的和牛加上香濃的咖哩，讓人忍不住喀掉一碗

豬腳屬於鹹香的古早口味，燉煮的非常有膠質耶。

古早味肉燥意外地好吃，甜甜的超下飯的。

不過小米提醒大家要忍住，不要吃太多澱粉類

冰淇淋使用高級的Cold Stone酷聖石冰淇淋，有8種口味任君挑選

小米很推薦草莓和玫瑰鹽這兩種口味喔~

現擠的牛奶霜淇淋有牛奶自然的甜香，晴繪的女兒超愛的

飲料選擇性真的很多，有可口可樂、雪碧、立頓奶茶、氣泡飲、沙瓦、咖啡等20多種飲品喝到飽

👉鼎盛十里鍋物-和牛放題收費方式

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和牛放題 成人899元(兒童/敬老 499元)肉品有澳洲M9和牛、紐西蘭、美牛及台灣豬等，海鮮有蛤蠣、白蝦、鯛魚片和小卷。

小米建議既然都來吃和牛放題了，當然要點1399元這個方案吃爽爽

一次可以吃到日本A5和牛三個不同部位，油花豐富和油花較少的口感一起吃才不會膩喔

不吃牛的朋友，小米推薦小河賽伊比利豬，口感真的超甜美~

海鮮有北海道干貝、廣島生蠔等8種，加價399元還可以升級松葉蟹吃到飽，喜歡吃松葉蟹的朋友絕對不能錯過。

湯底有柴魚昆布、將軍麻辣(+49元)、元氣藥膳(+49元)、韓式泡菜(+49元)及關東壽喜(+79元)五種可以選擇。

👉鼎盛十里鍋物用餐心得分享

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來開動吧！

來吃到飽當然要每種肉品都點一輪 ，今天戰鬥力團隊有小米、小結巴、小玉、小玉女兒和晴繪，戰鬥力超強要來吃回本

店家強調他們使用的日本和牛都是原肉切塊，可不是組合肉喔

油花分佈如此漂亮的A5和牛，愛吃和牛的朋友可不能錯過~

只要1199元就可以吃得到日本A5和牛羽下，油花比例適當，有入口即化的口感，肉甜味濃郁，讓人一口接一口吃不停喔

1399元就吃得到日本A5和牛山形雪花，油花較多，超大片吃起來超爽的

日本A5和牛究極霜降油花較少，可以跟羽下和山形雪花交替著吃，比較不膩也可以提升我們的戰鬥力

選擇899元的方案，可以吃得到澳洲M9和牛老饕肉。

澳洲M9和牛油花比例較少，不過肉甜味比美國牛來的濃郁

1199元會有澳洲M9和牛老饕肉和特上肩胛肉兩種可選！

除了和牛之外，美國Choice霜降牛小米也很推薦，像是翼板的部位，油花比例適中，有嫩中帶嚼勁的口感，挺甜美的喔！

小河賽伊比利豬讓小米有意外地驚喜，小河賽伊比利豬有「豬肉界愛馬仕」美譽，吃起來真的超甜的，是不吃牛肉朋友的首選

手切松阪豬是有厚度的，有脆度的口感。

不喜歡油花太多的話，還有紐西蘭沙朗牛、澳洲板腱牛等等。

澳洲雪花羊騷味不會太重，有QQ嫩嫩的口感，不過對我們來說今天主攻日本和牛

湯底有柴魚昆布、將軍麻辣(+49元)、元氣藥膳(+49元)、韓式泡菜(+49元)及關東壽喜(+79元)五種可以選擇。

將軍麻辣湯底本身附有鴨血和豆腐，屬於小辣的辣度，喜歡更辣的朋友可以跟店員說喔

日本和牛涮麻辣湯底就是爽，麻辣風味讓肉甜味更為明顯，不用沾醬就很夠味喔！

關東壽喜(+79元)屬於偏甜的湯底，搭配美國Choice霜降牛讓肉品風味加分不少。

女士們可以試試元氣藥膳(+49元)湯底，有濃郁的藥膳甘甜，搭配伊比利豬很適合

韓式泡菜(+49元)湯底屬於酸V帶辣的風味，對小米來說就還好~

柴魚昆布不用加價，屬於清甜的風味，大家可以加入蔬菜讓湯頭更加甜美

吃了那麼多肉肉，該是時候喝調酒了 XD

梅酒是小結巴最愛的，伏特加搭配柳橙汁是微醺的口味，威士忌加可樂則是老饕最愛喔

1399元就可以享用北海道干貝、廣島生蠔、鮮甜小卷、扇貝、鯛魚片等8種海鮮

草蝦有鮮甜彈牙的口感，廣島生蠔超大顆的，不管是昆布和麻辣湯底都很適合

北海道干貝建議煮至7分熟，有脆甜的口感。

不管哪種價位只要加價399元還可以升級松葉蟹吃到飽耶！

兩個人用餐會送上半隻，四個人會送上一隻，吃完還可以再加點

松葉蟹肉質不會粉粉的，很甜美，尤其是粗粗的蟹腳吃起來超爽的

肉肉吃多了，來吃點蔬菜解解膩吧，蔬菜不只種類很豐富，也很新鮮

還有台灣、韓國、印尼等各國泡麵可以搭配喔！

以上是我們的心得分享，鼎盛十里鍋物最新推出和牛放題，只要1399元就可以享用日本A5和澳洲M9和牛，在外面單點都不只這個價錢了

有三種不同部位的日本A5和牛、澳洲M9和牛、美牛，加上廣島生蠔、北海道干貝等多種海鮮，愛吃和牛的朋友可不能錯過喔！

👉鼎盛十里鍋物營業時間地址

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🌟店家資訊：鼎盛十里鍋物和牛放題

🏠地址：新竹市東區關新東路199號2樓

☎電話：035785959

⏰營業時間：

平日 11:00–14:00,17:00–21:30

假日 11:00–21:30

粉絲團：鼎盛十里 鍋の物

➡️現金交易/10%服務費

線上訂位：請點我訂位

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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