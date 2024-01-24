石‧撈麻辣鴛鴦鍋這是Ruby第一次來用餐，
剛好那天去吃萬客火鍋有看到，就想說改天也來踩點看看。
鍋底有三種口味，有麻辣湯底、養生白湯和魷魚螺肉蒜，
搭配兩種湯底或是選擇單一湯底。
石撈麻辣鴛鴦鍋，價格一個人的用餐費用為$798元，加上服務費後為$878元，
而平日午餐有提供牛小排，想要享受獨享鍋物的樂趣，
只需再支付$100元的開鍋費用。
在點餐方面，菜單的部分一張菜單可以12份為基準，
如果超過三個人可以每樣可多點一份，像Ruby跟朋友兩人用餐，
最多就是一個餐點點兩份，不過Ruby當天用餐滿容易漏單的。
麻辣鍋的豆腐及鴨血，
對於Ruby來說沒有到很精豔的味道，
口感及味道都較為普通一點，
但麻辣湯頭和白湯的湯頭味道口味滿不錯。
肉品的部分石撈麻辣鍋這點滿貼心的，不得不讚賞的是肉品部分，
每道肉品上都清楚標註名稱，讓我們一一辨認，
免去了吃到後面不知道吃的是什麼的困擾。
Ruby滿推薦可以點他們家的蚵仔、鮮鱸魚片口感鮮美。
至於肉品，無骨牛小排和紐西蘭牛舌也是不錯的選擇。
石撈麻辣的自助吧，飲品提供了多樣選擇，
從熱咖啡、熱可可、茶包到啤酒都能盡情品嚐。
當然，提醒大家喝酒要注意節制，安全回家是最重要的。
記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒
開車不喝酒，安全是回家唯一的路。】
另外還有冰奶茶、烏梅汁、無糖綠茶、冰沙和可口可樂、
雪碧等等的飲料，飲品的部分選擇，基本地都有提供。
冰品的部分有兩大品牌分別是Haagen-Dazs 7種口味和 Movenpick 6種口味，
口味豐富，還可選擇甜筒餅乾裝或小杯子裝。
甜點的部分有當季的水果，
當季水果如木瓜、百香果、芭樂、奇異果和鳳梨。
以及咖啡凍和各式麻糬等點心，
不過水果櫃似乎不太受歡迎，大家更偏好享受冰淇淋的美味。
Ruby最後點了一片濃厚生巧克力捲，當作這餐美味的句點，
味道還算不錯，巧克力味道也很濃郁，喜歡巧克力的朋友可以點一片來嘗鮮看看喔。
整體而言，石撈麻辣鴛鴦鍋湯底選擇、
清晰的菜單標示和豐富的飲食選項，味道和用餐環境，中規中矩的，
以這樣一個人八百多塊的價位，算是滿划算的，CP值算中上。
【店家資訊】
👉石‧撈麻辣鴛鴦鍋
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠台北市中山區松江路95-1號3樓
☎️02 2500 6667
⏰AM1:30~PM23:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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