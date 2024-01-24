石‧撈麻辣鴛鴦鍋這是Ruby第一次來用餐，

剛好那天去吃萬客火鍋有看到，就想說改天也來踩點看看。

鍋底有三種口味，有麻辣湯底、養生白湯和魷魚螺肉蒜，

搭配兩種湯底或是選擇單一湯底。

石撈麻辣鴛鴦鍋，價格一個人的用餐費用為$798元，加上服務費後為$878元，

而平日午餐有提供牛小排，想要享受獨享鍋物的樂趣，

只需再支付$100元的開鍋費用。

在點餐方面，菜單的部分一張菜單可以12份為基準，

如果超過三個人可以每樣可多點一份，像Ruby跟朋友兩人用餐，

最多就是一個餐點點兩份，不過Ruby當天用餐滿容易漏單的。

麻辣鍋的豆腐及鴨血，

對於Ruby來說沒有到很精豔的味道，

口感及味道都較為普通一點，

但麻辣湯頭和白湯的湯頭味道口味滿不錯。

肉品的部分石撈麻辣鍋這點滿貼心的，不得不讚賞的是肉品部分，

每道肉品上都清楚標註名稱，讓我們一一辨認，

免去了吃到後面不知道吃的是什麼的困擾。

Ruby滿推薦可以點他們家的蚵仔、鮮鱸魚片口感鮮美。

至於肉品，無骨牛小排和紐西蘭牛舌也是不錯的選擇。

石撈麻辣的自助吧，飲品提供了多樣選擇，

從熱咖啡、熱可可、茶包到啤酒都能盡情品嚐。

當然，提醒大家喝酒要注意節制，安全回家是最重要的。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒

開車不喝酒，安全是回家唯一的路。】

另外還有冰奶茶、烏梅汁、無糖綠茶、冰沙和可口可樂、

雪碧等等的飲料，飲品的部分選擇，基本地都有提供。

冰品的部分有兩大品牌分別是Haagen-Dazs 7種口味和 Movenpick 6種口味，

口味豐富，還可選擇甜筒餅乾裝或小杯子裝。

甜點的部分有當季的水果，

當季水果如木瓜、百香果、芭樂、奇異果和鳳梨。



以及咖啡凍和各式麻糬等點心，

不過水果櫃似乎不太受歡迎，大家更偏好享受冰淇淋的美味。

Ruby最後點了一片濃厚生巧克力捲，當作這餐美味的句點，

味道還算不錯，巧克力味道也很濃郁，喜歡巧克力的朋友可以點一片來嘗鮮看看喔。

整體而言，石撈麻辣鴛鴦鍋湯底選擇、

清晰的菜單標示和豐富的飲食選項，味道和用餐環境，中規中矩的，

以這樣一個人八百多塊的價位，算是滿划算的，CP值算中上。

【店家資訊】

👉石‧撈麻辣鴛鴦鍋

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🏠台北市中山區松江路95-1號3樓

☎️02 2500 6667

⏰AM1:30~PM23:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐

Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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