新北蘆洲美食/燒烤火鍋吃到飽【昭和園日式屋燒肉蘆洲店】當日壽星打8折/當月打9折。平日555起~超過百種食材日本和牛/波士頓龍蝦/生蠔/伊比利豬/生食級干貝~頂級烤物美食無限續!龍蝦吃到飽方案還可享紅酒無限喝到飽唷 (未成年勿飲酒/喝酒不酒駕)

最近竟然還有(時來運轉)轉盤樂活動!

消費999元以上(吃到飽方案)

拍照打卡+昭和園蘆洲店粉專按讚或Google評論(至少上傳一張店內or燒烤美食相片一張以上)秀出 手機打卡畫面 給服務生(確認)

即可現玩( 昭和園一番賞轉盤 )乙次

轉到的獎品或折扣優惠都是現場做兌換

好幸運轉到『餐費8折』超開心!尾牙、春酒來吃昭和園蘆洲店玩轉轉樂~讚啦

昭和園炭火燒肉屋蘆洲店

電話: 02-2285-1633

營業時間: (一~四)17:30~24:00(五)17:30~01:00

(六)17:30~15:00;17:30~01:00(日)17:30~15:00;17:30~24:00

地址: 新北市蘆洲區中原路27號

線上預約訂位: https://inline.app/....../-M8Qun7....../-MvqPJKgzt176hExW2xO

粉專: 我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋

(一~五)晚上才有營業喔! 目前只有(六、日)才有開放午餐時段

原文網址 新北燒肉火鍋吃到飽【昭和園日式燒肉屋蘆洲店】生日壽星打8折/平日555起~日本和牛/波士頓龍蝦/生蠔/生食級干貝/紅酒喝到飽/超過百種食材美食(昭和園蘆洲店MENU)

店門口櫻花裝置很日式很和風(打卡必拍)

全店木質裝潢連兒童餐椅也精心挑選木椅。暖色黃光用餐氛圍搭配櫻花樹很有fu(秒到日本的錯覺)

每桌都有置物籃可放包包或外套

全台昭和園約有20多家(每間分店消費模式與優惠好康都不同)今天小紫食記僅適用(昭和園蘆洲店)

消費方式:

+10%服務費 、同桌需點選相同方案

只有現金與台灣Pay ( 無刷卡服務 )

用餐時間 120分鐘 (點餐90分鐘)

自帶 酒飲、 每瓶酌 收200元開瓶費

公司團體聚餐優惠~請洽詢店家

兒童身高90cm以下酌收清潔費100元(不收服務費)

身高91~110cm 兒童價 $250元

111~140cm兒童 (成人價半價)141cm以上(成人價）

吃到飽主要分成777元、999元(999方案目前回饋老饕免收服務費)1199元(日本A5和牛吃到飽)與1199+599元(豪華)龍蝦與肋眼牛排無限吃到飽。(聽服務生說最近闆娘: +599元龍蝦吃到飽方案即將升級加碼送每人牛肉級數更高『鹿兒島和牛一份)



不吃牛肉朋友(平日)555元吃到飽方案(不提供牛肉烤物)含自助吧餐食無限吃到飽。

平日只營業晚上。假日午、晚餐都吃的到燒肉火鍋吃到飽

555元吃到飽根本是 不能吃牛肉、 沒有吃牛肉朋友(福音)呀!

不吃牛肉者終於可以不用付(含牛肉品項)吃到飽價格就可開心吃炭火燒肉海鮮火鍋等餐食享優惠

聽說:昭和園蘆洲店已深耕蘆洲10多年，可說是在地老品牌(燒肉火鍋吃到飽餐廳)

會知道這裡! 全因最近和妹妹去吃( 逸小鍋鍋物蘆洲店 )平價小火鍋

食記 蘆洲平價小火鍋【逸小鍋鍋物蘆洲店】牛豬羊肉盤買一送一/點麻辣鍋加送麻辣滷鴨血小菜。自助吧7種麵食/壽喜燒飯/麻辣拌飯/餅乾/冷熱飲/霜淇淋/冰淇淋無限吃到飽(逸小鍋菜單)

剛好遇到老闆娘巡桌聊天得知(除了開 逸小鍋平價小火鍋 )其實她在蘆洲還有開燒烤吃到飽

店裡『和牛+龍蝦吃到飽方案』超受客人喜愛!

