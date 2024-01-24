映禪養生館24H開幕短短半年就打響名號，不論本地人或觀光客，都超推薦來這邊按摩，捷運東門站５號出口一走出來就到，地點真的好方便喔～

全年無休，按摩24H營業的映禪養生館，隨時想來按摩都沒有問題！！連過年也都沒有休息，今年農曆年就帶長輩來放鬆一下！

費用相當划算，腳底按摩＋身體按摩兩小時只要1200元，離峰時段早上或凌晨更只要一千元，我目前看到全台最便就是這一家

來永康街找東門按摩24H，映禪養生館絕對是最佳的選擇喔~師傅專業、技法熟練、環境新穎、設備齊全，來這邊按摩超舒服，立刻跟日常的疲勞及壓力說再見

映禪養生館24H地點真的是太讚了，完全不用擔心找不到，一走出捷運東門站五號出口就看到，門口還有UBIKE站，四通八達交通實在太方便了！

永康街已經是許多旅客來台北必玩的景點，遊客逛街買累了，也會選擇來映禪放鬆一下，休息個兩小時，充個電補充滿滿元氣再繼續上路～

映禪養生館24H開幕短短半年多，裝潢相當新穎，外觀明亮質感絕佳，還有個櫻花造景，營造出生意盎然的氣氛，來這邊按摩更加舒服，整個氣氛環境都令人喜歡～

映禪養生館一定要推薦早鳥跟夜貓專業，平日的白天跟凌晨兩小時只要一千元，真的超級無敵便宜，完全就是佛心價格，許多內行的熟客，都會特別挑選優惠時段來按摩放鬆一下～

映禪養生館還可以買套票，會多送２００元現金券，等於多回饋５％，花小錢就可以享受到映禪的好手藝～腳底按摩也可以加購挑選按摩油，植物複方成份光聞到這香氣就很舒爽～

我挑選薰衣草精油，最近天氣乾冷我的皮膚很乾，薰衣草相當濕潤，師傅也會建議皮膚乾的朋友可以加點乳液，按摩效果更加保濕，皮膚也更加Ｑ彈喔

確認課程後，就會引領我入座，座位旁邊有插座等設備，包包也不用擔心沒地方放，設備不只新穎，也非常齊全，邊滑手機、邊充電、邊按摩真的好幸福喔～

映禪養生館很注重環境消毒，環境打掃得一塵不染，還會再加強酒精殺菌，確保每個客人在這邊按摩都可以很安心、很放心～

映禪養生館不只一樓有腳底按摩座位，二樓也有寬敞的空間，每個座位的設備都相同，不論坐哪裡都很放鬆～

介紹完腳底按摩的環境後，就開始今天的腳底按摩課程，首先先浸泡加入薰衣草泡腳海鹽的腳湯，水溫剛剛好，天氣冷泡一泡超暖和，有殺菌、除臭的效果，讓雙足放輕鬆許多～

映禪養生館的座位都可以調整斜度，我想要躺平一點就可以自己操作，斜度剛剛好，師傅還給我一個招牌的暖枕，放在脖子後面整個人超暖心，脖子好舒服好放鬆～

按摩時別忘了補充水份，師傅端上無糖麥茶，這個沒有咖啡因，時時攝取水份，促進身體循環，天氣冷喝上一杯身子都暖起來～

映禪養生館每個腳底按摩座位，都有一個螢幕可以看電視，超多頻道可以看，有我最愛的蠟筆小新，邊看電視邊按摩是一大樂趣～

師傅按摩足部的力道剛剛好，很舒服到位，尤其是腳趾的部分超有感，一按壓整個人就醒過來，師傅提醒可能最近睡眠不足，建議我需要多多休息，按壓過後腳趾放鬆許多，不再那麼緊繃

