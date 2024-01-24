這家在忠孝夜市新開了幾個月的 麻辣魂深夜食堂 ，每當想吃鴨血豆腐、又不想跑太遠時就會來外帶回家邊看電影邊吃，他們家現在 每份主餐可以免費加一份麵或白飯 喔！

除了香辣甘醇的麻辣燙、還有幾款丼飯，這陣子大概被某部韓劇給影響，老是想吃炸豬排，嘴饞時也會跑來這兒買，總之我們家小孩喜歡的鴨血豆腐、我想吃的炸豬排飯，在這兒就能一次買足不用到處跑，超方便的啦！





幾年前介紹過後面那家 久田日本料理 ，麻辣魂深夜食堂此處騎樓下。

除了每份主餐免費加一份麵或白飯之外，月底前還有 買丼飯或鍋物送可樂或冷泡茶 的活動喔！





活動茶飲是原價５０元的正常版本，不是那種小瓶裝的，超有誠意！



▼綜合麻辣（麻辣風味＄９０）







湯品主餐有麻辣和沙茶口味可以選擇，而麻辣味的辣度亦可選。

我自己是比較喜歡有清澈湯底、麻麻辣辣的麻辣風味，湯是可以喝的那種，清香甘醇、辛辣之中帶有花椒麻香。

裡頭的食材有脆甜高麗菜、滑嫩鴨血、軟糯米血、入味多汁的豆腐與炸豆皮。



▼麻辣豆腐（沙茶風味＄９０）



如果只喜歡吃豆腐的話，還有這種整碗都是豆腐的麻辣豆腐鍋；亦有整碗都鴨血的麻辣鴨血鍋。

沙茶口味都是不辣的，吃起來與聞起來都有濃郁沙茶香氣。



▼豬排丼飯（＄１２０）











炸豬排的肉帶有脆度，淋上醬汁半熟蛋和醬汁後，可以吃到吸飽汁水的麵衣和酥脆麵衣兩種口感。

旁邊附有一些酸甜醃蘿蔔片，搭豬排吃很涮嘴。

嗯…他會比較適合像我這種想吃清爽感、爽口不膩丼飯的人，醬汁並非無滋無味，而是相對日式口感來說會略嫌單薄，所以對於喜歡吃日式丼飯的人來說會不夠甜不夠鹹，不過我有跟老闆說這個問題了，期待改良後的丼飯口味囉！



▼炸蝦（老闆招待）