妹妹說:下次約聚可吃看看昭和園。

我和大仁哥工作性質都沒老闆請吃尾牙! 原本和哥約好犒賞自己2023工作之辛勞+謝謝妹妹多年來的陪伴;大夥相約自吃尾牙宴(可惜今天哥工作趕工臨時無法休假)只好更改用餐人數)這餐哥請客。

沒想到(平日)的昭和園蘆洲店~生意超好! 幾近客滿

記得提前預約訂位(到店才不用候位)!

多人聚餐 有1火鍋+兩烤爐長桌座位區

昭和園蘆洲店點餐方式:

平板點餐(點餐時間90分鐘) 用餐時間120分

點餐時間快到時服務生有到位子做提醒

來吃之前我們網路查不到近期(蘆洲店食記)

趁今天自吃尾牙宴~剛好可以好好紀錄+分享

跟服務生要了一份紙本MENU

2024-1月拍攝! 店家菜單內容不定期做調整更新，請以現場menu或平板內選項為準!(僅供參考)

火鍋料與甜點區品項(每種吃到飽方案)均可點食

有WIFI 密碼22851633

自助區竟然還有打卡google評論馬上升級季節限定/每日限量『生蠔吃到飽』好康!!

生蠔有刷洗過~很乾淨

777元吃到飽 牛豬雞羊海鮮食材至少有(下圖)這些

目前選999元吃到飽 不收服務費！

想省10%服務費點此方案蠻划算的 (此方案~不加收服務費到何時結束？)請您詢問店家確認喔!

999元多了10多樣777元吃到飽~吃不到的松板豬/帶骨牛小排/穀飼比臉大牛排/紐西蘭頂級牛舌/黑牛橫隔膜/雲林鮮蛤/金鋼大草蝦/扇貝等....海陸食材

1199元吃到飽 (含)777元+999元吃到飽食材

多了(下圖) 極致豪華~美國(櫻花和牛)/日本A5和牛/西班牙伊比利梅花豬/台灣泰國蝦/生食級干貝/宜蘭香魚等....

我們是為了『龍蝦吃到飽而來』

每人1199方案再加+599元即可升級(熟凍波龍與厚切肋眼牛排)無限吃到飽

平板點餐 服務生先幫我們設定(吃到飽方案)然後指導我們如何點餐

昭和園有(基本盤烤物)

入座後若不想等待自選平板烤物出餐空窗期，可請服務生先出『基本盤』先開烤

也可選擇 不出基本盤! 今晚大食怪大仁哥沒來! 我們不曉得基本盤會出些什麼也怕份量會太多，擔心吃了基本盤烤物(胃)會少裝很多想烤想吃的燒肉、海鮮等美食so請服務生『不要出』基本盤

除了平板點選的餐食

自助區有冷熱飲、爆米花、熱甜湯、sucre冰淇淋、火鍋麵食~自助無限吃到飽

這裡平板點餐(每次)不限點幾樣品項，也不限制數量。 (以不浪費為原則)一次可以點很多種烤物，再按選想吃的份數(提交)即可

ps: 若您點太多沒烤完(浪费食材)會酌收每盤食材單價費用與外帶包材費

提交後(服務生出餐前) 可以查看平板已點菜單品項內容(出餐後資料會自動清除)

等待出餐~可以先到自助區裝燒肉、火鍋佐醬

餐桌上另有6種辛香料、調味鹽可佐食

N年前聚餐曾吃過昭和園省桃園-當年還沒有龍蝦吃到飽方案

記得當時店名前方還多了(一燒十味)4字

昭和園主打『一燒十味』意指吃燒肉有昭和泡菜/味噌醬/辣味噌醬/蒜蓉醬與岩盬/新彊孜然/芥末椒鹽/八味唐辛子/椒鹽檸檬/香辣黑胡椒十種辛香風味醬(鹽)可佐餐、讓您吃燒烤也能搭配不同風味佐料、佐醬品嚐至少10種好食風味。

使用長方型下吸式炭火烤爐。

可以放的燒烤食材比圓型烤爐來的多~很多。烤爐排煙效果很好! 燒烤過程餐廳內沒有煙膨膨(不太會冒白煙)

吃飽我們身上沒有烤肉味!

