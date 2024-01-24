和朋友久違的聚會

就決定辦在"隱家茶寮"

這是一間收納在口袋名單很久很久的一間店

終於有機會來可以來踩點拉

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隱家茶寮餐廳資訊

地址：基隆市仁愛區愛二路54巷11號1F

電話：02 2425 2655

網站：隱家茶寮

菜單：菜單

第一次去的朋有可能會有點找不到路

位於基隆市區寶島眼鏡這邊這條巷子進去



店內環境很乾淨明亮

而且用餐空間很大

我們來的這間是聖誕節剛過

所以店裡還有很多聖誕裝飾

店內用餐採自助式的

自己到櫃台點餐要先付款

櫃檯附近有飲水機跟茶杯也可以自己倒水

如果是第一次來的朋友

服務員也會很熱心得做餐點介紹

餐點介紹

手打漢堡排（牛＋豬＋蔬菜）＄２９９

可以很明顯的吃岀是手打的漢堡排

非常的筋道，雖然我岀不太出來哪一塊是牛哪一塊是豬

但是真的非常好，配上店家特製的醬汁加上白飯

是真的非常入味

而且白飯跟湯都是可以無限續的

馬鈴薯燉肉 ＄２９９

這是朋友點的馬鈴薯燉肉

肉是豬肉片，燉得非常軟爛入味

也是非常下飯的

隱家和風＄３２０

可以選兩種主菜

香鬆飯糰X2

蛋料理

五彩生菜沙拉

朋友這套餐選的是"馬鈴薯燉肉"跟"唐楊雞"

朋友表示兩顆飯團很大吃玩超撐的

但是唐揚雞超好吃的

雞肉不會炸得很乾

不過點和風套餐是沒有湯的

這是我補差價換點鮮奶茶

不會太甜我覺得挺不錯的喝得很順口

這是飯後手工甜點

抹茶奶烙

茶味非常非常濃厚，但不會苦澀

是哪種會吃一次就會愛上的

所有的套餐都有附飯後甜點跟飲料

也可以補差價換其他飲料跟甜點

總言

我不得不說我非常喜歡隱家茶寮的用餐環境

而且整個餐點都非常好吃

很少有簡餐店湯跟飯可以一直續的

老闆主打的一個要吃飽的概念

而且就算要續湯，也不會給你清湯，裡頭都是有料的

就是這一天白飯稍黏，不是我喜歡的口感，但這是我自己主觀的看法

所以這間餐廳我大推

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