我走路量算高，因此腳踝常常覺得卡卡的，有時候回家都覺得大腿很痠，透過師傅反覆的按壓把卡卡推開，腳踝卡卡的地方都舒緩許多，雙足走起路腳步更加輕盈~

小腿的部分跟腳趾頭，我請師傅多加強一下，距離上次腳底按摩間隔超過半年，這段時間累積不少疲勞，經過這次映禪養生館的課程，向疲勞說再見~

不得不多推薦映禪養生館的專業度一把罩，師傅按摩的力道跟技巧都很到位，不會太疼也不會太輕，之後如果我要出國或者去旅行前後，我都要再來映禪養生館找師傅報到~

按壓過程師傅都很親切詢問，會不會太大力或太輕，有沒有需要調整的地方，服務非常貼心，有種賓至如歸的滿足感，享受按摩的過程中慢慢進入夢鄉

醒來後老師用熱毛巾包裹雙腿，冬天四肢很容易冰冷，熱敷促進雙腿循環，加上頸部還有熱頸枕加持，全身一下子就暖呼呼了，睡得更沉更舒服~

完成腳底按摩的課程後，緊接著上樓進行身體按摩，整棟共四層樓，一二樓是腳底按摩，三四樓則是身體按摩的空間，嶄新的空間沒有刺鼻的味道，環境清爽又舒服~

身體按摩安排在.301房2號床，中間都有簾幕間隔，不用擔心會有隱私問題~床鋪相當乾淨，消毒確實，令人相當安心，有了這股信任感，更能放鬆地享受整個按摩課程

身體按摩的過程我用文字說明，老師相當仔細從手部、頭部、頸部、背部、臀部、大腿通通都沒放過，尤其現代人常常得久坐或者滑手機，頸部跟臀部都很緊繃，透過師傅專業的按壓後舒緩不少疲勞及緊繃

我特別享受頸部的拉筋放鬆，老師還教我一些招式，日常空閒時間也可以自己練習放鬆，不僅可以提升，也可以讓身體循環更好，肩膀不再沉甸甸，整個人工作起來更有精神！

太喜歡映禪養生館的高CP值，很推薦大家晚上或者白天來享受早鳥／晚鳥優惠，這麼專業的按摩兩小時只要一千元，真的是驚人的破盤價，下次我想請假來按摩一下，再回去上班，包準上班效率加倍提升喔ＸＤ

映禪養生館24H按摩 5大特色

1.東門5號出口立刻就到，絕佳地點鄰近永康商圈，超多上班族、觀光客，都指名要來這邊按摩，台北按摩來這家包準cp值滿分💯！

2.衛生環境一級棒👍內外消毒相當仔細，座椅非常舒服坐著就快要睡著，還可以調整傾斜度，邊看電視邊泡腳真的好滿足，使用薰衣草泡腳，殺菌又能除臭，雙腳暖呼呼按摩起來更舒服！

3.師傅按摩相當到位，技法純熟、按壓到位，刺激足部穴道，釋放日常工作壓力，師傅提醒我有點勞累，提醒我要多休息，下次旅遊完還要再來按按腳

4.全身按摩的空間很乾淨，趴下來沒多久就睡著了，師傅看起來身材瘦小，我183公分照樣幫我按得超舒服，尤其我比較不舒服的肩頸跟腰部，都有特別幫我加強！

5.平日優惠時段兩小時只要一千元非常划算！在台北還沒看過這麼便宜的價格，而且全年無休24小時營業，隨時想按摩來這裡就對了！

💭店家資訊 映禪養生館24H按摩

🏠地址: 北市大安區信義路二段176號

🚌交通: 捷運東門站5號出口就到

☎️電話: (02)3322-6176 請先預約

⏰時間: 24HR

😪公休: 無休

💰消費: 現金

👛優惠: 凌晨24:00-中午12:00兩小時只要一千元

👇FB: https://www.facebook.com/massage0176

●IG: https://www.instagram.com/massage0176/

💬官網: https://massage24.tw/

🥢遊記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406783117

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