若您等等吃飽還要續攤約會或擔心回家被家人發現您來吃好料(沒揪)! 櫃台有衣物清新噴霧~可以噴

半開放式廚房 坐餐桌即可看到廚房人員備餐情形

哇! 太浮誇啦 龍蝦是搭乘海鮮船出餐ㄝ

原本我以為我們從預約3人改成2人用餐；應該不會有網路看到打卡貼文裡頭的『龍蝦海鮮船』沒想到1199加價599升級方案若您點龍蝦時也有點海鮮廚房會將海鮮一併放在龍蝦船內出餐喔! 生食級干貝、天使紅鑽蝦、台灣泰國蝦與波龍均放在舖了一層厚冰保鮮(海鮮船)保鮮效果

吸睛度幾霸分~100分

熟凍波士頓龍蝦

會依用餐人數出餐(2人用餐)會先出兩隻(吃完)即可再續點。

龍蝦可烤也可煮火鍋。服務生推薦(熟凍波龍)煮火鍋最能吃到其鮮甜味! 我們今天總共吃4隻(3隻煮火鍋、一隻炭火烤)

隨餐附剝蝦螯工具 啃食龍蝦螯超輕鬆

蘆洲店火鍋湯底有:泡菜/原味/酸菜/麻辣/牛奶(5選1)

使用IH爐烹煮。親子家庭用餐、可以免除使用瓦斯爐煮食之風險(更安全)

妹妹有問服務生: 哪種湯底最適合煮龍蝦？

服務生回: 原味湯底!

蝦都是新鮮現煮低溫熟凍! 出餐時已退冰，只需放進火鍋湯裡煮一下下就可以開吃(可吃到像現殺波龍)那種鮮甜肉質與蝦味且精華會流入(原味高湯內) 喝的每一口湯絕對鮮甜度大增

火鍋食材有:高麗菜/大陸妹/番茄/鑫鑫腸/金針菇/貢丸/龍蝦沙拉丸/豆皮/甜不辣....

點了想吃的鍋物一次全部梭哈放入原味高湯中煮

自助區有:意麵、王子麵、寛王子麵 可煮火鍋

(熟凍)波龍煮火鍋真的好鮮甜

湯滾放進火鍋內，不宜煮太久，煮一下下(加熱)即可開嗑

不曉得是正值產季？還是闆娘食材有特別挑過、嚴選貨源廠商？

(波士頓龍蝦) 除了有蝦膏，還爆蛋捏!

我們點的4隻都含蛋 (也有可能廚房隨機出餐？)我們剛好幸運的吃到有蝦膏又爆蛋波士頓龍蝦？(僅供參考)

燒烤餐食吃到後來已經有一點點飽度

點第二輪龍蝦煮火鍋時就沒再點鍋物~直接到自助吧拿『原味高湯』加湯單煮『波龍』

煮過龍蝦的火鍋湯頭超好喝! 有夠鮮!

妹妹說: 她點的豆皮吸飽飽煮龍蝦火鍋湯頭蝦膏味(無敵鮮)邊吃波龍邊喝著含蝦膏、蝦蛋、蝦肉(龍蝦湯)很幸福!

熟凍波士頓龍蝦 也可以炭火燒烤喔!

不建議您烤太久! 否則龍蝦肉若烤太乾(水份流失) 口感會變硬且吃不到龍蝦肉甜味就...可惜啦!

烤龍蝦螯也一樣。若您烤太久蝦螯肉會太乾硬! 烤熱即可開嗑

蘆洲店在廁所外面有設置一個『洗手台』

對不想浪費寶貴時間、直接徒手啃食『龍蝦肉』客群來說。啃吸完龍蝦肉後、洗手很方便!

