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高雄苓雅︱麻辣魂深夜食堂　麻香熱辣麻辣燙、酥脆厚切豬排丼飯，吃！都吃！

2024-01-24 17:00:00 黑心喵娜 人氣：105
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窩客好文

黑心喵娜

發表篇數：587篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：麻辣魂深夜食堂
phone09-18317259
place高雄市苓雅區青年一路177號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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這家在忠孝夜市新開了幾個月的麻辣魂深夜食堂，每當想吃鴨血豆腐、又不想跑太遠時就會來外帶回家邊看電影邊吃，他們家現在每份主餐可以免費加一份麵或白飯喔！
除了香辣甘醇的麻辣燙、還有幾款丼飯，這陣子大概被某部韓劇給影響，老是想吃炸豬排，嘴饞時也會跑來這兒買，總之我們家小孩喜歡的鴨血豆腐、我想吃的炸豬排飯，在這兒就能一次買足不用到處跑，超方便的啦！


幾年前介紹過後面那家久田日本料理，麻辣魂深夜食堂此處騎樓下。
除了每份主餐免費加一份麵或白飯之外，月底前還有買丼飯或鍋物送可樂或冷泡茶的活動喔！


活動茶飲是原價５０元的正常版本，不是那種小瓶裝的，超有誠意！
 

▼綜合麻辣（麻辣風味＄９０）



湯品主餐有麻辣和沙茶口味可以選擇，而麻辣味的辣度亦可選。
我自己是比較喜歡有清澈湯底、麻麻辣辣的麻辣風味，湯是可以喝的那種，清香甘醇、辛辣之中帶有花椒麻香。
裡頭的食材有脆甜高麗菜、滑嫩鴨血、軟糯米血、入味多汁的豆腐與炸豆皮。

▼麻辣豆腐（沙茶風味＄９０）

如果只喜歡吃豆腐的話，還有這種整碗都是豆腐的麻辣豆腐鍋；亦有整碗都鴨血的麻辣鴨血鍋。
沙茶口味都是不辣的，吃起來與聞起來都有濃郁沙茶香氣。

▼豬排丼飯（＄１２０）





炸豬排的肉帶有脆度，淋上醬汁半熟蛋和醬汁後，可以吃到吸飽汁水的麵衣和酥脆麵衣兩種口感。
旁邊附有一些酸甜醃蘿蔔片，搭豬排吃很涮嘴。
嗯…他會比較適合像我這種想吃清爽感、爽口不膩丼飯的人，醬汁並非無滋無味，而是相對日式口感來說會略嫌單薄，所以對於喜歡吃日式丼飯的人來說會不夠甜不夠鹹，不過我有跟老闆說這個問題了，期待改良後的丼飯口味囉！

▼炸蝦（老闆招待）

 

▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！





好啦～這家麻辣魂深夜食堂就推薦給大家，有來忠孝夜市逛的話，不妨參考參考！

🔷🔹🔷🔹🔷
麻辣魂深夜食堂
FB粉絲團】【GOOGLE地圖
地址：高雄市苓雅區青年一路177號（久田日本料理前騎樓）
營業時間：16：00～22：00（每週六公休！）
電話：0918-317259（來之前可先電話確認是否開店。）

拍攝日期：2024.01.21
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§

◇ ◆ ◇ ◆ ◇
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#高雄美食
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文章關鍵字
高雄美食 高雄麻辣燙 忠孝夜市
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