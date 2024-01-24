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【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

2024-01-24 16:46:12 旋轉 人氣：100
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旋轉

發表篇數：66篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：隱家茶寮-雨都篇
phone02-24252655
place基隆市仁愛區愛二路54巷11號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

和朋友久違的聚會
就決定辦在"隱家茶寮"
這是一間收納在口袋名單很久很久的一間店
終於有機會來可以來踩點拉

 歡迎追蹤按讚 

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 隱家茶寮餐廳資訊 

地址：基隆市仁愛區愛二路54巷11號1F

電話：02 2425 2655

網站：隱家茶寮

菜單：菜單

【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

第一次去的朋有可能會有點找不到路
位於基隆市區寶島眼鏡這邊這條巷子進去
【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

店內環境很乾淨明亮
而且用餐空間很大

【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

我們來的這間是聖誕節剛過
所以店裡還有很多聖誕裝飾

店內用餐採自助式的
自己到櫃台點餐要先付款
櫃檯附近有飲水機跟茶杯也可以自己倒水

如果是第一次來的朋友
服務員也會很熱心得做餐點介紹

 餐點介紹 

【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

手打漢堡排（牛＋豬＋蔬菜）＄２９９

可以很明顯的吃岀是手打的漢堡排
非常的筋道，雖然我岀不太出來哪一塊是牛哪一塊是豬
但是真的非常好，配上店家特製的醬汁加上白飯
是真的非常入味
而且白飯跟湯都是可以無限續的

【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

馬鈴薯燉肉 ＄２９９

這是朋友點的馬鈴薯燉肉
肉是豬肉片，燉得非常軟爛入味
也是非常下飯的

【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

隱家和風＄３２０

可以選兩種主菜
香鬆飯糰X2
蛋料理
五彩生菜沙拉

朋友這套餐選的是"馬鈴薯燉肉"跟"唐楊雞"
朋友表示兩顆飯團很大吃玩超撐的
但是唐揚雞超好吃的
雞肉不會炸得很乾
不過點和風套餐是沒有湯的

【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

這是我補差價換點鮮奶茶
不會太甜我覺得挺不錯的喝得很順口

【食記】基隆-隱家茶寮║雨都篇

這是飯後手工甜點
抹茶奶烙
茶味非常非常濃厚，但不會苦澀
是哪種會吃一次就會愛上的

 

所有的套餐都有附飯後甜點跟飲料
也可以補差價換其他飲料跟甜點

 總言 

我不得不說我非常喜歡隱家茶寮的用餐環境
而且整個餐點都非常好吃
很少有簡餐店湯跟飯可以一直續的
老闆主打的一個要吃飽的概念
而且就算要續湯，也不會給你清湯，裡頭都是有料的
就是這一天白飯稍黏，不是我喜歡的口感，但這是我自己主觀的看法
所以這間餐廳我大推

 觀看、點讚、分享 

 

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