1199吃到飽+599元升級(龍蝦與肋眼牛排)吃到飽

美國choice肋眼牛排 (若單點一片售價至少888元)

肉質甜真的超大塊又厚切

sorry 烤肋眼牛排與烤熟切塊畫面全被我誤刪了(相片已救不回)

我們覺得肋眼牛排與美國穀飼比臉大牛排比較適合多人聚餐時點食，因為光吃這超大又厚切『肋眼牛排』我們的肚肚就少裝了很多原本想點最後因吃不下(沒點來燒烤的肉品和海鮮)

肋眼牛排太大塊啦! 牛肉控~光烤這片吃就划算

評論打卡即可免費升級每日限量『生蠔吃到飽』Q甜無腥味

活動到何時結束？請關注店家粉專或打電話詢問!

選吃1199吃到飽(第一輪)當然要將極致豪華食材通通點來烤

日本A5和牛肉 光看這美美油花! 就讓人心花怒放! 炭火烤或涮火鍋~好甜

灑一些岩鹽 更能帶出多汁牛肉甜

捲包昭和泡菜 爆汁口感! 超涮嘴 。

和牛肉油花分佈均勻、肉香十足、嫩口好食

櫻花和牛 我們傻呼呼不曉得櫻花和牛是指產地何處的和牛肉？

服務生有問必答(態度親切)又熱情回應: 這是美國和牛喔!

櫻花和牛 也是軟嫩又多汁

聽店員提到最近+599升級龍蝦吃到飽(會送每人一份更夢幻更好吃『鹿兒島和牛肉』真想春節後再約大仁哥回訪吃一波(若我們有再來吃)小紫再補其它餐食相片進來嘿

生菜

烤好的櫻花和牛肉沾一點點辣味噌+昭和泡菜和鹽蔥醬捲包著吃。多層次爆汁風味、真叫人欲罷不能呀!

西班牙伊比利梅花豬 可說是豬肉界的頂級肉品

這油花若小紫不說(乍看)您肯定會誤認為是(牛肉的油花)

NO~這是頂級 伊比利梅花豬肉片喔

忘了在哪家燒烤吃到飽點吃過!

記得當時店員有介紹:伊比利豬可說是西班牙國寶級食材，肉質帶著特有香氣也是唯一可以烤吃(7分熟的豬肉)

每個人享食熟度喜好不盡相同(僅供參考)

總之滋味不是咱們國產豬可比擬! 伊比利梅花豬特香

1199吃到飽+599元升級(龍蝦、肋眼牛排吃到飽)

竟然還有招待『紅酒』無限喝到飽

原本超開心今晚自吃尾牙宴! 我想(加價)單點一杯草莓沙瓦喝

點餐時服務生告知、我們選的方案有『紅酒』喝到飽服務! 真是又驚又喜

小紫預約訂位前爬網路食記時怎麼都沒看到這資訊呀!!

小叮嚀(未成年勿喝酒、飲酒不酒駕、安全有保障)

這兒有幫客人預約代駕服務!

聚餐若太開心、忍不住的小酌了(不能酒駕)可以找代駕喔！

紅酒真的可以免費續杯

昭和園蘆洲店(紅酒)是~不會酸澀的口感

我們後來有遇到老闆娘來店裡巡視(遠遠的認出)最近剛去吃過 逸小鍋鍋物蘆洲店 的我們。看到桌上有龍蝦與紅酒問: 紅酒好喝嗎？因她自己不愛喝酸澀感紅酒、找了很久專程挑了這支順口不酸澀紅酒讓選頂級吃到飽方案客人吃燒烤時能有好喝佐餐酒品飲

好喝~

好喝到顯少喝酒的堂妹~心情好! 喝了2杯

紅酒原本是非賣品(只招待)不單賣

太多女生客人喝好喝詢問!現在也可買瓶裝紅酒回家微醺喔! $400元/瓶 (詳情請洽店家)

除了點1199+599升級龍蝦吃到飽(享)免費招待紅酒喝到飽好康外

昭和園蘆洲店的酒精飲品(均需)另外加價單點!

