和朋友久違的聚會
就決定辦在"隱家茶寮"
這是一間收納在口袋名單很久很久的一間店
終於有機會來可以來踩點拉
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隱家茶寮餐廳資訊
地址：基隆市仁愛區愛二路54巷11號1F
電話：02 2425 2655
網站：隱家茶寮
菜單：菜單
第一次去的朋有可能會有點找不到路
位於基隆市區寶島眼鏡這邊這條巷子進去
店內環境很乾淨明亮
而且用餐空間很大
我們來的這間是聖誕節剛過
所以店裡還有很多聖誕裝飾
店內用餐採自助式的
自己到櫃台點餐要先付款
櫃檯附近有飲水機跟茶杯也可以自己倒水
如果是第一次來的朋友
服務員也會很熱心得做餐點介紹
餐點介紹
手打漢堡排（牛＋豬＋蔬菜）＄２９９
可以很明顯的吃岀是手打的漢堡排
非常的筋道，雖然我岀不太出來哪一塊是牛哪一塊是豬
但是真的非常好，配上店家特製的醬汁加上白飯
是真的非常入味
而且白飯跟湯都是可以無限續的
馬鈴薯燉肉 ＄２９９
這是朋友點的馬鈴薯燉肉
肉是豬肉片，燉得非常軟爛入味
也是非常下飯的
隱家和風＄３２０
可以選兩種主菜
香鬆飯糰X2
蛋料理
五彩生菜沙拉
朋友這套餐選的是"馬鈴薯燉肉"跟"唐楊雞"
朋友表示兩顆飯團很大吃玩超撐的
但是唐揚雞超好吃的
雞肉不會炸得很乾
不過點和風套餐是沒有湯的
這是我補差價換點鮮奶茶
不會太甜我覺得挺不錯的喝得很順口
這是飯後手工甜點
抹茶奶烙
茶味非常非常濃厚，但不會苦澀
是哪種會吃一次就會愛上的
所有的套餐都有附飯後甜點跟飲料
也可以補差價換其他飲料跟甜點
總言
我不得不說我非常喜歡隱家茶寮的用餐環境
而且整個餐點都非常好吃
很少有簡餐店湯跟飯可以一直續的
老闆主打的一個要吃飽的概念
而且就算要續湯，也不會給你清湯，裡頭都是有料的
就是這一天白飯稍黏，不是我喜歡的口感，但這是我自己主觀的看法
所以這間餐廳我大推
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