目前台灣啤酒與現調沙瓦系列除了單點、也可以加價『無限暢飲』喝到飽

(未成年勿飲酒/禁止酒駕/飲酒過量有害健康)

美國黑牛橫隔膜

獨特好食香氣~每次吃燒烤吃到飽有看到必點

台灣嚴選泰國蝦、超大顆生食級干貝、天使紅鑽蝦

青椒

天使紅蝦烤7分熟好甜。泰國蝦Q彈、不會有夫夫感(有新鮮)

扇貝、宜蘭香魚

香魚超新鮮(表層還帶著一層滑溜溜黏液)

紫猜店家刻意沒清洗到無黏液狀態就出餐是想跟識貨饕客們表達『昭和園香魚』金架尚青、真的是產地直送、超新鮮

魚肉帶油脂細緻鮮甜、魚骨軟刺好啃食

扇貝沒有很大顆、調味調的挺香的

(下圖/左) 果香沙拉 (下圖/右) 和風沙拉

果香沙拉有淋千島醬~好吃。和風沙拉滋味較清爽

雪花松阪豬 (紋路超美)光看就覺得等等烤好肯定好吃

看到平板內選單(雞肉類)有我很喜歡吃的烤物『雞肉捲』立馬點了一份

但~這雞肉捲(不是)大家逛夜市買吃過的雞肉捲外型和口感唷! 今天吃了(昭和園蘆洲店)雞肉捲後~我覺得口感更讚；裡頭是包夾一整條雞胸肉、不是包調味去骨雞腿肉

五香滷豬腸

雪花板阪豬 我喜歡吃烤到表層恰恰、內部QQ味蕾

烤好灑一點香辣胡椒鹽(外脆內Q)好香好讚

雞肉捲 適合放在爐火邊邊角落位置烤(時不時的邊轉邊烤)慢慢烤到熟透。不適合放在烤網中間(大火炭烤)否則可能內部的雞胸肉還沒烤熟、表層的雞皮已先烤焦

總之就是必須溫柔細心地對待它

這雞肉捲真的和夜市賣的不一樣

雞皮已被我烤到逼出油脂呈現金黃酥脆模樣! 拿料理剪刀剪成一塊塊、剛剛好入口size大小“內部的雞胸肉會爆汁、吃的到雞肉原汁原味雞汁甜(外脆內嫩) 我喜歡

紐西蘭頂級牛舌 (聽說未來龍蝦吃到飽方案~還會新增厚切牛舌喔)

我們牛舌習慣烤雙面，熟度不會烤太熟、出爐前放入大量鹽蔥醬再捲包著往嘴裡『一口塞』鹹香鹽蔥與微Q牛舌滋味真過癮

魷魚

烤魷魚有撇步! 先將魷魚烤到約8分熟，再拿剪刀沿著魷魚肚子內的那條線直直的剪開

將剪開後的魷魚內部那面朝下、再續烤到想吃的熟度即可開吃

我們剪成『大塊狀』分食之前有灑一些八味唐辛子提味

食材鮮~口感自然Q彈鮮甜

服務生出餐時都會順便巡桌、看看客人烤網是否需要做更換! 每次我們都還沒舉手請服務生更換烤網、她們就會(先)主動的幫我們更換(服務細心又貼心)

生食級干貝 也是超大顆、烤6分熟有夠甜捏

五香滷豬腸(較肥) 可依自己喜好，看想吃軟Q口感？還是烤較乾的微酥脆口感都OK。妹妹烤的熟度是QQ口感! 很入味

美國Prime雪花骰子牛 妹妹和其兒子超愛吃骰子牛

說真的夜市賣的炙烤骰子牛、很多都是組合牛肉壓製而成(口感沒有很好)

反觀這裡的頂級雪花骰子牛、烤好香氣四溢、入口齒頰留香、嫩口不會硬柴、5分熟口感很讚

辣味雞腿肉、原住民鹹豬肉

今晚我們一直專攻高單價和牛肉、海鮮、龍蝦吃到飽

忽略了雞肉類選項。對(辣味雞腿肉)有一種相見恨晚的感覺

這去骨雞腿肉醃漬的超入味又大塊! 入口軟嫩、很入味很香很好吃

原住民鹹豬肉 滋味也不惶多讓。 肥瘦相間鹹豬肉、邊烤邊逼出肥肉部位油脂、入口帶著黑胡椒粒香氣(鹹香涮嘴)下酒美食

法式香草梅花豚 出餐時有灑法式香料粉

入口滿是法式香料迷人香味

昭和嚴選羊排

說真的每次吃燒烤吃到飽，要點羊肉烤物前~心裡都會遲疑+矛盾一下下(超怕)點到羊羶味超重的羊肉烤物

萬萬沒想到(昭和園蘆洲店)羊排出餐時竟然有淋佐醬及灑辛香粉

烤好的羊排 (無羶味) 肉質很嫩、很香很好吃

(下回~回訪)會想再點食

現蒸奶皇包、墨魚香腸、乳酪絲、淋醬香菇

溫熱奶皇包~內餡香甜~包子皮濕潤綿密、妹覺得好吃又續了一次

嫩肩板腱牛 煮火鍋涮肉片口感也棒棒

烤五分熟~真揪C (多汁)

乳酪絲出餐時用小鋁箔盒裝盛

我們直接含圓盒放烤網上烤到起司絲融化後再夾放在板腱牛肉片上面捲包著吃

起司牛肉捲~ 帶著爆漿起司香氣! 起司控~記得點喔!

墨魚香腸 我沒有很愛! 下次想點古早味香腸吃

昭和園燒烤火鍋吃到飽蘆洲店能夠在蘆洲開長達10多年時間果真有兩把刷子。店內用餐座位和許多大型燒肉吃到飽隨隨便便就超過百人座位(無法相比)

但平日晚餐時段、客人是一組接著一組的到來

用餐過程中還聽到詢問現場空位與要預約假日位置饕客來電鈴聲~響不停!

胡椒蝦 我們原本以為是使用泰國蝦調味包裹!

不是唷！折成方型鋁箔紙內是包灑了辛香料的白蝦。烤法~鋁箔兩面都要翻烤! 白蝦才會熟透

打開時~一陣迷人椒鹽香氣噗鼻而來、令人吮指回味

999元以上吃到飽方案才吃的到的雲林鮮蛤蠣

這蛤仔挺大顆的唷! 只顧著吃剛烤好的和牛肉 (我忘了拿10元當比例尺 )

我們覺得蛤仔這麼大顆若直接放烤網上燒烤(湯汁)會直接滴到烤網下方(有點兒可惜)

剛好可以利用吃完烤胡椒蝦的鋁箔紙，放烤網上烤蛤蠣! 比較好翻面、也比較好控制熟度

蛤仔吐沙吐的很乾淨(無沙)粒粒飽滿又鮮甜

自助區冷飲有: 無糖日式煎茶/可爾必思/無糖黃金烏龍茶/雀巢金選奶茶

冰箱內有鋁箔包飲料及罐裝汽水、豆花、愛玉甜品~均自助無限享用

(小叮嚀)冰箱內酒精飲品都是需(加價單點)才能喝! 想微醺記得先到櫃檯~請服務生拿取

餐後甜點原本想拿中華花生豆花吃(太熱銷)冰箱內花生口味已被拿空；服務生來不及補。後來拿了水果風味中華豆花吃

紫吃的是兒時的童年回憶! 我家拜拜紫媽常買中華豆花拜

自助吧熱飲: 美式咖啡/拿鐵/咖啡歐蕾/摩卡咖啡/雀巢巧克力

妹妹開玩笑著說:女人的胃不管吃多飽，都能再裝甜點

巧克力布朗尼、烤日式麻糬

布朗尼 微烤過再吃~外酥脆、內部濃郁濕潤綿密巧克力味蕾(我的愛)

日式麻糬烤到膨脹變膨變軟即可沾煉乳再沾花生粉吃

甜而不膩! 經典日式燒烤吃到飽必點甜食

後來妹妹又點了乳酪酥、小鬆餅、起酥片烤食

乳酪酥烤膨後~內餡爆漿啦! 鹹鹹甜甜乳酪起司味超濃

台灣百吉與日本明治技術合作(喜客Sucre冰淇淋)

冰櫃內有放酥烤冰淇淋捏

後來我們都拿酥烤冰淇淋烤食

(口味)就像在抽盲盒般! 無法預知您會拿到何種內餡口味吃？

冰淇淋外皮是冰凍的吐司壓製，放在烤網上烤一下下就必須『馬上翻面』您千萬別鐵齒!否則它可是會臭灰答(烤焦)給您看

才放下去不到兩秒我跟妹妹說:需馬上翻面了!原本她半信半疑覺得吐司應該不會那麼快就烤焦吧!還好我有叫她快點翻面，否則妹妹剛□吃的香草口味烤冰淇淋(皮)肯定會焦掉

我吃的是紅豆口味

自助吧有紅棗銀耳熱甜湯

甜湯甜而不膩! 紅棗真好吃

女性友善餐廳！ 廁所內貼心的準備生理小物給有需要的女客人取用

昭和園蘆洲店 只收現金與台灣Pay (無刷卡服務)

超開心剛剛玩『轉轉樂』轉到我的餐費打8折(幫今晚臨時沒辦法來吃燒烤的請客金主大仁哥)省一點點錢

櫃檯有放喜馬拉雅山岩鹽檸檬薄荷糖 拿了一顆含在嘴裡(清新一下)滿是燒肉味的口腔

1199元吃到飽+599元升級龍蝦吃到飽送(紅酒)喝到飽

真的是我們吃過無數家燒肉火鍋(火烤二吃)吃到飽品牌中~第一次遇到的好康! 又是一家會想再訪的燒烤店

熟凍波士頓龍蝦肉質保有鮮度、吃的到龍蝦肉甜味(煮火鍋)很好吃

目前消費999元以上吃到飽方案。每支手機拍照打卡、店家粉專按讚、google附相片之評論秀給服務生查看即可現場玩通通有獎『轉盤樂』

尾牙聚餐、春酒聯誼快來昭和園蘆洲店試試您的手氣!

看看您能轉到什麼美食、好物or折扣優惠go

昭和園炭火燒肉屋鍋物

電話: 02-2285-1633

營業時間: (一~四)17:30~24:00(五)17:30~01:00

(六)17:30~15:00;17:30~01:00(日)17:30~15:00;17:30~24:00

地址: 新北市蘆洲區中原路27號

線上預約訂位: https://inline.app/....../-M8Qun7....../-MvqPJKgzt176hExW2xO

粉專: 我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋

(一~五)晚上才有營業喔! 目前只有(六、日)才有開放午餐時段

::繼續閱讀::

更多『小紫吃喝玩樂』美味食記與遊記

追蹤小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

更多捷運『中和新蘆線』餐廳美食小吃

更多捷運『松山新店線』餐廳美食小吃

更多捷運『淡水信義線』餐廳美食小吃

更多捷運『板南線』餐廳美食小吃

更多捷運『文湖線』餐廳美食小吃

蘆洲平價小火鍋/捷運蘆洲站美食【逸小鍋鍋物蘆洲店】肉盤買一送一/點麻辣鍋加送麻辣滷鴨血小菜。自助吧7種麵食/壽喜燒飯/麻辣拌飯/餅乾/冷熱飲/霜淇淋/冰淇淋無限吃到飽(逸小鍋菜單)

團購宅配美食【逸小鍋麻辣鴨血料理包】桃園火鍋店招牌麻辣鴨血加熱即食/露營/宅自煮(湯底加水稀釋+食材)麻辣鴨血火鍋輕鬆上桌啦!

宅配桃園伴手禮/料理調味百搭萬能醬【逸小鍋麻辣醬】蒸煮料理/烤肉沾醬/麻辣鍋底/炒飯炒麵/沾醬/拌麵/炒菜風味提升(一匙提香)

新莊美食/聚餐約會餐廳【典華雅聚新莊店】招牌窯烤櫻桃鴨二吃/精緻粵菜港點/海鮮/加入會員送85折券(機捷-新莊副都心站美食)新莊典華雅聚菜單~食記

迪化街買年貨/大稻埕美食推薦【大稻埕復興客棧】美味台式小吃/寵物友善餐廳(食記+MENU)

每個人對昭和園燒肉鍋物口味喜好不盡相同。1/12食記心得僅供參考。營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點go